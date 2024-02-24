トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1251 1...124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.12.30 18:56 #12501 ヴィザード_。実験では、テキストファイルにアンロードして、そこから読み込むだけです。 また、1つのノートブックでpとpythonのコードを使うこともできる...。など...アンローディングについては理解していますが、あまり興味がありません。なぜなら、catbustをモデルのソースとして使用し、それらを組み合わせることができるからです（予備実験では良い結果が得られました）。 Farkhat Guzairov 2018.12.30 20:08 #12502 if(Test_P!=1245)if(DonProc>=5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419) if(Test_P!=2030)if(Povtor_Low_M1>=0 && TimeH>=10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=-2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535) if(Test_P!=2537)if(Povtor_High_M1>=0 && rLevl_Down_iD_RSI< -6.5 && TimeH< 14.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904) if(Test_P!=3243)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if(Test_P!=3314)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if(Test_P!=3583)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429) if(Test_P!=3857)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000) if(Test_P!=6546)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>=2.5 && DonProc_M15>=5.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404) if(Test_P!=6676)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Down_DC_M15>=-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655) if(Test_P!=8673)if(Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Part_H4>=2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>=0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286) if(Test_P!=8840)if(TimeHG>=1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=-0.5 && Levl_Support_W1s1>=-4.5 && Povtor_Low_H1>=0 && Levl_Support_H4>=0 && RegressorSpeed< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705) if(Test_P!=10002)if(rOpen_WormsDown>=0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341) if(Test_P!=10395)if(rOpen_WormsDown>=0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Low_H1< -4.5 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370) if(Test_P!=14244)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455) if(Test_P!=14462)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && DonProc_M15<9.5 && Levl_Support_H4s1<4.5 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887) if(Test_P!=17944)if(Levl_Low_H1s1N< -1.5 && Levl_Close_H4>=0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113) if(Test_P!=18382)if(Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && BB_iD_Down_M1>=-5.5 && DonProcVisota>=3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=-1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817) if(Test_P!=19123)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>=3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=-1.5 && Levl_first_W1s1>=-0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784) if(Test_P!=26038)if(Levl_Support_H1s1>=-3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>=0.5 && Part_H1>=1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426)もし、全期間（5年以降）の鉄板・固定コードであれば、私のアドバイスは関係ありません。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.30 20:20 #12503 ヴィザード_。求める者は見いだす。+ 0がよく予測され、ターゲティングシリーズがある場合 が1 0 1 0 -1ではなく、1 0 -1 0 1となった場合、問題は2値分類に帰着する。 0を定性的に予測すればいいだけですから...。それは本当です、ゼロはかなりよく予測され、Rであなたは55％以上の確率で葉の束を見つけることができるように、同様にcatbustで、それは一般的に明らかである - ゼロ、すなわちフラットな動きは、約1から3トレンドの動きを上回って、したがって、それらを検出することが容易になりますが、ゼロはトレンドの小さなボリュームで吸わない場合 - あなたはそれを見つけるために懸命に努力しなければならない。 なぜ、誰もが理想的な形で市場を表現するモデルを見つけようとするのか、私には理解できない。私は別のアプローチを持っています。モデルには4つの状態、つまり買う/取引しない/売る/何をしたらいいかわからないがあり、最後の状態は2番目の状態に比例します、つまり何もしません。