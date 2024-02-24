トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2104 1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.11 12:30 #21031 elibrarius: トレードの回数は、ここでは数える必要がないと思うんです。各取引からスプレッドと手数料を差し引くだけです。そういうことなんです。 然うは問屋が卸さない mytarmailS 2020.11.11 12:41 #21032 Vladimir Perervenko: はい、あなたの方が正しいです。 いいえ）あなたの方が正しいです 先に」開封された案件（開封が我々のベクトルに 合わなかった）であるため ということは、委託が "先に "撤回されたことになる。が、現在のベクトルにはない でも、これは細かいことですが......。 mytarmailS 2020.11.11 13:37 #21033 2時間の時間のある方 Aleksei Kuznetsov 2020.11.11 14:02 #21034 mytarmailS: 2時間の時間がある人向け どんな内容ですか？ Aleksey Vyazmikin 2020.11.11 14:25 #21035 mytarmailS: 2時間のお時間をお持ちの方 若い人たちの脳に、彼の分裂病的な空想と間違った結論を詰め込む。 Vladimir Perervenko 2020.11.11 14:50 #21036 mytarmailS: いいえ）あなたの方が正しいですというのも、「先に」開封された案件（開封が我々のベクトルに 合わなかった）。ということは、委託が "先に "撤回されたことになる。が、現在のベクトルにはないが、これらは些細なことです。 これらは、2つのことを除けば、本当に些細なことです。1つ目は、実行のスピード です。 cnt<-function(x){ n <- 1:(length(x)-1) cnt <- 0 for(i in n) {if(x[i]!=x[i+1]) {cnt<-cnt+1}} return(cnt) } cnt1 <- function(x){ length(rle(c(x))$values) } sig <- rep(c(1,1,1,-1,-1,-1), 3000) bench::workout({ c <- cnt(sig) c1 <- cnt1(sig) }) # A tibble: 2 x 3 exprs process real <bch:expr> <bch:tm> <bch:tm> 1 c <- cnt(sig) 15.6 ms 9.21 ms 2 c1 <- cnt1(sig) 0 1.15 ms 2枚目は15倍の速さです。ましてや、何万回も呼び出されるフィットネス関数に関わるとなると、かなりの時間的ロスが発生することになる。 2点目。買い/売り/ホールドの2つの条件があればすべてうまくいきますが、TSは原則として、買い/売り/ホールド（1、-1、0）の3つのシグナルを生成します。そして、2番目のオプションが機能しない。そして、若干の修正を加えた第1弾のバリエーション sig <- rep(c(1,1,1,-1,-1,-1,0,0,0), 3000) > length(sig) [1] 27000 cnt<-function(x){ n <- 1:(length(x)-1) cnt <- 0 for(i in n) {if(x[i] != x[i+1] & x[i+1] != 0) {cnt<-cnt+1}} return(cnt) } bench::workout({ op <- cnt(sig) op1 <- cnt1(sig) }) # A tibble: 2 x 3 exprs process real <bch:expr> <bch:tm> <bch:tm> 1 op <- cnt(sig) 31.2 ms 17.43 ms 2 op1 <- cnt1(sig) 0 3.23 ms > op [1] 5999 > op1 [1] 9000 最初のバリエーションは正しい結果を示し（遅いですが）、2番目のバリエーションはポジションからの退出をディールと見なしますが、これは間違っています。 mytarmailS 2020.11.11 15:14 #21037 Vladimir Perervenko: これらは、2つのことを考えなければ、本当に小さなことなのです。1つ目は、実行のスピードです。全く同感です...。 ネットワークやフォレストをフィットネス関数で学習させる方法はあるのでしょうか？ Vladimir Perervenko 2020.11.11 15:19 #21038 mytarmailS: まるっきり同意 ネットワークや足場をフィットネス関数で学習させる方法はありますか？ フィットネス関数は、最適化の過程で最適化基準の 値を計算する。モデルトレーニングとは関係ない。 削除済み 2020.11.11 15:24 #21039 metaqのcatbust multiclassに "no trading "を追加する必要があります。 戦略の幅が広がる mytarmailS 2020.11.11 15:29 #21040 フィットネス機能にバランス計算とコミッション機能を追加して...。 手数料を節約するために、取引回数を最小限に抑えようとするアルゴリズムになったのでは...。その結果、トレード数が少なくなり、経験値も少なくなる...。 これはチャートですが、トレードが少ないときは学習がうまくいかないことがよくわかりますね...。 グレーはTRAIN 1500 pips 黒はTEST500点 これは取引回数が少なく、アルゴは何も学習せず、非常に低頻度です......。 2日前にエントリーポイントがわかるのは楽しいですね )) しかし、常に再教育する方が良いのでしょう、まだ全部をテストする方法はわかりません。 1...209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレードの回数は、ここでは数える必要がないと思うんです。各取引からスプレッドと手数料を差し引くだけです。そういうことなんです。
先に」開封された案件（開封が我々のベクトルに 合わなかった）であるため
ということは、委託が "先に "撤回されたことになる。が、現在のベクトルにはない
2時間の時間のある方
どんな内容ですか？
若い人たちの脳に、彼の分裂病的な空想と間違った結論を詰め込む。
というのも、「先に」開封された案件（開封が我々のベクトルに 合わなかった）。
ということは、委託が "先に "撤回されたことになる。が、現在のベクトルにはない
これらは、2つのことを除けば、本当に些細なことです。1つ目は、実行のスピード です。
2枚目は15倍の速さです。ましてや、何万回も呼び出されるフィットネス関数に関わるとなると、かなりの時間的ロスが発生することになる。
2点目。買い/売り/ホールドの2つの条件があればすべてうまくいきますが、TSは原則として、買い/売り/ホールド（1、-1、0）の3つのシグナルを生成します。そして、2番目のオプションが機能しない。そして、若干の修正を加えた第1弾のバリエーション
最初のバリエーションは正しい結果を示し（遅いですが）、2番目のバリエーションはポジションからの退出をディールと見なしますが、これは間違っています。
全く同感です...。ネットワークやフォレストをフィットネス関数で学習させる方法はあるのでしょうか？
フィットネス関数は、最適化の過程で最適化基準の 値を計算する。モデルトレーニングとは関係ない。
metaqのcatbust multiclassに "no trading "を追加する必要があります。
戦略の幅が広がる
フィットネス機能にバランス計算とコミッション機能を追加して...。
手数料を節約するために、取引回数を最小限に抑えようとするアルゴリズムになったのでは...。その結果、トレード数が少なくなり、経験値も少なくなる...。
これはチャートですが、トレードが少ないときは学習がうまくいかないことがよくわかりますね...。
グレーはTRAIN 1500 pips
黒はTEST500点
これは取引回数が少なく、アルゴは何も学習せず、非常に低頻度です......。
2日前にエントリーポイントがわかるのは楽しいですね ))
しかし、常に再教育する方が良いのでしょう、まだ全部をテストする方法はわかりません。