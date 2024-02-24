トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1817

Uladzimir Izerski：

最高の意味を掘り下げたわけではありませんが、本質は同じです。私が言いたいのは、AIとは現状を把握し、未来を見通す能力を持ったソフトウェア製品であるということです。

そうとは言い切れません。AIは、内部の神経ネットワークに 奉仕するコードの複合体です。つまり、AIのNSには、コードの前後処理によって果たされるものがあるのです。つまり、それぞれのAIの一部としてNSが存在しますが、それぞれのNSがAIになれるわけではありません。ニューラルネットワークは基本的に多項式であり、この多項式に、データの前処理、学習前の学習セットの巧妙な分割、得られた結果の分析などの追加的なレベルのコードが提供される場合、一般にこのシステムはAIと呼ぶことができ、NSはプロジェクト全体のほんの一部ですが非常に重要な本体でしかありません。NSはAIがなくても成り立つが、AIはNSがないと成り立たない...。ここにはSFはなく、コードによる地道な存在であり、それ以上のものはない。そして、AIにできること、できないことを理解することが一番大切なので、AIを過信しないこと...。これは重要です!!!!
 
Mihail Marchukajtes：
ちょっと違うかな。AIはコム。

ミカ、何をブツブツ言ってるんだ？ また酔ってるのか？:))

 
mytarmailS:

ミカ 何言ってんだ また飲んでるのか？:))

おいおい、今まで知らなかったとは驚きだな...。さあ、見てください、みんなが私たちを見ています...。
 

信じがたいことですが、ある場所で時計仕掛けのようにきっちりと価格が展開されるのです。

そこで、このプロセスを特定し、コードに変換することができる。それはAIでしょう。しかし、大きなBUT。この秘密を明かした途端、誰もがそれを利用しようとする。そして、ビッグバンが起こるでしょう。

F2

 
Uladzimir Izerski：

信じがたいことですが、ある場所で時計仕掛けのようにきっちりと価格が展開されるのです。

そこで、このプロセスを特定し、コードに変換することができる。それはAIでしょう。しかし、大きなBUT。この秘密を明かした途端、誰もがそれを利用しようとする。そして、それはビッグバンとなるのです。


さらにお伝えしたいことがあります。トレーダーが取引可能なオプション水準とそうでない水準がある。これらの水準は、市場でもかなり知られている。仕様書の各オプションのストライクで定義されているので、どちらかというとここでアメリカを発見していないのでは...。もしかしたら、私が開けてあげたのかも...。では、どうぞ...。
 
Mihail Marchukajtes：
さらにお話ししましょう。トレーダーが取引可能なオプション水準とそうでない水準がある。これらの水準は、市場でもよく知られています。仕様書の各オプションのストライクで定義されているので、どちらかというとここはアメリカを発見していないのでは......。もしかしたら、私が開けてあげたのかも...。だから頑張れ...。

もう、お手上げです。これからもよろしくお願いします))

 
Uladzimir Izerski：

もう、お手上げです。そして、あなたからもっとたくさん))

ムドヤ...。悲しいかな・・・。このあたりは、なかなか適当にはいかないようです。よし......どうしたものか......。大丈夫、心配しないで、すべてうまくいくよ。）
 
Mihail Marchukajtes：
Mdya....悲しいかな・・・。ここで適当にするのは難しいようです。よし......どうしたものか......。大丈夫です、心配しないでください、すべてうまくいきますから :-)

おいおい、泣き言言うなよ。すべてうまくいくよ。

もう、"痛い "と叫ばないといけないくらいに輪を狭めていますね。まだまだ頑張りますね。

 
Uladzimir Izerski：

さあ、泣き言を言ってください。大丈夫です。

もう、"痛い "と叫ばないといけないくらいに交友関係が狭くなっているんですね。そして、あなたはまだ大丈夫です。

質問の中身について、何かありますか？
 
Mihail Marchukajtes:
本質的な話は？

もちろん、ありますよ。なんでここに来たんだろう？

ここには面白くて知的な人たちがいて、いろいろな疑問を解決してくれる。

