secret #:
また、別の言い方をすることもできます。MoDを使うことで、間違いなく安定性を得ることはできません。なぜなら、市場のプロセスを利用するためには、それを知る必要があるからです。
つまり、カーバフではなく、市場の構造を研究することから始めるということです。

実務を常に実践しなければならないという貴重なご意見は、すでに承知しています。しかし、もしあなたが突然、実質的で意味のあるものを加えたいと思ったなら、我慢する必要はありません。

 
Aleksey Nikolayev #:

このアルゴリズムでは、春と秋に収益性と資本強度が大きく向上するそうです)

失礼ながら、あなたの市場での目的は、お金を稼ぐことではなく、スピーチ力を高めることにあるようですね)
 
Aleksey Nikolayev #:



10時にgoogleマーケットがオープンするなど、より実用的です。
 
Aleksey Nikolayev #:



ガスがルーブルで売られるようになり、仲介業者が入る可能性が高くなりました。
そして、その後、輸出企業の納税に関連するusdrubの季節戦略が崩れる可能性が高い。そして、次の市場構造の変化まで、有意義にスイッチを切ることができるのです。
そして、MOを使うと、なぜ発生したシステムが壊れたのか、なぜ機能したのかを理解するチャンスが全くありません。
削除済み  
Aleksey Nikolayev #:

正直なところ、スキーム全体が非常に洗練されているように見えるので、外部から来た人が意味のあることを言えるとは思えません。

1) 次のモデルが前のモデルの誤差を改善しようとするブースティングとの関連性がある。

2) あらゆるケースに対応できる複雑なモデルを作ろうとするのではなく、トレード/ノットトレードの原則に則ってシンプルなモデルをいくつか作るというアプローチが良い。買い」と「売り」の2つを作ることができます。上昇したら買う」「 下降したら買う」「 下降したら売る」「 上昇したら売る」の4つがあってもいい。 もしかしたら、もっと多くのバリエーションが生まれるかもしれません）そして、それらを何らかの方法で組み合わせることができます。ここでも、あらゆる種類のクリエイティブなオプションが可能です）。

私の知る限り、一貫性のあるものを検索するはずなのですが、それが何なのかわかりません。これは、自動生成されたストラテジーというテーマでです。今のところ「C」評価ですが、もしかしたら何か進展があるかもしれません。未体験のテーマ。
 

これは、価格が「ランダム」ではなく、「トレンド」と「フローサム」の連続であることの証左と考えることができるでしょうか。


 
secret #:



そして、usdrubの売却がうまくいかなければ、意味なくスイッチを切ることができるのでは？論理的に聞こえる)




MOを使うと脳が萎縮すると言っているようなものだ)

 
Rorschach #:

これは、価格が「ランダム」ではなく、トレンドとフローティングの連続であることの証左と考えることができるでしょうか。


正直、説明しないとよくわからない絵です。そして、ヒートマップや密度グラフを描くのがよいでしょう。

 
Maxim Dmitrievsky #:
デザイン上、何かを探すはずです。何を探すかはわかりませんが、一貫性のあるものを。これは、自動生成されたストラテジーを題材にしたものです。今のところ「C」評価ですが、もしかしたら何か進展があるかもしれません。未体験のテーマです。
まず、パターンの定義を教えてください。それから、パターンを探すモデルを作ってください...そうしないと、何かわからないものを探すことになります。
 
mytarmailS #:


彼は1つのネウラトレードを持っており、もう1つはそれがポジティブなパターンかどうかを判断します。

というように、知的な部分を追加 する必要があるでしょうね。

というのは、トレードを開始したチャートの部分とその結果、パターンそのものが

おっしゃるとおり

全体として、そのアプローチは興味深いものです。