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.30 20:22 #12504 ファルハット・グザイロフもし、鉄板・固定期間コード（5年以降）であれば、私のアドバイスは関係ありません。これは、リーフフィルターなしで購入するモデルのコードです - ここではリーフフィルター5枚を選択 if(Test_P!=16772)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Levl_High_H1>=1.5 && HighPerekH1s1_1<0.5 && Levl_High_H4<3.5) CalcBuy=0; //(0.1987013 0.4805195 0.3207792) if(Test_P!=28430)if(Levl_High_H1s1>=4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && rDeltaWorms_M15>=1.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1< -3.5 && Levl_Close_D1s1N< 1.5 && Levl_Close_H4s1< 3.5) CalcBuy=0; //(0.2746269 0.5522388 0.1731343) if(Test_P!=2124)if(Povtor_Low_M1<0 && Povtor_High_M1<1.5 && TimeH<21.5 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH<16.5 && Povtor_High_M15>=-2.5 && Levl_Close_D1s1<1.5) CalcBuy=0; //(0.30515298 0.55877617 0.13607085) if(Test_P!=9513)if(rOpen_WormsDown>=0 && TimeH<21.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_High_H1s1<6.5 && Levl_Down_DC>=-4.5 && Levl_Close_H1s1N<1.5) CalcBuy=0; //(0.2894212 0.4950100 0.2155689) if(Test_P!=3188)if(Levl_Close_H1< 0 && Levl_Up_DC>=0 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH< 16.5 && Levl_Close_D1< 7.5 && rCalcLvlWorms_M15< 3.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 && Levl_High_W1< 2.5 && rLevl_Up_iD_RSI< 1.5) CalcBuy=0; //(0.54545455 0.21212121 0.24242424)販売モデルについては、より多くの葉が見つかり、フィルターもより多くなります。 従って、モデルを編集しながら進めることは想定されていません。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 02:02 #12505 この84枚モデル //Buy if(Test_P!=1245)if(DonProc>=5.5 && TimeH< 10.5 && Levl_High_H4s1< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.22513089 0.30366492 0.47120419) if(Test_P!=2030)if(Povtor_Low_M1>=0 && TimeH>=10.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_D1>=-2.5 && Levl_Support_W1s1< 4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15< 4.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.09111617 0.51252847 0.39635535) if(Test_P!=2537)if(Povtor_High_M1>=0 && rLevl_Down_iD_RSI< -6.5 && TimeH< 14.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990172 0.3832924 0.4176904) if(Test_P!=3243)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if(Test_P!=3314)if(Levl_Close_H1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Low_W1s1N< 4.5 && Levl_Support_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1153846 0.1538462 0.7307692) if(Test_P!=3583)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH< 10.5 && Levl_Close_W1< -3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11428571 0.20000000 0.68571429) if(Test_P!=3857)if(Povtor_Type_M1>=0 && TimeH<10.5 && Levl_Support_W1<-3.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.07142857 0.17857143 0.75000000) if(Test_P!=6546)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_H1s1N< 2.5 && Levl_High_W1s1>=2.5 && DonProc_M15>=5.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1228070 0.4210526 0.4561404) if(Test_P!=6676)if(Povtor_Type_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Close_MN1< 4.5 && TimeH< 21.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Down_DC_M15>=-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.10619469 0.42477876 0.46902655) if(Test_P!=8673)if(Levl_Close_H1s1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Part_H4>=2.5 && TimeHG< 3 && Levl_first_W1s1>=0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.11607143 0.40178571 0.48214286) if(Test_P!=8840)if(TimeHG>=1.5 && RSI_Open_M1< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && RSI_Open_M1>=-0.5 && Levl_Support_W1s1>=-4.5 && Povtor_Low_H1>=0 && Levl_Support_H4>=0 && RegressorSpeed< 1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1606218 0.4145078 0.4248705) if(Test_P!