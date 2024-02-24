トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2508 1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...3399 新しいコメント Aleksei Stepanenko 2021.11.17 20:38 #25071 部外者が見た支店の様子、悪しからず タクシーの後部座席に座って話す二人の紳士。- 想像できますか。昨日レストランで、ウェイターがワインを注ぐとき、手にナプキンを持っていなかったのです。- まさか...そうですね...先日、ある女性とレストランに行ったとき、店員さんが先にメニューを渡してくれて...。- まさか...。 運転手は座ったり座ったりしていたが、- 皆さん、背中を向けて座ってもよろしいでしょうか？ JeeyCi 2021.11.18 07:18 #25072 以前、ネット上で痛烈に論理的な質問に遭遇したことがあります。 もし私が、100行のコードと同じ機能を実行するコードを10行で書いたとしたら、それは私のプログラミング能力が低いということであり、私の仕事の価値は低くなるはずでしょうか？ その答えは、誰の目にも明らかだと思うのですだから、ポイントは、彼らの "要求 "を満たすためにスケープゴート（彼らは大きな雄叫び、新人が参加することを考え、彼らの無礼によって達成される群れを集めることではない、彼らは、叫んでいる ため。 を、「チームを作ろう」というスローガンで展開に変えようとする人がいる（「全部分からなくても、覚えた単語が増えたから〜」と、サボる人がいる）。.. そして、適切な開発の目標は、受信情報の近似と最適化の戦略とそれに基づく取引をコードで簡潔に表現することができる便利なライブラリを見つけることです...。しかし、適切な開発手法でコーディングし、自動化することはできません・・・。(少なくともこの話題に興味がある人と、ジョークを言うためだけに参加している人がいる） --場違いな......。--ついでに言うと、妥当性の問題も......。モデリングは、近似的なものだけでなく、相関関係や その欠如を探し、結論を 導き出すことが多いのですが...。MQLテスターやオプティマイザーに 割り込んで、独自のアルゴリズムで、独自のシグナルから作ろうとすると、自明ではない作業になります...。 ...スレッドには必ず適当な人がいて、相場観の逸脱の次のステップを乗り越えられないでいる...。...だから、彼らは年端もいかない会話に自分自身を挿入して、オフトピックに回る...- Aleksei Stepanenko troll! Так какой все же результат выбирать после форвард-тестирования? 2021.10.24www.mql5.com Здравствуйте, уважаемые форумчане... Aleksei Stepanenko 2021.11.18 08:44 #25073 おお、君たち、ここに動揺した少女がいるじゃないか...。ここで何してるの？彼女は頭がいいし、美人だろうし、お互いに気を利かせてるんだろう、この自慢屋は。 JeeyCi#:...には、必ずと言っていいほど、その話題の人がいます。 なぜかというと、私はあなたをとても注意深く読み、あなたの言っていることが好きだからです。そんなに深刻にならないでください。 Aleksey Nikolayev 2021.11.18 09:18 #25074 Aleksei Stepanenko（アレクセイ ステパネンコ） #: おお、君たち、ここに動揺した少女がいるじゃないか...。ここで何してるの？彼女は頭がいいし、美人だろう。お前らは、自分のことを棚に上げて、自慢しているだけだ。 私たちはあなたにこの名誉ある義務（神聖な義務）を課し、動揺した女の子を調整します) 削除済み 2021.11.18 09:36 #25075 JeeyCi#： 以前、ネット上で痛快なほど論理的な質問を目にしたことがある。その答えは、誰にでもわかると思います。だから、このスレッドのポイントは、彼らの「要求」を満たすためにスケープゴートを探している群れを集めることではない（彼らは彼らの無礼によって達成し、誰が最も大きな叫び声を上げると、新参者が参加すると考えているので、彼ら、叫び声を上げる こと。を、「チームを作ろう」というスローガンで展開に変えようとする人がいる（「全部分からなくても、覚えた単語が増えたから〜」と、サボる人がいる）。.. そして、適切な開発の目標は、受信情報の近似と最適化の戦略とそれに基づく取引をコードで簡潔に表現することができる便利なライブラリを見つけることです...。しかし、適切な開発手法でコーディングし、自動化することはできません・・・。(少なくともこの話題に興味がある人と、ジョークを言うためだけに参加している人がいる） --場違いな......。--ついでに言うと、妥当性の問題も......。モデリングは、近似的なものだけでなく、相関関係や その欠如を探し、結論を導き出すことが多いのですが...。MQLテスターやオプティマイザーに 割り込んで、独自のアルゴリズムで、独自のシグナルから作ろうとすると、自明ではない作業になります...。 ...スレッドには必ず適当な人がいて、相場観の逸脱の次のステップを乗り越えられないでいる...。...だから、彼らは年端もいかない会話に自分自身を挿入して、オフトピックに回る...- Aleksei Stepanenko troll! 失礼にあたらないか？まだ、意味のない言葉を並べているだけで、賢明なことは何も言っていない。 eccocom 2021.11.18 10:58 #25076 Vladimir Baskakov#: 無礼講に飽きないか？彼女は有益なことは何も言っていない、ただ意味のない言葉をたくさん言っているだけだ。 その通りです。 