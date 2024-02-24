トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2608 1...260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2022.03.30 21:33 #26071 secret #: また、別の言い方をすることもできます。MoDを使うことで、間違いなく安定性を得ることはできません。なぜなら、市場のプロセスを利用するためには、それを知る必要があるからです。 つまり、カーバフではなく、市場の構造を研究することから始めるということです。 実務を常に実践しなければならないという貴重なご意見は、すでに承知しています。しかし、もしあなたが突然、実質的で意味のあるものを加えたいと思ったなら、我慢する必要はありません。 secret 2022.03.30 22:10 #26072 Aleksey Nikolayev #:このアルゴリズムでは、春と秋に収益性と資本強度が大きく向上するそうです) 失礼ながら、あなたの市場での目的は、お金を稼ぐことではなく、スピーチ力を高めることにあるようですね) secret 2022.03.30 22:11 #26073 Aleksey Nikolayev #:しかし、もしあなたが突然、実質的で意味のあるものを加えたいと思ったなら、我慢する必要はありません。 10時にgoogleマーケットがオープンするなど、より実用的です。 secret 2022.03.30 22:25 #26074 Aleksey Nikolayev #:実戦的な実践を常に行う必要があるという貴重なご意見は、すでに承知しています。でも、急に意味深なものを加えたくなったら、遠慮は無用です。 ガスがルーブルで売られるようになり、仲介業者が入る可能性が高くなりました。そして、その後、輸出企業の納税に関連するusdrubの季節戦略が崩れる可能性が高い。そして、次の市場構造の変化まで、有意義にスイッチを切ることができるのです。そして、MOを使うと、なぜ発生したシステムが壊れたのか、なぜ機能したのかを理解するチャンスが全くありません。 削除済み 2022.03.30 22:48 #26075 Aleksey Nikolayev #:正直なところ、スキーム全体が非常に洗練されているように見えるので、外部から来た人が意味のあることを言えるとは思えません。1) 次のモデルが前のモデルの誤差を改善しようとするブースティングとの関連性がある。2) あらゆるケースに対応できる複雑なモデルを作ろうとするのではなく、トレード/ノットトレードの原則に則ってシンプルなモデルをいくつか作るというアプローチが良い。買い」と「売り」の2つを作ることができます。上昇したら買う」「 下降したら買う」「 下降したら売る」「 上昇したら売る」の4つがあってもいい。 もしかしたら、もっと多くのバリエーションが生まれるかもしれません）そして、それらを何らかの方法で組み合わせることができます。ここでも、あらゆる種類のクリエイティブなオプションが可能です）。 私の知る限り、一貫性のあるものを検索するはずなのですが、それが何なのかわかりません。これは、自動生成されたストラテジーというテーマでです。今のところ「C」評価ですが、もしかしたら何か進展があるかもしれません。未体験のテーマ。 Rorschach 2022.03.30 23:40 #26076 これは、価格が「ランダム」ではなく、「トレンド」と「フローサム」の連続であることの証左と考えることができるでしょうか。 Aleksey Nikolayev 2022.03.31 00:08 #26077 secret #: ガスがルーブルで売られるようになり、仲介業者が入る可能性が高くなりました。 そして、その後、輸出企業の納税に関連するウスドラブの季節戦略が崩れそうだ。そして、次の市場構造の変化まで、有意義にスイッチを切ることができるのです。 そして、usdrubの売却がうまくいかなければ、意味なくスイッチを切ることができるのでは？論理的に聞こえる) secret#: そして、MOを使うと、なぜ発生したシステムが壊れたのか、なぜうまくいったのかを理解するチャンスがまったくない。 MOを使うと脳が萎縮すると言っているようなものだ) Aleksey Nikolayev 2022.03.31 00:13 #26078 Rorschach #:これは、価格が「ランダム」ではなく、トレンドとフローティングの連続であることの証左と考えることができるでしょうか。 正直、説明しないとよくわからない絵です。そして、ヒートマップや密度グラフを描くのがよいでしょう。 mytarmailS 2022.03.31 09:08 #26079 Maxim Dmitrievsky #: デザイン上、何かを探すはずです。何を探すかはわかりませんが、一貫性のあるものを。これは、自動生成されたストラテジーを題材にしたものです。今のところ「C」評価ですが、もしかしたら何か進展があるかもしれません。未体験のテーマです。 まず、パターンの定義を教えてください。それから、パターンを探すモデルを作ってください...そうしないと、何かわからないものを探すことになります。 Renat Akhtyamov 2022.03.31 09:19 #26080 mytarmailS #: まずパターンを定義してから、パターンを探すモデルを作るべき...何を探しているのかわからない 彼は1つのネウラトレードを持っており、もう1つはそれがポジティブなパターンかどうかを判断します。 というように、知的な部分を追加 する必要があるでしょうね。 というのは、トレードを開始したチャートの部分とその結果、パターンそのものが おっしゃるとおり 全体として、そのアプローチは興味深いものです。 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2022.03.30www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、別の言い方をすることもできます。MoDを使うことで、間違いなく安定性を得ることはできません。なぜなら、市場のプロセスを利用するためには、それを知る必要があるからです。
実務を常に実践しなければならないという貴重なご意見は、すでに承知しています。しかし、もしあなたが突然、実質的で意味のあるものを加えたいと思ったなら、我慢する必要はありません。
このアルゴリズムでは、春と秋に収益性と資本強度が大きく向上するそうです)
正直なところ、スキーム全体が非常に洗練されているように見えるので、外部から来た人が意味のあることを言えるとは思えません。
1) 次のモデルが前のモデルの誤差を改善しようとするブースティングとの関連性がある。
2) あらゆるケースに対応できる複雑なモデルを作ろうとするのではなく、トレード/ノットトレードの原則に則ってシンプルなモデルをいくつか作るというアプローチが良い。買い」と「売り」の2つを作ることができます。上昇したら買う」「 下降したら買う」「 下降したら売る」「 上昇したら売る」の4つがあってもいい。 もしかしたら、もっと多くのバリエーションが生まれるかもしれません）そして、それらを何らかの方法で組み合わせることができます。ここでも、あらゆる種類のクリエイティブなオプションが可能です）。
これは、価格が「ランダム」ではなく、「トレンド」と「フローサム」の連続であることの証左と考えることができるでしょうか。
ガスがルーブルで売られるようになり、仲介業者が入る可能性が高くなりました。
そして、usdrubの売却がうまくいかなければ、意味なくスイッチを切ることができるのでは？論理的に聞こえる)
MOを使うと脳が萎縮すると言っているようなものだ)
正直、説明しないとよくわからない絵です。そして、ヒートマップや密度グラフを描くのがよいでしょう。
デザイン上、何かを探すはずです。何を探すかはわかりませんが、一貫性のあるものを。これは、自動生成されたストラテジーを題材にしたものです。今のところ「C」評価ですが、もしかしたら何か進展があるかもしれません。未体験のテーマです。
まずパターンを定義してから、パターンを探すモデルを作るべき...何を探しているのかわからない
彼は1つのネウラトレードを持っており、もう1つはそれがポジティブなパターンかどうかを判断します。
というように、知的な部分を追加 する必要があるでしょうね。
というのは、トレードを開始したチャートの部分とその結果、パターンそのものが
おっしゃるとおり
全体として、そのアプローチは興味深いものです。