=10002)if(rOpen_WormsDown>=0 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 4.5 && Part_D1< 3.5 && BB_iD_Center_H1< 0 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1890244 0.3963415 0.4146341) if(Test_P!=10395)if(rOpen_WormsDown>=0 && Povtor_Type_M15>=0 && Levl_Low_H1< -4.5 && Levl_Close_H1s1N>=0) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1990741 0.3888889 0.4120370) if(Test_P!=14244)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1948052 0.3506494 0.4545455) if(Test_P!=14462)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1>=0 && DonProc_M15<9.5 && Levl_Support_H4s1<4.5 && Povtor_High_H1<-2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.2112676 0.3239437 0.4647887) if(Test_P!=17944)if(Levl_Low_H1s1N< -1.5 && Levl_Close_H4>=0 && Levl_Close_H1s1N>=0 && BB_iD_Center_H1< 0 && Part_H1< 2.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1408451 0.3239437 0.5352113) if(Test_P!=18382)if(Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && BB_iD_Down_M1>=-5.5 && DonProcVisota>=3.5 && Povtor_Low_M15< 1.5 && BB_iD_Down_M1>=-1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1659389 0.3842795 0.4497817) if(Test_P!=19123)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && rCalcLvlWorms< 1.5 && DonProcVisota>=3.5 && rLevl_UpPeresek_iD_RSI< 1.5 && RegressorCalc_S1>=-1.5 && Levl_first_W1s1>=-0.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1225490 0.4313725 0.4460784) if(Test_P!=26038)if(Levl_Support_H1s1>=-3.5 && Part_H4< 2.5 && LowPerekH1s1_0>=0.5 && Part_H1>=1.5) CalcBuy=CalcBuy+1; //(0.1912568 0.4153005 0.3934426) if(Test_P!=16772)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Levl_High_H1>=1.5 && HighPerekH1s1_1<0.5 && Levl_High_H4<3.5) CalcBuy=0; //(0.1987013 0.4805195 0.3207792) if(Test_P!=28430)if(Levl_High_H1s1>=4.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && rDeltaWorms_M15>=1.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1< -3.5 && Levl_Close_D1s1N< 1.5 && Levl_Close_H4s1< 3.5) CalcBuy=0; //(0.2746269 0.5522388 0.1731343) if(Test_P!=2124)if(Povtor_Low_M1<0 && Povtor_High_M1<1.5 && TimeH<21.5 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH<16.5 && Povtor_High_M15>=-2.5 && Levl_Close_D1s1<1.5) CalcBuy=0; //(0.30515298 0.55877617 0.13607085) if(Test_P!=9513)if(rOpen_WormsDown>=0 && TimeH<21.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_High_H1s1<6.5 && Levl_Down_DC>=-4.5 && Levl_Close_H1s1N<1.5) CalcBuy=0; //(0.2894212 0.4950100 0.2155689) if(Test_P!=3188)if(Levl_Close_H1< 0 && Levl_Up_DC>=0 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH< 16.5 && Levl_Close_D1< 7.5 && rCalcLvlWorms_M15< 3.5 && Levl_Close_D1s1< 1.5 && Levl_High_W1< 2.5 && rLevl_Up_iD_RSI< 1.5) CalcBuy=0; //(0.54545455 0.21212121 0.24242424) //Sell if(Test_P!=3537)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC>=-7.5 && TimeH< 21.5 && TimeH>=16.5 && Levl_Support_H4>=-1.5 && rLevl_Up_iD_RSI_H1< 2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.5000000 0.2105263 0.2894737) if(Test_P!=3636)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< -7.5 && Polozhenie_M1< 0 && rLevl_Up_iD_RSI>=7.5 && Levl_Close_D1s1>=-4.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.58762887 0.23711340 0.17525773) if(Test_P!=3764)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< -7.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI_M15< 4.5 && Levl_Close_H1s1N< -3.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.56250000 0.24107143 0.19642857) if(Test_P!