トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2020

Aleksey Vyazmikin：

料理の仕方を知っていれば、用意することができるのですが...。

論理的に

シリーズに一貫性がなければならない。つまり、歴史から切り取った看板やタグではなく、首尾一貫したシリーズであること。

とにかく勉強して、自分でやってみることをおすすめします。

私のライブラリでは、データは3次元のテンソルとして転送されます。各サンプルはマトリックスを表します。データセット全体をバッチに分割する、これは別の次元の話である。
 
ニューラルネットワークやスキャフォールディング、ブーストなどの開発者はどうやって儲けているのだろうかと思います。彼らはすべてを無料で公開している。
 
elibrarius:
このようなニューラルネットワーク、足場、ブーストの開発者はどうやってお金を稼いでいるのでしょうか。彼らはすべてを無料で公開している。

20～30年前からLinuxを開発している企業と同じで、OS自体は無料だが、そのサポートや企業要件への微調整にはお金がかかる、これがすべてサービスと呼ばれるものだ）。

 
elibrarius:
これらのニューラルネットワーク、足場、ブーストの開発者はどうやってお金を稼いでいるのでしょうね。彼らはすべてを無料で公開している。

Scaffoldingは80-90年代に発明され、80年代半ばにFortran77で最初の実装が行われました。すでに遊ばせることができる)。

mytarmailS:

どうなんだろう...。

今週もスタートは良かったのですが、今日はイマイチ...。

週明けは毎回こんな感じ...方向性を当てて、反転でバカ騒ぎ


 
マキシム・ドミトリエフスキー

今週もスタートは良かったのですが、今日はイマイチ...。

週明けは毎回こんな感じ...方向性を当てて、反転で失速。


週の始まりと終わりを分けて教えるべきかもしれない）一般的には、月曜日、火曜日...は別々に集め、それに応じて結果を教え、使うのが筋である。もし、増量だけでなく、曜日も 考慮してトレーニングする必要があります。

Valeriy Yastremskiy：

月曜日、火曜日......と別々に集めて教え、その結果を適宜利用するのが筋だろう。刻みだけでなく、曜日も 教えたい場合。

これからどうなっていくのか...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

今週もスタートは良かったのですが、今日はイマイチ...。

週明けは毎回こんな感じ...方向性を当てて、反転でバカにされる。


時間的に数週間のバランスを見るのも面白いのですが...。

また、プレトレーニングとはどういうことですか？毎週末に予行演習をしているのか、どういうことなのか？

mytarmailS:

数週間のバランスを時間軸で見ると面白いのですが...。

また、プレトレーニングとはどういうことですか？毎週末に予行演習をしているのか、どういうことなのか？

みたいにテスターで動かして、新品じゃなくて同じ機種がトレードに投入されるんです。ああ、池の中にね。 最初にテスターを動かして、次にトレーダーを動かすんだ。

毎週どんな感じなのか、黄色いダッシュで示しました。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

タイプテスターにかけると、新品ではなく同じ機種がトレードに投入されるんです。はい、池袋で。 まずテスターを走らせ、次にトレーダーを走らせます。

毎週どんな感じなのか、黄色いダッシュで示しました。

だから、最初の2日間をトレードして、脳みそをファックしないように頑張れ ))

またはオンラインで予習してみる

