ライブラリ: BestInterval - ページ 29

Dmitrii Verevkin 2025.10.14 12:56 #281

こんにちは！

コンパイル中にエラーが表示されるのですが、どなたか遭遇された方はいらっしゃいますか？

フォーラムを検索してみましたが、議論されていないようです。

ファイル: ys.jpg 31 kb

fxsaber 2025.10.14 14:42 #282

Dmitrii Verevkin #:コンパイル中にエラーが表示される。

Deal.mqhに 以下の行を追加する。

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
#ifdef __MQL5__
    Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
#else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
    Deals[this.Index].ToNull();
#endif // __MQL5__

    return;
  }

  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*this.*/DEAL_BASE::operator=(bDeal); //https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633

    return;
  }
};

Dmitrii Verevkin 2025.10.14 18:00 #283

Dmitrii Verevkin #:こんにちは！コンパイル時にエラーが出ます。 どなたか遭遇された方はいらっしゃいますか？フォーラムを検索してみましたが、議論されていないようです。

助かりました。

ありがとう！
