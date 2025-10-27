SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nexus Scalp
Thang Chu

Nexus Scalp

Thang Chu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
36.02 USD
Worst Trade:
-73.82 USD
Profitto lordo:
36.02 USD (3 605 pips)
Perdita lorda:
-102.57 USD (3 300 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (36.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
38.96%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-16.64 USD
Profitto medio:
36.02 USD
Perdita media:
-34.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-101.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.68 USD (3)
Crescita mensile:
-2.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.57 USD
Massimale:
102.57 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (102.53 USD)
Per equità:
2.36% (70.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 8
GBPJPY -75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 827
GBPJPY -522
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.02 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.02 USD
Massima perdita consecutiva: -101.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 3511
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
PacificUnionLLC-Live
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.75 × 218
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.34 × 899
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.57 × 110
88 più
tracking account for product: https://www.mql5.com/en/market/product/153559/
Non ci sono recensioni
2025.10.28 02:29
Share of trading days is too low
2025.10.28 02:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.28 01:20
Share of trading days is too low
2025.10.28 01:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.27 10:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 10:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 10:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.27 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 10:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
