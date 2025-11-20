- Crescita
Trade:
242
Profit Trade:
152 (62.80%)
Loss Trade:
90 (37.19%)
Best Trade:
64.78 USD
Worst Trade:
-71.75 USD
Profitto lordo:
1 335.93 USD (620 254 pips)
Perdita lorda:
-1 064.04 USD (677 123 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (61.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.01 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
19.57%
Massimo carico di deposito:
4.97%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.41
Long Trade:
43 (17.77%)
Short Trade:
199 (82.23%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.12 USD
Profitto medio:
8.79 USD
Perdita media:
-11.82 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-167.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.59 USD (7)
Crescita mensile:
9.00%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.50 USD
Massimale:
193.39 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.07% (193.39 USD)
Per equità:
0.13% (4.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|BTCUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|277
|BTCUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|BTCUSD
|-74K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.78 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +61.29 USD
Massima perdita consecutiva: -167.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
