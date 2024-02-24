トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2004

新しいコメント
削除済み  

ドッグ、帰り際にまたゲーム機から電話が切れました。

Windows 10での新しいコンソールの挙動はそうなっているそうです。

 
Maxim Dmitrievsky:
 だめだ、やめろ。ああ、あの列は逆では使えないんだ。

)))

63％って何？

 

2つの行が入力に向けられた場合はどうでしょうか？

1列目は現在値、2列目は予測値。

 
マキシム・ドミトリエフスキー


MaxさんのRNNはOKだと思いますが、利益が出ているトレードのレベルに比べてbotのメンタルがダサいですね（NN botと比較しています）。

RNN

 
Evgeniy Chumakov：

変換されたシリーズでは、なぜ後方ストロークが良い結果を持っているかは明らかですが、通常の価格が良い場合、それはパラドックスです、それは過去が将来に依存している ことが判明しました。

これは素晴らしい観察眼だ、いや、とても素晴らしい観察眼だ。

現在と過去が未来に依存するというパラドックスは、非マルコフ型プロセスだけに固有のものである。したがって、市場に適用されるランダムなマルコフ過程の理論全体が廃棄される可能性がある。

 
Alexander_K：

これは素晴らしい、いや、最も素晴らしい観察である。

現在と過去が未来に依存するというパラドックスは、非マルコフ型プロセスだけに内在するものである。したがって、市場に適用されるランダムなマルコフ過程の理論全体は、廃れる可能性があるのだ。


この観測はまだ確認されていません。ここにいるニューラルネットワークの専門家は、誰も通常価格での実験を行おうとはしない。

もし価格系列が逆で、テストが直接の価格系列よりもそちらの方が良い場合、市場のプロセスはマルコフ的ではない、すなわちランダムではないことが判明しました。苦しむ人たちに希望を与える。

削除済み  
Evgeniy Chumakov：

となると、市場のプロセスはマルコフ的ではない、つまりランダムではないことになります。

ポンドに興味を持ち、何か化学的な体験をさせたかったのでしょう。評価が2888の 時に書いたんだろ。

ポンドがエイトとどうなっているかに注目してください。そして、それはもうポンドだけではありません。

 
gobirzharf:

ポンドに興味を持ち、何か化学的な体験をさせたかったのでしょう。


のリンク、そんなの覚えてないんだけど。

削除済み  
Evgeniy Chumakov：


投稿のリンク、覚えてないです。

そして、最近のコメントを削除または訂正していますね ;)

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2020.09.05
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Evgeniy Chumakov：


この観測はまだ確認されていません。ここにいるニューラルネットワークの専門家は、誰も定価でテストをしようとはしない。

価格帯が逆で、直線よりもその上でテストした方が良いという ことは、市場のプロセスはマルコフ的ではない、つまりランダムではない、ということがわかりますか？それが、苦しんでいる人たちに希望を与える。

せいかい

不思議に思わないか？

さらに分析すると、すべてのペアがこのようになっているわけではないことにも気づきます。
1...199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011...3399
新しいコメント