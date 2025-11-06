- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
1.33 USD
Worst Trade:
-5.03 USD
Profitto lordo:
7.38 USD (7 376 pips)
Perdita lorda:
-5.03 USD (5 032 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (5.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
47.87%
Massimo carico di deposito:
21.15%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.47
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
1.05 USD
Perdita media:
-5.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.03 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.68 USD
Massimale:
5.03 USD (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.91% (5.03 USD)
Per equità:
4.59% (4.70 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.33 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.03 USD
Massima perdita consecutiva: -5.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
2%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
100%
8
87%
48%
1.46
0.29
USD
USD
5%
1:200