トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1521

Aleksey Vyazmikin：

うわー、ロシア語でも、ありがとうございます。

健康から始まり、エリオット波で 終わる。金融時代を予測する数学的手法は、すでに明らかになっている系列の持続性を判断する以外には、提案されていない。

というのは泥臭いだけです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

アレクセイ・ヴャジミキン

だから、また何も新しいことはないんだ、エッ。

だから、私は木を割り続ける。

グラフは、分割の反復とその葉（X）を、学習サンプル外の分割の各葉（Y）の利益の累積として示したものである。

グラフから、ツリーを分割することで、空間の異なる領域を記述するものを含む代替の論理チェーンが得られるが、結果は同じかそれ以上であることがわかる。

ここで問題になるのは、すべての葉を一つの体系にまとめ、相互の相関とサンプル空間の記述の完全性に基づいて重みを与える必要があるのですが、この場合、どんな数式で演算すればいいのか、残念ながらわかりません。

市場を条件付きの状態に分割し、それぞれについてモデルを学習させ、それを切り替えると、より良い結果が得られることに気付いた

ということを、ふむふむとやっているわけです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

市場を条件付きの状態に分けて、それぞれの状態でモデルを学習させ、切り替えていくと、結果が良くなることに気づきました

そのためのhmmです。

それが良いというのは納得できるのですが、どのように状態を区別するのでしょうか。

アレクセイ・ヴャジミキン

論理的にはその方が良いのですが、状態をどのように区別するのでしょうか？

オートマタ（クラスタリング）上で、教師なしで、どちらか。つまり、いくつかの隠された状態が区別され、それらは明らかに統計によって異なる。 スタッツ上記のような例が投げられた。

あるいは適当に

 
マキシム・ドミトリエフスキー

オートマタ（クラスタリング）上で、教師なしで、どちらか。つまり、複数の潜在的な状態が選択されることになり、それらは明らかにstatが異なることになる。 スタッツ例は上に投げました。

無作為に

これに対して何かクラスタリング方法が見つかったのでしょうか？結局のところ、クラスタからクラスタへのスムーズな遷移、グローバルなトレンドを特定するのであれば、ある状態から別の状態への遷移に何らかの感度やロジックがあるはずなのです。

アレクセイ・ヴャジミキン

これに対するクラスタリング手法は見つかっているのでしょうか？結局のところ、クラスタからクラスタへのスムーズな遷移とでも言いましょうか、グローバルなトレンドを識別するのであれば、ある状態から別の状態への遷移に何らかの感度やロジックがあるはずなのです。

すでにHMMについて書かれています

梯子の上の連中は、ディップマインドに対してスケーティングしている（偶然に捕まった）


 
マキシム・ドミトリエフスキー

ゲームのAIについても読んでいるのですが、NS以外のゲームボットは決定木を使っているものが多いですね。


ゲームのAIについても読んでいますが、ゲームボットの非NSロジックは決定木を使っていることが多いですね。

Reteアルゴリズム、なぜか知らないが、初めて知った、読み物を見つけたが、1000ページと大きすぎる、何か入っているのか・・・。

イゴール・マカヌ

ゲームのAIについても読んでいますが、ゲームボットの非NSロジックは決定木を使っていることが多いですね。

Reteアルゴリズムに出会いました、なぜかわかりませんが、Reteアルゴリズムというのは聞いたことがありません、読み物を見つけましたが、1000ページという大変なボリュームです、何かありそうです......。

まあ、木の上の増援はやらないんですけどね...。

ゲームをたくさんしなければならないのですが、どのように再教育すればいいのでしょうか？

