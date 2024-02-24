トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2021 1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399 新しいコメント 削除済み 2020.10.15 17:00 #20201 mytarmailS: だから、それを取って、最初の2日間を交換し、あなたの脳をファックしないでください))またはオンラインで予習してみる 今週は木曜日までです）しかし、まだ相場の反転は見られません。どの程度迅速に対応できるかは不明 マーケットはあなたにとって変わっていないし、私はまだlstmの使い方を知らない。 Valeriy Yastremskiy 2020.10.15 18:09 #20202 マキシム・ドミトリエフスキー： 今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度迅速に対応できるかは不明です。lstmを使ったことがありますか？ 使ってみてください、かっこいいですよ。 売るだけ？ 削除済み 2020.10.15 18:22 #20203 Valeriy Yastremskiy： 売るだけ？ そこでどこで買えばいいのか？ Valeriy Yastremskiy 2020.10.15 18:26 #20204 マキシム・ドミトリエフスキー： 買い場 セルのみ、または両方向にトレーニングして、グリッドは自分で解決するのですか？) 削除済み 2020.10.15 18:37 #20205 Valeriy Yastremskiy： セルのみ、または両方向にトレーニングして、グリッドは自分で解決するのでしょうか？） 一人で Evgeny Dyuka 2020.10.15 19:54 #20206 マキシム・ドミトリエフスキー： 今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度の速度で反応するかは不明lstmをお使いですか？ ぜひお試しください。 ニューロはなぜ6キャンドルごとにポジションを 開くのでしょうか？ つまり、意思決定のサイクルのようなものでしょうか？ Evgeny Dyuka 2020.10.15 20:03 #20207 マキシム・ドミトリエフスキー： 今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度の速度で反応するかは不明です。lstmをお使いですか？ ぜひお試しください。 しかも、オープンポジションは 全くなく、閉じてすぐにオープンする。変な理屈だな、持ちこたえたかもしれないのに。 削除済み 2020.10.15 20:09 #20208 Evgeny Dyuka: なぜニューロは6キャンドルごとにポジションを 開くのですか？ すなわち、それは意思決定サイクルのようなものですか？ まんざらでもない Aleksei Kuznetsov 2020.10.16 10:26 #20209 端末テスターで学習とその評価を実行するのではなく、NS/forestが学習結果をすぐに評価できるように、テスターのアナログを作ることにしました。 1) OHLC by Bid 2) commission - 取引開始時にかかる場合がある 3) swap - 日替わり時にかかる場合がある 4) OHLC by Asc - スプレッドに代わるものを計算の入力データとして取る予定です。バーのスプレッドは、バーの寿命のための最小値として指定されているので。OHLCの時は、スプレッドが最小ではなく、大きくなっている可能性が高いです。シャープムーブの時は、もっと大きくなっています。そのため、実際のティックデータを使用する必要があり、その準備のために実際のティックの完全なトラバーサルが必要になります。 開発者の方へのお願い（もし見ていただけるなら） - バーの情報にAscのOHLCを追加することは可能ですか？ 他に検討すべきことはありますか？ もしかして、既成のテスターがあるのでは？アスクのOHLCがなくても、リファインのベースとして良いと思います。 Aleksei Kuznetsov 2020.10.16 10:38 #20210 マーケットトレードの場合、分足ローソクの高さが高すぎる場合（ギャップがあった場合など）には、10～20％程度のスリッページを加えてもいいと思います。 そして、もし保留中の取引によって、我々は非常に高い分ローソク足（ギャップ）で取引をスキップする必要があります。 1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、それを取って、最初の2日間を交換し、あなたの脳をファックしないでください))
またはオンラインで予習してみる
今週は木曜日までです）しかし、まだ相場の反転は見られません。どの程度迅速に対応できるかは不明
マーケットはあなたにとって変わっていないし、私はまだlstmの使い方を知らない。
今週は木曜日までが持ち合い）しかし、まだ相場の反転はない。どの程度迅速に対応できるかは不明です。
lstmを使ったことがありますか？ 使ってみてください、かっこいいですよ。
そこでどこで買えばいいのか？
買い場
セルのみ、または両方向にトレーニングして、グリッドは自分で解決するのですか？)
一人で
lstmをお使いですか？ ぜひお試しください。
つまり、意思決定のサイクルのようなものでしょうか？
lstmをお使いですか？ ぜひお試しください。
なぜニューロは6キャンドルごとにポジションを 開くのですか？
まんざらでもない
端末テスターで学習とその評価を実行するのではなく、NS/forestが学習結果をすぐに評価できるように、テスターのアナログを作ることにしました。
1) OHLC by Bid
2) commission - 取引開始時にかかる場合がある
3) swap - 日替わり時にかかる場合がある
4) OHLC by Asc - スプレッドに代わるものを計算の入力データとして取る予定です。バーのスプレッドは、バーの寿命のための最小値として指定されているので。OHLCの時は、スプレッドが最小ではなく、大きくなっている可能性が高いです。シャープムーブの時は、もっと大きくなっています。そのため、実際のティックデータを使用する必要があり、その準備のために実際のティックの完全なトラバーサルが必要になります。
開発者の方へのお願い（もし見ていただけるなら） - バーの情報にAscのOHLCを追加することは可能ですか？
他に検討すべきことはありますか？
もしかして、既成のテスターがあるのでは？アスクのOHLCがなくても、リファインのベースとして良いと思います。
そして、もし保留中の取引によって、我々は非常に高い分ローソク足（ギャップ）で取引をスキップする必要があります。