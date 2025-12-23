- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
23 (56.09%)
Loss Trade:
18 (43.90%)
Best Trade:
8.25 USD
Worst Trade:
-1.93 USD
Profitto lordo:
47.33 USD (4 726 pips)
Perdita lorda:
-18.09 USD (1 801 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (11.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
10.68%
Massimo carico di deposito:
3.59%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
10.52
Long Trade:
20 (48.78%)
Short Trade:
21 (51.22%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
2.06 USD
Perdita media:
-1.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.64 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.13 USD
Massimale:
2.78 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (2.63 USD)
Per equità:
0.44% (4.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDf
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDf
|29
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDf
|2.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.25 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.30 USD
Massima perdita consecutiva: -2.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Best of scalping with AE nanacuanglory
More business contact me
+6281220723446
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
124USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
41
56%
11%
2.61
0.71
USD
USD
0%
1:500