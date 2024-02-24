トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2616

Rorschach #:
みんな、バカにしないでね。一例を 挙げましょう。プラドをベースにしたコースを作ったり。一時期、デジタルフィルター、MESA、FATL、SATLが話題になりましたが、今はグリッドでハイプが釣れます、要は綺麗に見せることが大事です。
すでにこのテーマで講座を持つ専門家がいて、彼らはヘッジファンドと名乗っているくらいだ。ちなみにロシア語
 
Rorschach #:
よく知られているテーマですが、「自分でできないなら人に教えろ」ということです。
 
elibrarius #:
よく知られたテーマだが、自分でできないなら人に教えればいいのだ。
+++

要はペーソスとミステリーがもっとあれば...サイエンスもあれば、マッシュをひとつまみ加えれば、フォーラム全体が祈ってくれる...そしてアイデアが実践で漏れても問題ない...ということです。アハハ、これは素晴らしい世界だ...。


"群衆とは、伝統と権威によって生きる人々の集まりである"
 

CVで面白い 質問をされたので、この棒をつついてもいいなら


という質問を宣伝するために、あまりヒットしないのです。

mytarmailS #:

CVで面白い 質問をされたので、この棒をつついてもいいなら


パターンを波のレイアウトのように極値と相対距離の集合に変換する
計算機は、ループでグラフの一部を実行し、異なるスケールで極値を測定します（指定された）。
 
Maxim Dmitrievsky #:
波動マークアップのように、パターンを極値や相対距離の集合に変換する
極値化すると多くの情報が失われてしまうので、例のように補間することもできますが、もっと良い方法があると信じたい...。

矢印をクリック!!!)

mytarmailS #:

極限値に変換すると多くの情報が失われます。例でやったように補間を使えばいいのですが、もっといい方法があると信じたいのですが......。

そこにログインしていなくて、携帯からなので、夕方以降にやります。
 
Maxim Dmitrievsky #:
私はそこに登録されていない。
そうすべきです。そこには大量の知識と賢い人々がいて、質問すれば、「いろいろなコツがある、あるいは方法を知っているが大きな秘密だ」ではなく、実際に応用できる答えが返ってきますよ、わかりますよね。
mytarmailS #:
非常に無駄なことですが、知識の深淵があり、賢い人に聞けば、「いろいろなコツがある、あるいは方法は知っているが、大きな秘密だ」ではなく、実際に応用できる答えが返ってきますよ、わかりますよね？
Googleでよくそこの話題のリンクが出てきますが、自分は何も書いていません
 
Maxim Dmitrievsky #:
私も頻繁に書くことはなく、読むことの方が多いのですが...。
私は単にサイトを検索して、人々の質問と回答を読むだけですが、このサイトだけでなく、純粋に量子に関するものもあります


例えばquant.stackexchangeに行ってみると

検索エンジンに「Neural Network」と入力すると

と、ニューラルネットワークに関する質問とスマートアンサーを読む ことができます。


また、回答もスマートで、くだらない文章はなく、すべてが明確で要領を得たものであるため、理解できない文章には「マイナス」がつく。