=3789)if(Povtor_Type_M1< 0 && Levl_Down_DC< -7.5 && Levl_Close_H1s1N< -3.5 && rLevl_Up_iD_RSI>=7.5 && Levl_Low_W1>=-4.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.61458333 0.22916667 0.15625000) if(Test_P!=3842)if(Povtor_Type_M1<0 && Levl_Down_DC<-7.5 && Levl_Close_H1s1N<-3.5 && BB_iD_Center_M1>=-4.5 && Levl_Low_D1s1N>=-6.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.58333333 0.27777778 0.13888889) if(Test_P!=4319)if(PolozhenieBB_M1< 2.5 && Levl_High_H1s1N>=-1.5 && TimeH< 21.5 && Levl_Low_H1>=-6.5 && TimeH>=16.5 && TimeH< 18.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4501160 0.4153132 0.1345708) if(Test_P!=5615)if(rOpen_WormsUp>=0 && TimeHG>=2.5 && Part_H4< 2.5 && Povtor_Low_M15< 2.5 && rPeresek_Up_M15< 0.5 && Levl_Low_W1s1N>=-4.5 && Levl_High_W1s1>=5.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.2483660 0.4640523 0.2875817) if(Test_P!=5845)if(rOpen_WormsUp>=0 && TimeHG>=2.5 && Part_H4<2.5 && Povtor_Low_M15<2.5 && Levl_Close_H4s1<2.5 && Levl_High_W1s1>=5.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.2666667 0.4888889 0.2444444) if(Test_P!=9221)if(rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=-1.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Levl_Close_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3915858 0.3754045 0.2330097) if(Test_P!=9470)if(rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=-1.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Povtor_Type_D1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3922830 0.3762058 0.2315113) if(Test_P!=9819)if(rOpen_WormsDown< 0 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Support_D1>=-1.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Levl_Low_D1s1N>=-1.5 && Levl_High_H1s1N>=1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4451220 0.3292683 0.2256098) if(Test_P!=10171)if(rOpen_WormsDown< 0 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && BB_Peresek_Last_H1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4147727 0.4090909 0.1761364) if(Test_P!=10443)if(rOpen_WormsDown< 0 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && Povtor_High_M15>=-1.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Polozhenie_M15>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4357798 0.3761468 0.1880734) if(Test_P!=12623)if(Levl_Down_DC>=-7.5 && BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1<0 && Povtor_High_H1>=-3.5 && Levl_Low_W1s1>=-5.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Support_H4s1>=-4.5 && Levl_Low_H1s1>=-7.5 && Levl_High_H4s1N<-1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3606557 0.3333333 0.3060109) if(Test_P!=13903)if(TimeH>=10.5 && Povtor_Type_M15< 0 && Levl_Low_H1s1N>=-1.5 && RegressorSpeed>=3.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_first_W1>=0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4222222 0.3407407 0.2370370) if(Test_P!=13989)if(TimeH>=10.5 && Povtor_Type_M15<0 && BB_iD_Center_M1<1.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_High_H1<1.5 && Peresek_Total_M15<2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.45806452 0.41290323 0.12903226) if(Test_P!=14755)if(rPeresek_Up<0.5 && BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Part_H4<3.5 && Part_H1>=1.5 && Povtor_High_H4<0 && Levl_Low_H1s1<-2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3971119 0.4115523 0.1913357) if(Test_P!=15074)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && BB_iD_Center_M15>=-1.5 && Levl_Close_W1s1< 3.5 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && BB_iD_Center_M15>=0 && Levl_Low_H1s1< -1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.42038217 0.38853503 0.19108280) if(Test_P!