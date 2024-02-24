トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2004 1...199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011...3399 新しいコメント 削除済み 2020.09.09 12:46 #20031 ドッグ、帰り際にまたゲーム機から電話が切れました。 Windows 10での新しいコンソールの挙動はそうなっているそうです。 mytarmailS 2020.09.09 13:14 #20032 Maxim Dmitrievsky: だめだ、やめろ。ああ、あの列は逆では使えないんだ。 ))) 63％って何？ Evgeniy Chumakov 2020.09.09 13:27 #20033 2つの行が入力に向けられた場合はどうでしょうか？ 1列目は現在値、2列目は予測値。 Farkhat Guzairov 2020.09.09 15:53 #20034 マキシム・ドミトリエフスキー： MaxさんのRNNはOKだと思いますが、利益が出ているトレードのレベルに比べてbotのメンタルがダサいですね（NN botと比較しています）。 Alexander_K 2020.09.09 16:37 #20035 Evgeniy Chumakov： 変換されたシリーズでは、なぜ後方ストロークが良い結果を持っているかは明らかですが、通常の価格が良い場合、それはパラドックスです、それは過去が将来に依存している ことが判明しました。 これは素晴らしい観察眼だ、いや、とても素晴らしい観察眼だ。 現在と過去が未来に依存するというパラドックスは、非マルコフ型プロセスだけに固有のものである。したがって、市場に適用されるランダムなマルコフ過程の理論全体が廃棄される可能性がある。 Evgeniy Chumakov 2020.09.09 18:05 #20036 Alexander_K： これは素晴らしい、いや、最も素晴らしい観察である。現在と過去が未来に依存するというパラドックスは、非マルコフ型プロセスだけに内在するものである。したがって、市場に適用されるランダムなマルコフ過程の理論全体は、廃れる可能性があるのだ。 この観測はまだ確認されていません。ここにいるニューラルネットワークの専門家は、誰も通常価格での実験を行おうとはしない。 もし価格系列が逆で、テストが直接の価格系列よりもそちらの方が良い場合、市場のプロセスはマルコフ的ではない、すなわちランダムではないことが判明しました。苦しむ人たちに希望を与える。 削除済み 2020.09.09 18:08 #20037 Evgeniy Chumakov： となると、市場のプロセスはマルコフ的ではない、つまりランダムではないことになります。 ポンドに興味を持ち、何か化学的な体験をさせたかったのでしょう。評価が2888の 時に書いたんだろ。 ポンドがエイトとどうなっているかに注目してください。そして、それはもうポンドだけではありません。 Evgeniy Chumakov 2020.09.09 18:15 #20038 gobirzharf: ポンドに興味を持ち、何か化学的な体験をさせたかったのでしょう。 のリンク、そんなの覚えてないんだけど。 削除済み 2020.09.09 18:20 #20039 Evgeniy Chumakov： 投稿のリンク、覚えてないです。#19945そして、最近のコメントを削除または訂正していますね ;) Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.09.05www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Renat Akhtyamov 2020.09.09 18:45 #20040 Evgeniy Chumakov： この観測はまだ確認されていません。ここにいるニューラルネットワークの専門家は、誰も定価でテストをしようとはしない。 価格帯が逆で、直線よりもその上でテストした方が良いという ことは、市場のプロセスはマルコフ的ではない、つまりランダムではない、ということがわかりますか？それが、苦しんでいる人たちに希望を与える。せいかい不思議に思わないか？ さらに分析すると、すべてのペアがこのようになっているわけではないことにも気づきます。 1...199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だめだ、やめろ。ああ、あの列は逆では使えないんだ。
63％って何？
2つの行が入力に向けられた場合はどうでしょうか？
1列目は現在値、2列目は予測値。
MaxさんのRNNはOKだと思いますが、利益が出ているトレードのレベルに比べてbotのメンタルがダサいですね（NN botと比較しています）。
変換されたシリーズでは、なぜ後方ストロークが良い結果を持っているかは明らかですが、通常の価格が良い場合、それはパラドックスです、それは過去が将来に依存している ことが判明しました。
これは素晴らしい観察眼だ、いや、とても素晴らしい観察眼だ。
現在と過去が未来に依存するというパラドックスは、非マルコフ型プロセスだけに固有のものである。したがって、市場に適用されるランダムなマルコフ過程の理論全体が廃棄される可能性がある。
この観測はまだ確認されていません。ここにいるニューラルネットワークの専門家は、誰も通常価格での実験を行おうとはしない。
もし価格系列が逆で、テストが直接の価格系列よりもそちらの方が良い場合、市場のプロセスはマルコフ的ではない、すなわちランダムではないことが判明しました。苦しむ人たちに希望を与える。
ポンドに興味を持ち、何か化学的な体験をさせたかったのでしょう。評価が2888の 時に書いたんだろ。
ポンドがエイトとどうなっているかに注目してください。そして、それはもうポンドだけではありません。
不思議に思わないか？さらに分析すると、すべてのペアがこのようになっているわけではないことにも気づきます。