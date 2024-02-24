トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1411

新しいコメント
削除済み  
アレクセイ・ニコラエフ

だからARMAはOKだけど、ARIMAはやりすぎ)

そうですね、一般的にはARで間に合わせるようにしています)

ARIMAはTRの予測に適している


 
アレクセイ・ヴャジミキン

なるほど。客観的に見ると、たしかに女性のほうが感情的なので、催眠術やNLPにかかりやすいですね。

しかし、よくわからないのですが、これは心理学が科学として、人に害を与えるだけだという証明なのでしょうか？

このようなトレーニングは、本当に誰の役にも立っていないのだろうかと、私は疑問に思います。

経験の浅い若手には便利な存在です。
しかし、この1時間に及ぶ映像は、「転がる石の下には水は流れない」というよく知られた民間の知恵に集約されるものである。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

このようなBP有馬を予測するのに適しています。


ここでは、TS-rowに限定して説明する。

 
エリブラリウス
経験の少ない若手にも有効です。
しかし、この1時間に及ぶ映像は、「転がる石の下には水は流れない」というよく知られた民間の知恵に集約されるものである。

個人の専門家と一緒に自己啓発に取り組みたくないが、ニーズはある、ということで人気があるのです。心理学は精神医学と関連していますが、精神医学はいまだに非常にネガティブに捉えられており、その原因として、この分野が過度に強化され、患者が軽視されていることも挙げられます。つまり、精神医学に関して人々の恐怖は正当化され、だからこそ、あらゆる種類の怪しげな人格が、そのカリスマ性を犠牲にしてお金を稼ぐのです。私的な個人心理療法を発展させるための環境を整え、HMOポールでこれらのサービスを通常価格で支払うことから始める必要があります。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

個人の専門家と一緒に自己啓発に取り組みたくないが、ニーズはある、ということで人気があるのです。心理学は精神医学と関連していますが、精神医学はいまだに非常にネガティブに捉えられており、その原因として、この分野が過度に強化され、患者が軽視されていることも挙げられます。つまり、精神医学に関して人々の恐怖は正当化され、だからこそ、あらゆる種類の怪しげな人格が、そのカリスマ性を犠牲にしてお金を稼ぐのです。個人の心理療法を発展させるための好ましい条件を整え、これらのサービスを通常の価格で支払うことから始める必要があるのです。

心理学を理解すると、市場での成功への道を開始し、唯一のHIMselfを理解する人は、この理解が欠けている場合、為替市場は重く、この監督のために罰金、すなわちすべてを失っている99％（指標、MO、最適化など）だけだろうということです "自分自身の内側 "で、それが特定の市場の変動、リスクに反応して。潜在意識は常に真実を知っており、群衆がどこに向かっているかを知っているが、恐れや欲が反応を完全に歪めてしまい、詳細な内省をしない限り、本当の声と感情を区別することは不可能である。

 
ヴァシリー・ペレペルキン

心理学を理解することで、市場での成功への道を開始し、HIMselfを理解する唯一の人は、この理解がない場合、為替市場は大きく、このような間違いのためにペナルティ、すなわち失う99％を行うことができます すべて（指標、MO、最適化など）それが特定の市場の変動やリスクに反応するかで、彼らの内側に "私自身 "を見ていないであろう唯一の。潜在意識は常に真実を知っており、群衆の行く末を知っているが、恐れや欲が反応を完全に歪め、詳細な内省をしない限り、声が真実で感情がどこにあるのかを見分けることは不可能である。

例えばトレードに疲れた時など、人の目標は梅干し-無意識の目標になることもあります。

私はトレーダーをリアルに知っているわけではないので、外からその人を観察しないと判断がつきません。

 
https://www.metaquotes.net/ru/company/vacancies/senior-machine-learning
Senior Machine Learning Engineer
Senior Machine Learning Engineer
  • www.metaquotes.net
Мы начинаем поиск Ведущего ML специалиста для постоянной работы в штате нашей компании. Нам нужен въедливый практик, человек, который решает задачи сам, от ее постановки до полной интеграции в процесс. Мы НЕ ищем руководителя/аналитика/консультанта, который может научить работать других. Нам нужен тот, кто будет работать самостоятельно. Просим...
削除済み  
以上、皆さん、パイソンはオムツの時から教えているはずです。素晴らしい仕事です。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
以上、皆さん、パイソンはゆりかごの中から研究されていたはずです。超空室。

ここでは、ほとんどの人が、おむつで舌足らずの勉強しかできませんでした。

 
アレクセイ・ニコラエフ

ここにいるほとんどの人は、おむつの中でしか舌打ちを覚えることができませんでした。

Basic - Corvette, Focal - BC 0010, Pascal on the BEV, 486 - Turbo Pascal 7, Pentium 1 - C ++ ,....Delphi......今となっては、どれも同じですな。

ターゲットプラットフォームとフレームワークの知識が重要であり、裸のPythonは必要ない。

1...140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418...3399
新しいコメント