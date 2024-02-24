トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2613

Aleksey Nikolayev #:

わかりやすく言えば、ティモシェンコにインスパイアされたガススキームがすべてだったということだ。そして、それはあなたたち（実務者）にも言えることなのです。マーケットに関する超独占的な知識を語りたいのだろうが、結果は明らかな決まり文句か、「ドル暴落必至」派や「マーケットの波動法則」の「専門家」のようなものになる。

まあロジックとしては、誰もが知っている事実の上に、より永続的な価格行動があり、それをキャッチすることができるのです。そして、それが少数派によって捕捉される限り、利益への希望がある)。それで、もちろん些細なことで、フィッティングの憶測や実験に。でも、それが多くの人の生きる道なのです))

 
Valeriy Yastremskiy #:

その論理は、誰もが知っている事実には、より一貫した価格行動があり、それを捕らえることができるというものです。そして、それが少数派によって捕捉される限り、利益への希望がある)。もちろん、それは些細なことで、憶測やフィッティング実験に基づくものです。でも、それが多くの人の生き方なのです))

ただ、誰もが少しは自省し、自己批判をすることができたはずだ。そうでなければ、遅かれ早かれ、すべてがストップロス不在によるマージンコールという形で「ブラックスワン」を迎えることになるのです。また、トレーディングだけでなく)

 
Aleksey Nikolayev #:

アレクセイ、あなたのアカウントはwebgopnikに乗っ取られたのですか？）ナンセンス。
なぜ「独占」なのか？この知識は公的なソースから取られ、狭い範囲で広く活用されている。
 

言い争わない）

----

すべての議論を払拭するために、そしてコンピュータを常にオンにしておかないために、今日、私は前もってシステムの動作を計算しておきました

と、昨日わざと端末をシャットダウンしてみました。

ということで

買い USDCHFは0.9196で開くべきでした。

どれどれ


季節性とか手口とか、何を言っているんだ？

コチエは事前にどこで何のために行くのかを知っています。

テヘヘ

;)

 
Aleksey Nikolayev #:

この振る舞いは確かにリスクフリーとは呼べない))))しかし、この領域と実験と細部の理解の純度は、単にこれが環境の特性であるらしいので、遠すぎるのです)

 
secret #:
Alexeiさん、あなたのアカウントはwebgopnikに乗っ取られたのですか？）ナンセンスです。

この小さなジョークひとつとっても、そうなんです。

1) アドレムの議論の試みはなく、ただアドホミネムの試みである。

2) あなたが言う同志は、主に多くの素晴らしいスレッドのTCとして知られているようですが、そのほとんどは削除されています。私は、非常に特殊な問題に関する3つのスレッドと、フォーラムメンバーの間で洪水をかなり肯定する態度を示した1つの投票しか持っていません（それに応じて、私はその投票の後に大多数の意見に加わっただけです）。

つまり、いつものように、実際にスナッグをしたいという欲求以外に何の根拠も正当性もない、ただのスナッグの試みだったのだ。

 
そう、レベルは存在する、それを認めないのは気の弱い人だけだ
 
mytarmailS #:
そう、レベルは存在するのです。

存在するだけでなく、作ることができる......。

もそうだし、他のものもそうだ。
 
4月1日ってそんな感じなんですかね（笑)
 
secret #:
4月1日はその効果があるのでしょうか（笑)。

すみません、すっかり忘れてました）。プロフェッショナルホリデーおめでとうございます！)

