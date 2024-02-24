トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2021

新しいコメント
削除済み  
mytarmailS:

だから、それを取って、最初の2日間を交換し、あなたの脳をファックしないでください))

またはオンラインで予習してみる

今週は木曜日までです）しかし、まだ相場の反転は見られません。どの程度迅速に対応できるかは不明

マーケットはあなたにとって変わっていないし、私はまだlstmの使い方を知らない。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度迅速に対応できるかは不明です。

lstmを使ったことがありますか？ 使ってみてください、かっこいいですよ。


売るだけ？

削除済み  
Valeriy Yastremskiy：

売るだけ？

そこでどこで買えばいいのか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

買い場

セルのみ、または両方向にトレーニングして、グリッドは自分で解決するのですか？)

削除済み  
Valeriy Yastremskiy：

セルのみ、または両方向にトレーニングして、グリッドは自分で解決するのでしょうか？）

一人で

 
マキシム・ドミトリエフスキー

今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度の速度で反応するかは不明

lstmをお使いですか？ ぜひお試しください。


ニューロはなぜ6キャンドルごとにポジションを 開くのでしょうか？
つまり、意思決定のサイクルのようなものでしょうか？
 
マキシム・ドミトリエフスキー

今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度の速度で反応するかは不明です。

lstmをお使いですか？ ぜひお試しください。


しかも、オープンポジションは 全くなく、閉じてすぐにオープンする。変な理屈だな、持ちこたえたかもしれないのに。
削除済み  
Evgeny Dyuka:
なぜニューロは6キャンドルごとにポジションを 開くのですか？
すなわち、それは意思決定サイクルのようなものですか？

まんざらでもない

 

端末テスターで学習とその評価を実行するのではなく、NS/forestが学習結果をすぐに評価できるように、テスターのアナログを作ることにしました。

1) OHLC by Bid
2) commission - 取引開始時にかかる場合がある
3) swap - 日替わり時にかかる場合がある
4) OHLC by Asc - スプレッドに代わるものを計算の入力データとして取る予定です。バーのスプレッドは、バーの寿命のための最小値として指定されているので。OHLCの時は、スプレッドが最小ではなく、大きくなっている可能性が高いです。シャープムーブの時は、もっと大きくなっています。そのため、実際のティックデータを使用する必要があり、その準備のために実際のティックの完全なトラバーサルが必要になります。
開発者の方へのお願い（もし見ていただけるなら） - バーの情報にAscのOHLCを追加することは可能ですか？

他に検討すべきことはありますか？
もしかして、既成のテスターがあるのでは？アスクのOHLCがなくても、リファインのベースとして良いと思います。

 
マーケットトレードの場合、分足ローソクの高さが高すぎる場合（ギャップがあった場合など）には、10～20％程度のスリッページを加えてもいいと思います。
そして、もし保留中の取引によって、我々は非常に高い分ローソク足（ギャップ）で取引をスキップする必要があります。
1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399
新しいコメント