=15173)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Low_D1s1N>=-4.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.48404255 0.35638298 0.15957447) if(Test_P!=15320)if(BB_Peresek_Last_M1<0.5 && Polozhenie_M1<0 && rDeltaWorms<2.5 && DonProcVisota<5.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-1.5 && Polozhenie_H4>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.2913386 0.5393701 0.1692913) if(Test_P!=15452)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_Low_H4>=-1.5 && BB_iD_Center_M15< -1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4320988 0.3580247 0.2098765) if(Test_P!=15662)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && rDeltaWorms_H1>=3.5 && Part_D1>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4718615 0.3939394 0.1341991) if(Test_P!=15676)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Support_D1>=-1.5 && DonProc_M15< 4.5 && Part_D1>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4941176 0.3764706 0.1294118) if(Test_P!=15712)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Close_H4s1< 2.5 && Levl_Low_D1s1N>=-4.5 && Povtor_High_H4>=-1.5 && Levl_first_H4< -0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.49285714 0.32142857 0.18571429) if(Test_P!=15832)if(rPeresek_Down< 0.5 && BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_first_D1< -0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4337900 0.3561644 0.2100457) if(Test_P!=15839)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Levl_Close_H4< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && Levl_Low_MN1s1N< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4708738 0.3203883 0.2087379) if(Test_P!=16308)if(Levl_Support_H1s1>=-3.5 && Levl_Close_H1s1N< -2.5 && rDeltaWorms< 1.5 && Levl_Close_W1s1>=-1.5 && DonProc_M15< 4.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4750000 0.3500000 0.1750000) if(Test_P!=16908)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=-6.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N< -1.5 && Levl_Support_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4800000 0.3666667 0.1533333) if(Test_P!=16932)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_High_W1s1N>=-2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && Levl_Low_MN1s1N< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4863014 0.3013699 0.2123288) if(Test_P!=17143)if(BB_Peresek_Last_M1>=0.5 && Polozhenie_M1< 0 && Povtor_Low_H4>=-1.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI>=-1.5 && Levl_Low_H1s1< -1.5 && Levl_first_H1< 0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4797297 0.3648649 0.1554054) if(Test_P!=17417)if(DonProcVisota< 7.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && Povtor_High_H1< 0 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Peresek_Total_H1>=2.5 && Levl_Close_MN1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4156627 0.3614458 0.2228916) if(Test_P!=17806)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && Levl_Low_W1s1>=-4.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && rCalcLvlWorms_H1>=0.5 && Levl_Close_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3802817 0.3732394 0.2464789) if(Test_P!=17983)if(BB_Peresek_Last_M1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && rDeltaWorms< 2.5 && DonProcVisota< 5.5 && DonProcVisota>=2.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N< -1.5 && Levl_Support_D1s1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4484848 0.3757576 0.1757576) if(Test_P!