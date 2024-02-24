トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2615

Maxim Kuznetsov #:

レナートは何も言ってませんよ...「親指を立てる」だけです。

と、指以外何も持っていないようです。

調べてみよう。
 
mytarmailS #:
さあ、どうぞ。

チェックするのは、問題ありません。

;)

ファイル:
232.png  10 kb
 
mytarmailS #:
それなのに、アルゴリズムのレベルで明確に、具体的に、わかるものなのでしょうか。

それ以外の方法で聴いてもおもしろくない。
何度でも言う。
 
mytarmailS #:
繰り返しになりますが

いや、考えて読んだんですね。

三段構え

を書き留め、心に響くまで読み込む。

自分でやってみたら開発に4年かかったのに、アルゴリズムを要求するなんて......。
 
祝福を。
 
mytarmailS #:
乾杯

ありがとうございます。

Rorschach #:
プライベートチャットルームが 待望されている
チャットルームというと、積極的にコミュニケーションをとったり、一緒に何かを考えたりするイメージがありますが、ここでは、読んで、メモして、頭の中にある問題を伝え合うことができる自由な人たちがいます。
 
Maxim Dmitrievsky #:
チャットは、積極的にコミュニケーションをとる、一緒に何かを解決するという意味ですが、ここでは、読んで、メモして、誰がどんな問題を抱えているのか、頭の中を教えてくれる自由な人たちがいます。

マキシム それでいいんです。

よく言われるように、よく話を聞いてください。

私も、ある程度の評価はしていますし、与えることはできます。

ほら、まだアイデアを練っているうちに止まらなくなったでしょ。

申し訳ありませんが、これは初期段階、つまり慣れの段階です。

そのどれもが、実際の取引が価格設定に与える影響について示唆するものではありません。

どっちが違うんだろう......。

https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.contractSpecs.options.html#optionProductId=8092

コースを移動するほど裕福ではない
 
みんな、バカにしないでね。一例を 挙げましょう。プラドをベースにしたコースを作ったり。一時期はデジタルフィルター、MESA、FATL、SATLが話題になりましたが、今はグリッドでハイプが釣れます、要は綺麗に設計することです。
