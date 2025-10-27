- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
36.02 USD
Worst Trade:
-73.82 USD
Profitto lordo:
36.02 USD (3 605 pips)
Perdita lorda:
-102.57 USD (3 300 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (36.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.02 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
38.96%
Massimo carico di deposito:
2.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.65
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.35
Profitto previsto:
-16.64 USD
Profitto medio:
36.02 USD
Perdita media:
-34.19 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-101.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.68 USD (3)
Crescita mensile:
-2.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.57 USD
Massimale:
102.57 USD (3.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.42% (102.53 USD)
Per equità:
2.36% (70.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|GBPJPY
|-75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|827
|GBPJPY
|-522
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.02 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.02 USD
Massima perdita consecutiva: -101.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 3511
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
PacificUnionLLC-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.75 × 218
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.34 × 899
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.57 × 110
88 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
tracking account for product: https://www.mql5.com/en/market/product/153559/
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
1
100%
4
25%
39%
0.35
-16.64
USD
USD
3%
1:500