=18270)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && Povtor_Type_D1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4232365 0.3443983 0.2323651) if(Test_P!=18416)if(rPeresek_Down<0.5 && Povtor_Low_M15<3.5 && BB_iD_Center_M1<1.5 && Polozhenie_M1<0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1<-0.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_W1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3723404 0.4716312 0.1560284) if(Test_P!=18453)if(rPeresek_Down<0.5 && Povtor_Low_M15<3.5 && LowPerekH1s1_1<0.5 && Polozhenie_M1<0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1<-0.5 && BB_iD_Up_M1<4.5 && Levl_Close_W1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3802281 0.4828897 0.1368821) if(Test_P!=18550)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && DonProcVisota>=2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && rLevl_Up_iD_RSI_H1< 6.5 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && Levl_Close_D1s1N>=1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3371429 0.4285714 0.2342857) if(Test_P!=18568)if(rPeresek_Down<0.5 && Povtor_Low_M15<3.5 && Polozhenie_M1<0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_first_H1<-0.5 && Levl_Close_W1>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.3724138 0.4689655 0.1586207) if(Test_P!=18900)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Close_W1>=0 && Levl_Close_H4s1< 1.5 && Povtor_High_D1< 1.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.40458015 0.35114504 0.24427481) if(Test_P!=18962)if(rPeresek_Down< 0.5 && Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Close_W1>=0 && Levl_Low_MN1>=-1.5 && Levl_Support_MN1s1< 0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.51764706 0.35294118 0.12941176) if(Test_P!=19785)if(Levl_Low_H1s1N<-1.5 && Levl_Close_H1s1N<0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N<-2.5 && Levl_Close_W1s1>=-2.5 && rLevl_Down_iD_RSI_H1<-2.5 && Levl_Support_MN1s1<1.5 && Levl_Low_MN1s1>=-1.5)CalcSell=CalcSell+1; //(0.70588235 0.17647059 0.11764706) if(Test_P!=20268)if(Levl_Low_H1s1N< -1.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N< -2.5 && Levl_Low_W1s1N>=-5.5 && Levl_Support_MN1s1< 1.5 && Povtor_Low_H1>=0)CalcSell=CalcSell+1; //(0.5380435 0.2934783 0.1684783) if(Test_P!=22975)if(Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LowPerekH1s1_0< 0.5 && Povtor_High_H1< 0 && Polozhenie_M1< 0 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_MN1>=-0.5 && Levl_High_D1s1N>=5.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4557823 0.3605442 0.1836735) if(Test_P!=23782)if(Levl_Close_H4< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-3.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && BB_iD_Up_M1< 3.5 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_Close_H4s1N< 1.5 && Levl_Close_D1s1>=-1.5 && Levl_High_MN1s1N>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4745763 0.3446328 0.1807910) if(Test_P!=24450)if(Part_H4< 2.5 && rDeltaWorms< 2.5 && Polozhenie_M1< 0 && Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LastBarPeresekD_Down_M15>=1.5 && Povtor_Type_D1>=0 && Levl_Low_H1s1< -1.5 && Levl_first_D1< -0.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4883721 0.3178295 0.1937984) if(Test_P!=26817)if(Levl_first_H1s1>=-0.5 && Levl_Close_H1s1N< 0 && Part_D1< 3.5 && rDeltaWorms< 1.5 && Levl_Low_W1s1N>=-4.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4424779 0.3864307 0.1710914) if(Test_P!=28896)if(BB_iD_Down_H1< -2.5 && HighPerekH1s1_1< 0.5 && BB_iD_Up_M1< 5.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Low_D1s1N>=-4.5 && Levl_Close_W1s1N>=0) CalcSell=CalcSell+1; //(0.4592275 0.3390558 0.2017167) if(Test_P!