トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2616 1...260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623...3399 新しいコメント 削除済み 2022.04.03 04:22 #26151 Rorschach #: みんな、バカにしないでね。一例を 挙げましょう。プラドをベースにしたコースを作ったり。一時期、デジタルフィルター、MESA、FATL、SATLが話題になりましたが、今はグリッドでハイプが釣れます、要は綺麗に見せることが大事です。 すでにこのテーマで講座を持つ専門家がいて、彼らはヘッジファンドと名乗っているくらいだ。ちなみにロシア語 Aleksei Kuznetsov 2022.04.03 08:18 #26152 Rorschach #: みんな、バカにしないでね。一例を 挙げましょう。プラドをベースにしたコースを作ったり。一時期はデジタルフィルター、MESA、FATL、SATLが話題になりましたが、今はグリッドでハイプが釣れる、メインは美しいデザインです。 よく知られているテーマですが、「自分でできないなら人に教えろ」ということです。 mytarmailS 2022.04.03 09:55 #26153 elibrarius #: よく知られたテーマだが、自分でできないなら人に教えればいいのだ。 +++ 要はペーソスとミステリーがもっとあれば...サイエンスもあれば、マッシュをひとつまみ加えれば、フォーラム全体が祈ってくれる...そしてアイデアが実践で漏れても問題ない...ということです。アハハ、これは素晴らしい世界だ...。 "群衆とは、伝統と権威によって生きる人々の集まりである" mytarmailS 2022.04.03 12:53 #26154 CVで面白い 質問をされたので、この棒をつついてもいいなら という質問を宣伝するために、あまりヒットしないのです。 削除済み 2022.04.03 13:22 #26155 mytarmailS #:CVで面白い 質問をされたので、この棒をつついてもいいなら という質問を宣伝するために、あまりヒットしない。 パターンを波のレイアウトのように極値と相対距離の集合に変換する計算機は、ループでグラフの一部を実行し、異なるスケールで極値を測定します（指定された）。 mytarmailS 2022.04.03 13:56 #26156 Maxim Dmitrievsky #: 波動マークアップのように、パターンを極値や相対距離の集合に変換する 電卓でグラフの一部を循環させ、異なるスケールで極値を測定する（所与のもの） 極値化すると多くの情報が失われてしまうので、例のように補間することもできますが、もっと良い方法があると信じたい...。 矢印をクリック!!!) 削除済み 2022.04.03 14:11 #26157 mytarmailS #:極限値に変換すると多くの情報が失われます。例でやったように補間を使えばいいのですが、もっといい方法があると信じたいのですが......。矢印を打つ!!!) そこにログインしていなくて、携帯からなので、夕方以降にやります。 mytarmailS 2022.04.03 14:33 #26158 Maxim Dmitrievsky #: 私はそこに登録されていない。 そうすべきです。そこには大量の知識と賢い人々がいて、質問すれば、「いろいろなコツがある、あるいは方法を知っているが大きな秘密だ」ではなく、実際に応用できる答えが返ってきますよ、わかりますよね。 削除済み 2022.04.03 14:38 #26159 mytarmailS #: 非常に無駄なことですが、知識の深淵があり、賢い人に聞けば、「いろいろなコツがある、あるいは方法は知っているが、大きな秘密だ」ではなく、実際に応用できる答えが返ってきますよ、わかりますよね？ Googleでよくそこの話題のリンクが出てきますが、自分は何も書いていません mytarmailS 2022.04.03 15:15 #26160 Maxim Dmitrievsky #: Googleはよくそこにトピックのリンクを出すけど、自分では何も書いてないんだよね。 私も頻繁に書くことはなく、読むことの方が多いのですが...。 私は単にサイトを検索して、人々の質問と回答を読むだけですが、このサイトだけでなく、純粋に量子に関するものもあります 例えばquant.stackexchangeに行ってみると検索エンジンに「Neural Network」と入力するとと、ニューラルネットワークに関する質問とスマートアンサーを読む ことができます。また、回答もスマートで、くだらない文章はなく、すべてが明確で要領を得たものであるため、理解できない文章には「マイナス」がつく。 1...260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みんな、バカにしないでね。一例を 挙げましょう。プラドをベースにしたコースを作ったり。一時期、デジタルフィルター、MESA、FATL、SATLが話題になりましたが、今はグリッドでハイプが釣れます、要は綺麗に見せることが大事です。
みんな、バカにしないでね。一例を 挙げましょう。プラドをベースにしたコースを作ったり。一時期はデジタルフィルター、MESA、FATL、SATLが話題になりましたが、今はグリッドでハイプが釣れる、メインは美しいデザインです。
よく知られたテーマだが、自分でできないなら人に教えればいいのだ。
"群衆とは、伝統と権威によって生きる人々の集まりである"
CVで面白い 質問をされたので、この棒をつついてもいいなら
という質問を宣伝するために、あまりヒットしないのです。
CVで面白い 質問をされたので、この棒をつついてもいいなら
という質問を宣伝するために、あまりヒットしない。
波動マークアップのように、パターンを極値や相対距離の集合に変換する
極値化すると多くの情報が失われてしまうので、例のように補間することもできますが、もっと良い方法があると信じたい...。
矢印をクリック!!!)
極限値に変換すると多くの情報が失われます。例でやったように補間を使えばいいのですが、もっといい方法があると信じたいのですが......。
矢印を打つ!!!)
私はそこに登録されていない。
非常に無駄なことですが、知識の深淵があり、賢い人に聞けば、「いろいろなコツがある、あるいは方法は知っているが、大きな秘密だ」ではなく、実際に応用できる答えが返ってきますよ、わかりますよね？
Googleはよくそこにトピックのリンクを出すけど、自分では何も書いてないんだよね。
例えばquant.stackexchangeに行ってみると
検索エンジンに「Neural Network」と入力すると
と、ニューラルネットワークに関する質問とスマートアンサーを読む ことができます。
また、回答もスマートで、くだらない文章はなく、すべてが明確で要領を得たものであるため、理解できない文章には「マイナス」がつく。