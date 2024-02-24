トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 180

ミハイル・マルキュカイツ

一方の変数が0になるように最適化する方法について、何か提案があれば教えてください。あるいはゼロに近づく傾向がある......。

基本的には、ある変数をベースに別の変数を最適化する......。

F(-fabs(y(x)))

だろう？

質問をもう少し正確に述べてください。

 

最近、mqlにalglibライブラリが追加されたので、それを使えば解決するはずです。

ステップ1：2番目の変数の値を計算する関数を書く

double Qwe(double inp){
    return(MathSin(inp)); //для примера новая переменная будет вычисляться как синус из первой переменной
}

最初の変数がpで、そこから2番目の変数が関数Qwe()で計算されます。あなたの場合、Qwe()関数には、価格の履歴を調べ、そこであなたの方法論に従って何かを計算するためのコードが必要です。

Qwe()関数の値を計算するために、変数inpを変更しなければならないのです。inpを変更することで、関数の結果をより小さくしたいのです。これはAlglibで行うことができます。ツールの一覧はこちら - http://www.alglib.net/optimization/ .Levenberg-Marquardtアルゴリズム が使えると思われます。mqlの例は見当たりませんが、関数名は同じようです。c++で例を探せば、ほとんどの場合、mqlのコードもほとんど同じになるでしょう。

 

昔からあるアイデアだが、誰か試したことがあるか？

私たちが話しているのは、"前世 "のモデルです。

医療にも使われている

患者さんの情報をたくさん取り込んで、その患者さんがどのくらい生きられるかを予測するモデルです。

この場合

たくさんのデータを集めて、価格がどのようなTR/SLになるかを予測するのです。

 

ミハイル・マルキュカイツ

出力変数がTCの利益額で規定されていることを考えると、このパラメータを変える ことで、少なくとも入力データの質を知ることができるのですが...。

いいえ、同じ入力の別のターゲットでどれだけ得られるかだけです。変更するのです)))何事もある程度形式化することが必要です。
手本が示されたのだから、それに基づいた理論であるべきだ。そして、アンドリューはその後に適切なフレーズを表現した。に関する基準点については
eqiのオリエンテーションについては、ネットなどは不要で、ガとこするだけ...。
 
サンサニッチ・フォメンコ

一番面白いのは、ほとんどの場合、そこそこ行くということで、ストップなしで取引しているオーバーカマーがよく使っている。デポジットが足りなくなり、ストップアウトする瞬間まで。つまり、どのような値に到達するかではなく、どのような順序でその点に到達するかが重要なのである。
 
BlackTomcat です。
最も興味深いのは、ほとんどの場合、「そこそこ」「そこそこ」となることで、これはストップをかけずに取引するオーバーカンパニーによく利用されます。手付金だけではストップアウトできないような稀有なケースで到達しなければならないのです。つまり、どのような値に到達するかではなく、どのような順序でその点に到達するかが重要なのである。

それは、頭の中に王様がいない状態で、じっと座っていればの話です。

そして、ある程度まともな確率でTPの予想が出たのなら、ドローダウンを待つのが筋だし、予想が損失なら、預金が空になるのをじっと待つのではなく、すぐに修正する必要があるのです。

それが待機型である点です。

 
ヴィザード_。
いいえ、同じ入力から別のターゲットで何回ドロップ されるかがわかるだけです。変えているのですね)))すべては形式化されなければならない。
手本が示されたのだから、それに基づいた理論であるべきだ。そして、アンドリューはその後に適切なフレーズを表現した。に関する基準点については
eqiのオリエンテーションについては、ネットなどは不要で、ガとこするだけ...。

ここであなたは間違っている、というかむしろ正しいが、最後までない、確かにそれは信号によってエントリーのレベルを与えるだろうが、最も重要なことは、信号によって得られたポイントの数ではなく、この信号がエラーではないことです。これは重要だ!!!!

とにかく今は、0.00008pipsの利益が出るレベルまで出力を調整しました。ゼロと1の数が等しいところ :-)だから、こういう仕掛けがたくさんあるんです。まだ全部ではありません。何のためにあるのか 教えてください。

 
ミハイル・マルキュカイツ

必要ない。そして、それも正しく動作しません。
この信号がエラーにならないように」ではなく、なぜ「この信号がエラーにならないように」なのか、そして最も重要なことは
今後、「この信号はエラーではない」と...などあなたは、暗黙の試みで歴史にフィッティングしています。
ボラティリティを予測するためのもちろん、すべてイミフですが...。
 
ヴィザード_。
いや、根本から解決してくれ、だって私たち何してるんだろう？インプットを分割するんですよね？そして、「YES」よりも「NO」の状態の方がよく分かっている場合や、その逆の場合も、モデルを構築する際に偏りが生じないわけです。NSは、モデルを構築する際に、歪みのない曖昧さを得ることができます。これは、ゼロの数が1の数と等しいときです。そして、最も重要なことは、分割という事実そのものではなく、分割が一定であることです。損をし始めたら、信号を逆にして上へ上へ:-)
 
ミハイル・マルキュカイツ
いや、根本から 解決してくれ、だって私たち何してるんだろう？入力データを分割 するんですよね？そして、「YES」よりも「NO」の状態の方がよく分かっている場合や、その逆の場合も、モデルを構築する際に偏りが生じないわけです。NSは、モデルを構築する際に、歪みのない曖昧さを得ることができます。これは、ゼロの数が1の数と等しいときです。そして、最も重要なことは、分割という事実そのものではなく、それが不変であるべきだということです。損をし始めたら、信号を逆にして上へ上へ:-)

ミハ、またか...)))ウケる...。よくわからないけど、シェア、レジ、スクラップ)))です。）