=28997)if(Povtor_High_M15< 2.5 && Polozhenie_M1< 0 && BB_PeresekN_Total_M1>=1.5 && BB_iD_Up_M1< 5.5 && Levl_first_H1< -0.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Povtor_High_D1>=-3.5 && BB_iD_Center_H1>=-1.5 && Levl_Low_H4< -2.5 && Levl_Up_DC>=2.5) CalcSell=CalcSell+1; //(0.47500000 0.31250000 0.21250000) if(Test_P!=22765)if(Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LowPerekH1s1_0<0.5 && Povtor_High_H1>=0 && Levl_High_H1>=2.5 && HighPerekH1s1_1<0.5 && Levl_High_W1>=2.5) CalcSell=0; //(0.2201258 0.4968553 0.2830189) if(Test_P!=27506)if(BB_iD_Down_M1<-5.5 && rLevl_DownPeresek_iD_RSI<-0.5 && rLevl_Up_iD_RSI_M15>=6.5) CalcSell=0; もし、全期間（5年以降）の鉄板・固定コードであれば、私のアドバイスは関係ありません。 //(0.2307692 0.5128205 0.2564103) if(Test_P!=19466)if(Levl_Low_H1s1N>=-1.5 && Levl_Up_DC>=1.5 && Levl_Close_H1s1N>=0 && Levl_Low_H1s1N>=0 && BB_iD_Down_H1>=-2.5)CalcSell=0; //(0.2408759 0.5669100 0.1922141) if(Test_P!=20663)if(Povtor_Low_M15< 3.5 && LowPerekH1s1_1< 0.5 && Polozhenie_M1>=0 && Levl_High_H1>=1.5 && rCalcLvlWorms< 2.5 && DonProcVisota>=3.5 && Levl_Support_H1s1< 1.5 && Levl_Up_DC< 6.5 && Povtor_Low_D1>=-1.5 && Levl_Support_D1>=0) CalcSell=0; //(0.1601562 0.4960938 0.3437500) if(Test_P!=23266)if(Levl_Low_H1s1>=-5.5 && Levl_Close_H1s1N>=-2.5 && LowPerekH1s1_0<0.5 && Povtor_High_H1>=0 && Levl_High_H1>=2.5 && Part_H1>=2.5 && Levl_Support_D1s1<1.5 && Levl_High_MN1s1N>=-2.5 && rLevl_Down_iD_RSI_M15<-6.5) CalcSell=0; //(0.17368421 0.65263158 0.17368421) if(Test_P!=1876)if(Povtor_Low_M1>=0 && TimeHG>=1.5 && BB_iD_Center_H1>=0) CalcSell=0; //(0.15019763 0.55844156 0.29136081) は次のような結果をもたらします。 つまり、フィルターも含めて平均4843/84=58件が1枚のシートに記述されていることになるが、仮にその領域が互いに接触していないと仮定すると、そうではないことがわかる。買いのみ、フィルターなしとすると、1ルール（シート）あたり1952/19=103件となり、それほど少ないとは言えない。それはそれでいいのですが、ちょっとシャーディング係数が小さすぎるんですよね。さらにいくつかのフィルターを追加することで、全体的な財務結果を犠牲にし、他のパラメーター、例えば収益性や収益性の高い取引のパーセンテージを向上させることができます。そうそう、最大継続利益の21kは明らかに異常で、ルーブルがどんどん下がっていった2014年。 削除済み 2018.12.31 02:59 #12506 美しくマッチしているが、完璧ではない それほど多くの機能を必要としない) mt4で56%のヒストリーカスケードがある分だと思うのですが、それなら全部捨ててしまってもいいのでは？ Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 03:33 #12507 マキシム・ドミトリエフスキー美しくマッチしているが、完璧ではない それほど多くの機能は必要ない ) mt4で履歴のCa値が56%の分だと思いますが、それなら全く使わないというのもありかもしれませんね。葉っぱがたくさんあるバリアントも見てみたいですね。実際のティックでテストし、手数料を考慮すると、取引ごとにマイナス3ポイントとなり、それ以上にはなりません。 現実には、スリッページでさらに2ポイント、合計マイナス5ポイント、つまりマイナス2万は簡単に取り除けるかもしれません。 削除済み 2018.12.31 03:51 #12508 アレクセイ・ヴャジミキン葉っぱがたくさんあるバリアントを眺めてしまいますね。実際のティックでテストして手数料を考慮すると、1取引あたりマイナス3ポイントで、それ以上にはなりませんが、現実にはスリッページでさらに2ポイント、合計マイナス5ポイント、つまりマイナス20Kは簡単に結果から差し引かれます。つまり、ここでは、テストとオーズをダッシュで区切って表示するのが一般的で、最初のテストが終わるまでは、あとはどうでもいいということです。として使いたいし、ロボットのサポートとして使えるように渡したい。 繰り返しますが、ボットがすべてのティックで 実行される場合、つまり、シグナルがチェックされる場合、人工ティックでそれを表示することはまともではありません。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.31 11:21 #12509 マキシム・ドミトリエフスキーつまり、ここではテストとオーズはダッシュで区切って表示するのが通例で、それ以外は最初のテストが終わるまで関係ないのです使い方がわからないと、すぐには手に入らないので必要かもしれません。 繰り返しますが、ボットがすべてのティックで 動作している場合、つまり、シグナルがチェックされている場合、人工ティックで表示するのはまともではありません。明らかに違うコンセプトのモデルを提案したのですが、おそらくcatbustでも似たようなことが行われていて、学習可能なサンプルでルールを検索し、テストサンプルでそのルールを検証するのですが、私は部分サンプルで学習し、利用できる履歴全体と同じ選択で得られたルール（葉）をチェックしていたわけで、実はこの方がモデルの葉数という点では効率的なんですね。完全に独立した（葉の作成（トレーニング）やモデルの選択に関与していない）サンプルでのテストはありません。主な考え方は、記述された事象の数が十分に多ければ、モデルで判断に用いる葉の数が少ないほど、モデルの頑健性が高まるというものである。 この取引システムはバーの始点で動作するため、ティックはここではそれほど重要な役割を果たしません。私のファイルには2018年10月までしか履歴がないことを今思い出し、今度は11月と12月にテストしてみます--独立したサンプルになります。 СанСаныч Фоменко 2018.12.31 11:51 #12510 アレクセイ・ヴャジミキンどのように入れるのですか？そうすると、pythonやRとの間に何らかの橋渡しをしなければなりませんが、これは私にとっては暗黒の森です。この問題は、ここで 解決しそうですか？ 1...124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
実験では、テキストファイルにアンロードして、そこから読み込むだけです。
また、1つのノートブックでpとpythonのコードを使うこともできる...。など...
