木の深さを増すことは、バランスをとることと同じくらい効果的だと思います。
深さも増やしてみてください。また、並行して学習率を下げるとよいでしょう。バランスの悪いサンプルに対する結果も改善されます。
そこでは、範囲内のオブジェクトの混在を考慮するなど、さまざまな量子化方法が用いられています。
量子化（境界設定）の処理をコードで発見された方は、このコードを掲載していただけませんか？そこに機能があるのでは？
できるよ。葉っぱがどうとか、そんなのデタラメだ。クラスのバランスが取れていること。
サンプルです。3つのパートに分かれていますが、train.csvだけを修正する必要があるということですね？
ターゲット列「Target_100」-最後の4列はトレーニングには関係ありません（そこでは日付列に注目するとよいでしょう）-バランスを構築するために必要なものです。
同じ角度で収支が上がる
または再投資された場合は幾何学的に