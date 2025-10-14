ライブラリ: BestInterval - ページ 29

新しいコメント
 

こんにちは！

コンパイル中にエラーが表示されるのですが、どなたか遭遇された方はいらっしゃいますか？

フォーラムを検索してみましたが、議論されていないようです。

ファイル:
ys.jpg  31 kb
 
Dmitrii Verevkin #:

コンパイル中にエラーが表示される。

Deal.mqhに 以下の行を追加する。

#include "Deal_Base.mqh"

struct DEAL : public DEAL_BASE
{
  int Index;

  void ToNull( DEAL &Deals[] ) const
  {
  #ifdef __MQL5__
    Deals[this.Index].DEAL_BASE::ToNull();
  #else // __MQL5__ - https://www.mql5.com/ru/forum/322209#comment_13314616
    Deals[this.Index].ToNull();
  #endif // __MQL5__

    return;
  }
  
  void operator =( const DEAL_BASE &bDeal )
  {
    /*this.*/。 DEAL_BASE::operator=(bDeal); //https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3368#comment_48437633
    
    return;
  }  
};
 
Dmitrii Verevkin #:

こんにちは！

コンパイル時にエラーが出ます。 どなたか遭遇された方はいらっしゃいますか？

フォーラムを検索してみましたが、議論されていないようです。

助かりました。

ありがとう！

1...2223242526272829
新しいコメント