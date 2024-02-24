トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1410

マキシム・ドミトリエフスキー

そして、隅に這いつくばって、それ以上食べないでください。

https://www.youtube.com/watch?v=PZ1qS19BzXY


 
ヴァシリー・ペレペルキン

あるビジネス研修のビデオからのスクリーンショット-部屋に男性は一人もいない)))なぜそうなのでしょうか。女性の本能が金持ちの男性を探しに行くらしい。でも、運が悪いのか、ステージには一人しかおらず、お金を取られている。



 
エリブラリウス

あるビジネス研修のスクリーンショット - 部屋には男性が一人もいない)))それはどういうことですか？

良い夫を見つけるためのトレーニングかも？あるいは、アイドルに会いに来たのか...。

一般に、ステージの近くに人がいるが、客席や主催者からはよくわからない。

アレクセイ・ヴャジミキン

サウンドエンジニアのことです。

 
エリブラリウス

なるほど。客観的に見ると、たしかに女性のほうが感情的なので、催眠術やNLPにかかりやすいですね。

しかし、よくわからないのですが、これは心理学が科学として、人に害を与えるだけだという証明なのでしょうか？

このようなトレーニングは、本当に誰の役にも立っていないのでしょうか。私はそうは思いません。

 
エリブラリウス

市場は群衆であり、男性の群衆は一人の女性として行動し、本能的で直感的で頑固です（私たちのマキシムのように）。女性を理解すれば、市場を理解し、利益を得るために取引し、あるいはこのスキルを他の分野、例えば政治に応用することができます。

 
金融BPの差別化と心理トレーニングに熱中すること、この2つが絶対に成功につながらない。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
BPを差別化すること、心理トレーニングに手を出すこと、この2つは決して成功につながらない。

だからARMAはOKだけど、ARIMAはやりすぎ)

そうですね、一般的にはARで間に合わせるようにしています)

