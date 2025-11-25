SegnaliSezioni
Bani Rohadi

Ftd 1

Bani Rohadi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
1 (33.33%)
Loss Trade:
2 (66.67%)
Best Trade:
8.74 USD
Worst Trade:
-4.62 USD
Profitto lordo:
8.74 USD (451 pips)
Perdita lorda:
-5.75 USD (376 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.68%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
8.74 USD
Perdita media:
-2.88 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.61 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
5.67 USD (1.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.83% (5.66 USD)
Per equità:
2.66% (8.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD.sv1 1
GBPAUD.sv1 1
GBPCAD.sv1 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD.sv1 9
GBPAUD.sv1 -1
GBPCAD.sv1 -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD.sv1 451
GBPAUD.sv1 -50
GBPCAD.sv1 -326
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.74 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.74 USD
Massima perdita consecutiva: -5.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Uknown
Non ci sono recensioni
2025.11.25 12:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 12:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 11:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 11:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 11:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 11:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