アンローディングについては理解していますが、あまり興味がありません。なぜなら、catbustをモデルのソースとして使用し、それらを組み合わせることができるからです（予備実験では良い結果が得られました）。
もし、全期間（5年以降）の鉄板・固定コードであれば、私のアドバイスは関係ありません。
求める者は見いだす。+ 0がよく予測され、ターゲティングシリーズがある場合
が1 0 1 0 -1ではなく、1 0 -1 0 1となった場合、問題は2値分類に帰着する。
0を定性的に予測すればいいだけですから...。
それは本当です、ゼロはかなりよく予測され、Rであなたは55％以上の確率で葉の束を見つけることができるように、同様にcatbustで、それは一般的に明らかである - ゼロ、すなわちフラットな動きは、約1から3トレンドの動きを上回って、したがって、それらを検出することが容易になりますが、ゼロはトレンドの小さなボリュームで吸わない場合 - あなたはそれを見つけるために懸命に努力しなければならない。
なぜ、誰もが理想的な形で市場を表現するモデルを見つけようとするのか、私には理解できない。私は別のアプローチを持っています。モデルには4つの状態、つまり買う/取引しない/売る/何をしたらいいかわからないがあり、最後の状態は2番目の状態に比例します、つまり何もしません。
もし、鉄板・固定期間コード（5年以降）であれば、私のアドバイスは関係ありません。
これは、リーフフィルターなしで購入するモデルのコードです - ここではリーフフィルター5枚を選択
販売モデルについては、より多くの葉が見つかり、フィルターもより多くなります。
従って、モデルを編集しながら進めることは想定されていません。
この84枚モデル
は次のような結果をもたらします。
つまり、フィルターも含めて平均4843/84=58件が1枚のシートに記述されていることになるが、仮にその領域が互いに接触していないと仮定すると、そうではないことがわかる。買いのみ、フィルターなしとすると、1ルール（シート）あたり1952/19=103件となり、それほど少ないとは言えない。それはそれでいいのですが、ちょっとシャーディング係数が小さすぎるんですよね。さらにいくつかのフィルターを追加することで、全体的な財務結果を犠牲にし、他のパラメーター、例えば収益性や収益性の高い取引のパーセンテージを向上させることができます。そうそう、最大継続利益の21kは明らかに異常で、ルーブルがどんどん下がっていった2014年。
美しくマッチしているが、完璧ではない
それほど多くの機能を必要としない)mt4で56%のヒストリーカスケードがある分だと思うのですが、それなら全部捨ててしまってもいいのでは？
美しくマッチしているが、完璧ではない
それほど多くの機能は必要ない )mt4で履歴のCa値が56%の分だと思いますが、それなら全く使わないというのもありかもしれませんね。
葉っぱがたくさんあるバリアントも見てみたいですね。実際のティックでテストし、手数料を考慮すると、取引ごとにマイナス3ポイントとなり、それ以上にはなりません。 現実には、スリッページでさらに2ポイント、合計マイナス5ポイント、つまりマイナス2万は簡単に取り除けるかもしれません。
葉っぱがたくさんあるバリアントを眺めてしまいますね。実際のティックでテストして手数料を考慮すると、1取引あたりマイナス3ポイントで、それ以上にはなりませんが、現実にはスリッページでさらに2ポイント、合計マイナス5ポイント、つまりマイナス20Kは簡単に結果から差し引かれます。
つまり、ここでは、テストとオーズをダッシュで区切って表示するのが一般的で、最初のテストが終わるまでは、あとはどうでもいいということです。
として使いたいし、ロボットのサポートとして使えるように渡したい。
繰り返しますが、ボットがすべてのティックで 実行される場合、つまり、シグナルがチェックされる場合、人工ティックでそれを表示することはまともではありません。
つまり、ここではテストとオーズはダッシュで区切って表示するのが通例で、それ以外は最初のテストが終わるまで関係ないのです
使い方がわからないと、すぐには手に入らないので必要かもしれません。
繰り返しますが、ボットがすべてのティックで 動作している場合、つまり、シグナルがチェックされている場合、人工ティックで表示するのはまともではありません。
明らかに違うコンセプトのモデルを提案したのですが、おそらくcatbustでも似たようなことが行われていて、学習可能なサンプルでルールを検索し、テストサンプルでそのルールを検証するのですが、私は部分サンプルで学習し、利用できる履歴全体と同じ選択で得られたルール（葉）をチェックしていたわけで、実はこの方がモデルの葉数という点では効率的なんですね。完全に独立した（葉の作成（トレーニング）やモデルの選択に関与していない）サンプルでのテストはありません。主な考え方は、記述された事象の数が十分に多ければ、モデルで判断に用いる葉の数が少ないほど、モデルの頑健性が高まるというものである。
この取引システムはバーの始点で動作するため、ティックはここではそれほど重要な役割を果たしません。
私のファイルには2018年10月までしか履歴がないことを今思い出し、今度は11月と12月にテストしてみます--独立したサンプルになります。
どのように入れるのですか？そうすると、pythonやRとの間に何らかの橋渡しをしなければなりませんが、これは私にとっては暗黒の森です。
この問題は、ここで 解決しそうですか？