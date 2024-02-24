トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1591

イゴール・マカヌ

様々な理由でうまくいかない、長い間研究されてきたことだし、証券会社のサーバーによるティックのフィルタリングの問題でもない

ここで、私が知っているのは、https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 この写真の矢印が異常値であることです。

このようなティックは常に存在するもので、これが市場の仕組みです。

そして、ティックのジャンプについての あなたの仮定に 従うならば、あなたはこれらのスパイクを考慮しますが、これらのティックはちょうどさらなる動きの方向を形成しない、せいぜい彼らはバーの高/低で発生します。

Privalのティックインジケーターのスクリーンショットが見つからなかったのですが、このようなスパイクを表現するのに非常に優れています。 一つの可能性として、MMはしばしば見積もりフローに時間差でasc/bidを混ぜることがありますが、これは本当の見積もりです！このような場合、asc/bidはasc/bidの間に位置することになります。)))

そのような前提はありません。ティックジャンプの多重性については当然の前提がある。もしかしたら、離散性と二値性を混同しているのでは？

ボリス
どちらも広くない範囲で浮くとしても、それはそれでいいのだと思います

理論的には、より高い数学的期待値を持つことが重要であり、2-3クラスタ（ポジティブ/ネガティブ＋無駄なゼロを含むニュートラルクラスタ）で十分である

実際には、よりガウシアンになるように、もっと多いかもしれません。
 

皆さん、ハエたたき用の最も重要な神経細胞を提案していただけませんか？

履歴を分割したので、今度はここに神経細胞を引っ張ってくる必要があります。

ご覧の通り、両者の間には全く相関がありません。

ペアトレードは最悪

 
マキシム・ドミトリエフスキー

すでにボムナンバー2に入っています :)

が、そうではありませんでした :-)

変化率/持続時間/周期性から、回折図やスペクトログラムのようなパターンを生成する必要がある

レートという文脈での季節変動についての 主な疑問：K リアルタイム 測定で、相場がNポイント動く頻度や時間、そしてそこにパターンの兆候があるかどうか。

リアルタイムは バーとは別物なのでマークしています。

 
レナト・アフティアモフ

皆さん、ハエたたき用の最も重要な神経細胞を提案していただけませんか？

セクションに分解しましたので、次はニューロンをここに設置します。

ご覧の通り、両者の間には全く相関がありません。

ペアワイズトレードはゴミ

1枚のチャートの中で、何を、どのように計測したのか？

 
マキシム・クズネツォフ

グラフは何をどのように計測して1枚のチャートにまとめたのか？

以前一度書いたが、原理は視覚評価と同じである。

では、チャートを見るとき、-価格が上がっているのか、下がっているのか、どうやって判断するのでしょうか？

これをコードに変換すると、次のような結果が得られました。

初めてやったときは、このスレッドにスクリーンショットを投稿しました。

1年以上前のことだ。

今日はこのインジケーターでいくつかのペアを使うことにしました。

区分けされたチャートを持っている、その上で負けるはずがない、平坦である、さらに上を目指そうなど、ソースが違うことに気づきました。

マキシム・クズネツォフ

が、なかったです:-)

テンポ／バリエーション／デュレーション／ペリオリティは、回折図やスペクトログラムのようなパターンを生成する必要があります。

レートという文脈での季節変動に関する主な疑問：K リアルタイム 測定で、相場がNポイント動くのはどのくらいの頻度でどのくらいの期間なのか、そこにパターンの兆候はあるのか。

実時間は バーとは別物なので、言及されていません。

複雑すぎる...カインドズマラウリをもう一杯飲んだら、お喋りしよう)

