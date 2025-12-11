- Crescita
Trade:
54
Profit Trade:
30 (55.55%)
Loss Trade:
24 (44.44%)
Best Trade:
105.20 USD
Worst Trade:
-74.30 USD
Profitto lordo:
1 822.40 USD (18 216 pips)
Perdita lorda:
-1 234.90 USD (12 339 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 397.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 397.30 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
56.53%
Massimo carico di deposito:
40.34%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
1.10
Long Trade:
5 (9.26%)
Short Trade:
49 (90.74%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
10.88 USD
Profitto medio:
60.75 USD
Perdita media:
-51.45 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-493.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-533.90 USD (9)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
374.90 USD
Massimale:
533.90 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.63% (493.00 USD)
Per equità:
9.27% (428.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|588
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +105.20 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 397.30 USD
Massima perdita consecutiva: -493.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|1.65 × 117
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
12%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
1
0%
54
55%
57%
1.47
10.88
USD
USD
10%
1:500