彼女に反応する人は皆、「卵は食べなくても腐る」という諺を知らないだけだと思います。 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 11:27 #25077 Aleksey Nikolayev#: 私たちは、これをあなたに課します。 ありがとう、友よ。 eccocom 2021.11.18 11:39 #25078 地元のIOの知識人・OBの怒りを買いそうですが、危険を冒して質問してみます。ビルトインや最も人気のある指標は別として）予測する上で最も興味深い指標は何か、誰が考えているのでしょうか？私自身は、指数移動平均（DEMA）とカルマンフィルタ、高速フーリエ変換（別途）の組み合わせで実験中です。でも、その前にニューラルネットワークを使って予測をしています。もう一度言いますが、アプリケーションの結果を求めているわけではありません（というか、今度は素敵女子がまたバケツでドロドロと噴き出しそうです）。 Aleksei Stepanenko 2021.11.18 13:14 #25079 eccocom#: 誰がどんな指標（ビルトインや一番人気のあるもの以外）が予測に最も適していると考えているのでしょうか？ もちろん、ここにいるニューロニストは権威があり、オーバートレーニングとの戦いでデータを最大限に絞り出す方法を知っていますが、私の考えでは、一番の問題は入力データだと思います。どんなオシレーター（標準的なもの、自分で書いたもの）でも、どんな連続した曲線でも、価格の規則性は含まれていないので、マウスを教えることはできない。 私は、トレンドとその波というものを次のように捉えています。波の長さ，波の時間間隔，波の速度，これらのパラメーターの過去のものとの比較，過去の極値（トレンドの動き）の超過の大きさ，過去に最も近い切れ目のない極値までの距離，...である。...比較するものがたくさんあります。ここには規則性があると思います。これこそ、グリッドにふれることができるのです。 または自分で考えることができます。 Mihail Marchukajtes 2021.11.18 13:17 #25080 eccocom#: 地元のIOの知識人・OBの怒りを買いそうですが、危険を冒してでも質問させてください。ビルトインや最も人気のある指標は別として）予測する上で最も興味深い指標は何か、誰が考えているのでしょうか？私自身は、指数移動平均（DEMA）とカルマンフィルタ、高速フーリエ変換（別途）の組み合わせで実験しています。でも、まずはそれを使ってニューラルネットワークで予測をしています。もう一度はっきりさせておきたいのですが、私は応募結果を求めているのではありません（そうでないと、スイートガールがまたバケツの中のドロドロを吐き出しそうです）。 例えば、OI、Delta、Volumeのデータシリーズから、標準偏差、累積/分布、確率的要素を取り出して、予測をする...。 1...250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
以前、ネット上で痛烈に論理的な質問に遭遇したことがあります。
もし私が、100行のコードと同じ機能を実行するコードを10行で書いたとしたら、それは私のプログラミング能力が低いということであり、私の仕事の価値は低くなるはずでしょうか？
その答えは、誰の目にも明らかだと思うのです
だから、ポイントは、彼らの "要求 "を満たすためにスケープゴート（彼らは大きな雄叫び、新人が参加することを考え、彼らの無礼によって達成される群れを集めることではない、彼らは、叫んでいる ため。 を、「チームを作ろう」というスローガンで展開に変えようとする人がいる（「全部分からなくても、覚えた単語が増えたから〜」と、サボる人がいる）。..
そして、適切な開発の目標は、受信情報の近似と最適化の戦略とそれに基づく取引をコードで簡潔に表現することができる便利なライブラリを見つけることです...。
しかし、適切な開発手法でコーディングし、自動化することはできません・・・。(少なくともこの話題に興味がある人と、ジョークを言うためだけに参加している人がいる） --場違いな......。--ついでに言うと、妥当性の問題も......。
モデリングは、近似的なものだけでなく、相関関係や その欠如を探し、結論を 導き出すことが多いのですが...。MQLテスターやオプティマイザーに 割り込んで、独自のアルゴリズムで、独自のシグナルから作ろうとすると、自明ではない作業になります...。
...スレッドには必ず適当な人がいて、相場観の逸脱の次のステップを乗り越えられないでいる...。...だから、彼らは年端もいかない会話に自分自身を挿入して、オフトピックに回る...-
地元のIOの知識人・OBの怒りを買いそうですが、危険を冒して質問してみます。ビルトインや最も人気のある指標は別として）予測する上で最も興味深い指標は何か、誰が考えているのでしょうか？私自身は、指数移動平均（DEMA）とカルマンフィルタ、高速フーリエ変換（別途）の組み合わせで実験中です。でも、その前にニューラルネットワークを使って予測をしています。もう一度言いますが、アプリケーションの結果を求めているわけではありません（というか、今度は素敵女子がまたバケツでドロドロと噴き出しそうです）。
誰がどんな指標（ビルトインや一番人気のあるもの以外）が予測に最も適していると考えているのでしょうか？
もちろん、ここにいるニューロニストは権威があり、オーバートレーニングとの戦いでデータを最大限に絞り出す方法を知っていますが、私の考えでは、一番の問題は入力データだと思います。どんなオシレーター（標準的なもの、自分で書いたもの）でも、どんな連続した曲線でも、価格の規則性は含まれていないので、マウスを教えることはできない。
私は、トレンドとその波というものを次のように捉えています。波の長さ，波の時間間隔，波の速度，これらのパラメーターの過去のものとの比較，過去の極値（トレンドの動き）の超過の大きさ，過去に最も近い切れ目のない極値までの距離，...である。...比較するものがたくさんあります。ここには規則性があると思います。これこそ、グリッドにふれることができるのです。
または自分で考えることができます。