 
アレクセイ・ニコラエフ

そのような前提はありません。ティックジャンプの多重性については当然の前提がある。もしかしたら、離散性とバイナリーを混同しているのでは？

いいえ、私の写真と古い議論へのリンクで補足しました。

これらの投稿は

アンドレイ

実際の市場分布はティック分布に過ぎず、全く正常ではありません。


マキシム・クズネツォフ

通貨にも現実味がない。より正確には、全く実在しないし、全く「普通」ではない（分布の観点からもそうでない）。

なぜなら、中心がないからです。ダニの発生源は一つではなく、ユーザーの手元に届く保証はありません。特定のサーバーの「仮想的な刻みの流れ」は、他のサーバーの集積の産物であるだけでなく、この流れは、サーバーと端末によって技術的な理由で間引かれる。

これは違う話です。

FXではティックを分析しようとしても無駄であり、特定の取引所のティックを分析することにのみ意味がある

ZFS：イミフ、TSの最終テストでのみリアルティックの有用性、しかしそれは別の話である

 
マキシム・ドミトリエフスキー

コルモゴロフに始まり、すべてのMOは定常系列を扱うので、定常系列の予測に関するパンフレットは、Alexanderが作成しました。

エリブラリウス

リターンは最初に分析するもので、一次データである。
また、指標を分析することもできます。しかし、MAKSをベースにした指標では、損失や遅延が発生する可能性があります。

誰かが試したのだと思います。していません。
しかし、50-100-500の連続リターンは、任意のチャートとローソク足のパターンを記述することはできません？

そこがポイントで、相場より非定常なもの、つまりリターンはありえない。どうして文房具になるのか、よく分からないまま仕事をしています。

しかし、ローソク足パターンを例にとると、それはもちろんリターンの何らかのシーケンスであるが、パターン自体の分析に還元してしまうと、多くの不確実性、自由度を排除してしまい、誰もその種類を知らない（それが確定的なものであることを誰も証明できない）離散表分布に還元してしまうのである。この方向で試行錯誤している人がいたので、勉強中です。

また、正規分布については、影響する要因の数が無限大になり、かつ、それらの独立性が高い場合に限界となる。この原則に従って、現在の市場を数学的にモデル化した人はいるのだろうか？

ランダムな間隔で（もちろん一定の範囲内で）ランダムな入札を市場に出す巨大なエージェントの集合があるのですが、この場合、帰国者の分布は正規分布になるでしょうか？ナンセンスと言われるかもしれませんが、このモデリングで明らかになることがたくさんあるはずです。

アレクセイ・ニコラエフ

統計はあくまでツールです。指を打ったハンマーを叱るべきなのか？

しかし、「言うは易く行うは難し」で、統計の特性である「解釈次第で事実が歪む」ことは昔から指摘されています。悪は銃にあるのではなく、誰が引き金を引くかにある」というようなことです。

アレクセイ・マヴリン

それこそ、相場より非定常なもの、つまりリターンはありえない。どうやったら文房具になるのか、よくわからないまま仕事をしています。

しかし、ローソク足パターンを例にとると、それはもちろんリターンの何らかのシーケンスであるが、パターン自体の分析に還元してしまうと、多くの不確実性、自由度を排除してしまい、誰もその種類を知らない（それがあるものだと誰も証明できない）離散表分布に還元してしまうのである。この方向で試行錯誤している人がいたので、勉強中です。

また、正規分布については、影響する要因の数が無限大になり、かつ、それらの独立性が高い場合に限界となる。この原則に従って、現在の市場を数学的にモデル化した人はいるのだろうか？

ランダムな間隔で（もちろん一定の範囲内で）ランダムな入札を市場に出す巨大なエージェントの集合があるのですが、この場合、帰国者の分布は正規分布になるでしょうか？ナンセンスと言われるかもしれませんが、このモデリングで多くのことが明らかになるはずです。おそらくどこかの研究所が手を出したのでしょう。

しかし、「言うは易く行うは難し」で、統計の特性である「解釈次第で事実が歪む」ことは昔から指摘されています。悪は銃の中にあるのではなく、誰が引き金を引くかにある、というようなことです。

ああ......よくわからないけど、複雑な解釈もあるんだね。市場リターンはいくつかの分布の混合物であり、それぞれの分布は定常的である可能性があります。フライとカツを切り離すと、結構なTSが取れるんですよ。
