トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1815

Uladzimir Izerski 2020.06.14 23:32 #18141

Valeriy Yastremskiy：

Uladzimir Izerski 2020.06.15 10:20 #18142

mytarmailS 2020.06.15 11:09 #18143

Uladzimir Izerski：

Uladzimir Izerski 2020.06.15 11:27 #18144

mytarmailS:

Uladzimir Izerski 2020.06.15 11:47 #18145

Uladzimir Izerski：

Evgeny Dyuka 2020.06.15 11:58 #18146

Uladzimir Izerski：

Uladzimir Izerski 2020.06.15 12:08 #18147

Evgeny Dyuka:

Evgeny Dyuka 2020.06.15 12:09 #18148

Uladzimir Izerski：

mytarmailS 2020.06.15 12:14 #18149

Uladzimir Izerski：

ウラジミール・イゼルスキー

Uladzimir Izerski 2020.06.15 12:41 #18150

エフゲニー・デューカ：
甘くないよ、遊びだよ......))))ここでは、ns予測因子moモデルチップについて、秘密のグラフィカルな不思議の他に、公式はありません))))))マットモデルに秘密はない、理解すればいいのだ))))))
えっ、いいんです。南 ポーランド人が言うように、あなたの秘密はすべて研究されたもので、残念ながら新しいことは何もありません。
そうです、皆さん、NSを教えることは可能なのです。しかし、それは歴史上（それは確かです）、または市場が将来あなたに提供しないようにしようとする例外的な理想的な条件の下でのみうまくいくでしょう。
このような値動きを機械で予測するのは、どうしたらいいのかわからない。
それが今という時代なのだとご理解いただければと思います。
NSは多次元最適化である !
最適化に何を求めるかというと、宇宙へ飛んだこと、その前に自分で宇宙船を作ったことでしょうか。
グラフのパターンを自分で見つけられない人が、NSに何を求めているのでしょうか？
平均的な神経の数は100～1000個、人間の脳には860億 個の神経細胞が ありますが、 その差を感じますか？
簡単に言うと、あなたは従来の最適化と人工知能を混同・比較し、それ故にすべての矛盾を引き起こしているのです。 (あなた個人を指しているのではなく、ここにいるほとんどの人がそう思っているのです）。
NSはすでに多くのことを知っていて、すごいことをやっている・・・。
カロッホのまとめ、結論から言うと、例えば70％のプラス入力をするシステムがあったとして、NSは90～95％のプラス入力をするのに役立つと思います。
そう、不愉快で、無駄で・・・最適化に何を求めるのか？ ゴミが入ったまま？ 奇跡を起こすのか？ まあ、誰もがそう望んでいるので、結果は明白なのですが・・・。
少なくとも一人の人が話してくれることが、もう嬉しいですね。
何が言いたいの？NSにゴミを積んだら、何が出てくると思っているんだ？お察しください。
しかし、科学的な視点まで盛り込まれたナイスな投稿ばかり。
最適化の意味がないのでは？
最適化できるのはストーリーだけだが、すでに現実離れしている。
未来へのヒントがたくさんあり、それだけを利用すればいいのです。
そこにAIが必要なのであって、ストーリーには関係ない)))
値動きが絶対的なカオスであるという安定した信念はどこから来るのだろう。トレーダーという職業があり、トレーダーはそこに存在する規則性を利用して、自分の糧を得ているのです。ニューロネットもこのような規則性を見出すことができます。たしかに非自明なことではありますが、解決可能なことであり、実例もあります。
もう一つのオールスプレッダー、それは正常に機能し、予測します。もちろん、完璧ではありませんが、平均的なトレーダーのレベルです。
値動きが絶対的なカオスであると強く確信する根拠は何ですか？トレーダーという職業があり、トレーダーはそこに存在する規則性を利用して、自分の糧を得ているのです。ニューロネットもこのような規則性を見出すことができます。たしかに非自明なことではありますが、解決可能なことであり、実例もあります。
よし、じゃあビールを買ってこよう）。
ニューラルネットワークの性質として、長い履歴でしっかり訓練されていれば、違う条件でもうまくいくのですが、条件が激変した場合は、単純に予測をやめて、また市場が慣れるまで待ちます。これが、「人間」の戦略に対するニューラルネットワークの大きな利点である。
最適化という言葉を同義語としてとらえるのではなく、確率論的に調整された期間 ...
あなたのパターンを分析し、言うの質のエントリ-ポイントを識別しようとすると、購入、販売、ごみのパターンを...
何をするんですか？クラスの誤差を 最小に する（これが最適化 です）、「買い」「売り」の3つのクラスがありますね。, "セール"これは、機械学習 における分類の 課題である。
市場の状況をパターンに分解し、それに数字を与えること、これが機械学習における クラスタリング作業 である
最適なパターン数を見つけること、これも最適化 です。
ほら、あなたも知らないうちに、最適でないツールだけで機械学習をずっとやっていたわけですが、そういう問題ではありません。
矛盾していますね。
なぜそれが未来のヒントだとわかるかというと、おそらく以前に見たことがあり、それが一種の歴史だからです)。
まあ、歴史はいつでも変わる可能性がありますし、ニューラルネットワークが値動きの本質を変えることはないでしょう。夢にも思わないでください）。そして、何年でも待つことができます。シンク by honeybunny