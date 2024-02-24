トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 187

ヴィザード_。
そして、テロップも鳴らすと...。

面白いアイデアで、声を出したのですが、うまく出てきませんでした。宇宙の遠吠えみたいなものを期待していたのですが、ノイズとしてしか出てきませんでした :)

ボリュームを最大にしないと、何も聞こえない。

誰かがそれを繰り返したい場合に備えて、バーとティックをファイルに保存するmt5用のEAを添付しました。そして、このようなRスクリプトを実行してサウンドファイルを作成する必要があります。

library(audio)
range11 <- function(x){2*(x-min(x))/(max(x)-min(x))-1}
openPrices <- read.csv("dump_open.csv")[,"open"]
ticks <- read.csv("dump_ticks.csv")[,"ticks"]
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_open.wav")
save.wave(audioSample(range11(openPrices), rate=5000, bits=16, clip = TRUE), "dump_open_slow.wav")
save.wave(audioSample(range11(ticks), rate=44100, bits=16, clip = TRUE), "dump_ticks.wav")
ファイル:
dump_ticks.mq5  5 kb
forex_music.zip  15867 kb
 
ヴィザード_。

ありがとうございます、ちょうど私が必要としていたものです。ホワイトノイズではなく、素晴らしいスペースノイズを手に入れた。

周波数が少し違うので、1秒＝1日ということになります。栄光のステレオで!

p.s. 1_1.mp3 -> プロパティ -> 詳細 -> ジャンル -> ブルース :D.

ファイル:
forex_music_2.zip  6380 kb
 

どなたか、為替や 指数の 相場がわかるところをご存じないでしょうか

もしかしたら、誰かが役に立つかもしれない。R-kaの金融データソース集だ。http://www.thertrader.com/2013/11/08/financial-data-accessible-from-r-part-iii/ からニュースを引っ張ってくることも可能だと思う。

しかし、私が必要とするものがないので、私の質問は関連するものです。

MTから直接できないのはなぜか、これは投稿No.1です。

https://www.mql5.com/ru/forum/73266

ivanivan_11 です。

MTから直接やるか、この記事No.1をご覧ください。

https://www.mql5.com/ru/forum/73266

ありがとう、そんなものがあるなんて知らなかったよ...。

この奇跡を実現するためのマニュアルはないのでしょうか？

 

レシェトフの講演のサポートとして。

3値分類器は、2つの2値分類器からなる委員会であり、出力に関してデータの本質をとらえることができる。同じ動きをすること。一方のネットワークが「イエス」と答え、もう一方が「ノー」と答えたとする。そんなときはどうすればいいのでしょうか？もちろん、答えは「わからない」です。両方が「はい」と答えたら「はい」、「いいえ」と答えたら「いいえ」......。私はこのやり方が正当だと思うのですが、なぜかわかりますか？

ポイントは、出力変数を作るときに、この信号やあの信号がどのクラスに属するかを（もちろん履歴上で）常に指定できることであり、履歴上で「わからない」ということはないのです。しかし、NSがDon't Knowと言うときは、たいてい何らかのクラスを指していることに気がついたのです。以前の「わからない」を見て、その信号が真か偽かを判断し、今後「わからない」が出てきたときに、それが例えば真理のクラスであることがすでにわかっていればよいのである。一番大事なのは、クラス分けが安定していることです。

まあそれは私だけの話ですが...。思いを声に出して...。

 

つまり、過去に関して言えば、自然界には「わからない」ということはないのです。以前は、自分たちの信号が何であるかは常に分かっていました。だからこそ、今日の「わからない」を偽と定義したのです。「わからない」というのは、一方のネットワークが上を向いていて、もう一方が下を向いているということですから、わからないときはわかるのですが、最初のネットワークはイエスと言い、2番目のネットワークはノーと言うのです。二人目がイエスと言い、一人目がノーと言うのは嘘である。重要なのは、どのようにイエスと言うのかではなく、どのように安定しているのか、例えば、数日間、網の訓練をしなかったが、どのように機能するのかを見てみようということだ。

私たちが見るように、買いのためのTS信号は、すでにそれが嘘である "私は知らない "と信号自体が正しく下のものを示している場所に向いています。

最後の矢印は、別のNSが働いているため、まだ方向が定まらない、信号は売り物だが、NSによると偽物と判明した、さてと......。

 
ミハイル・マルキュカイツ

レシェトフを会話に参加させることで

誰も疑わなかった :)

 

正直なところ、衛星信号の向きを変える必要がありましたが、全体としては悪くありません!!!

 
ミハイル・マルキュカイツ

ポイントは、出力変数を構成する際に、信号がどのクラスに属するかを（もちろん履歴上で）常に指定できることであり、履歴上で「わからない」ということは単純に存在しない。しかし、私が気づいたのは、NSがDon't Knowと言うときは、たいてい何かのクラスを指している、ということです。前の「わからない」を見て、この信号が真か偽かを判断し、今後「わからない」が出てきたときに、それが例えば真偽のクラスであることが既に分かっていればよいのです。一番大事なのは、クラス分けが安定していることです。

ミサイルの制御システムを連想させますね。


