Phinnustda Warrarungruengskul

XAUUSD Trend Follow

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
10 (17.85%)
Loss Trade:
46 (82.14%)
Best Trade:
277.45 USD
Worst Trade:
-52.00 USD
Profitto lordo:
1 048.21 USD (73 222 pips)
Perdita lorda:
-613.98 USD (35 041 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (354.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
354.67 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
41.84%
Massimo carico di deposito:
4.63%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
54 (96.43%)
Short Trade:
2 (3.57%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
7.75 USD
Profitto medio:
104.82 USD
Perdita media:
-13.35 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-207.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.68 USD (18)
Crescita mensile:
8.32%
Previsione annuale:
100.90%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.08 USD
Massimale:
236.62 USD (20.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.99% (208.28 USD)
Per equità:
4.63% (51.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 53
USDX.r 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 433
USDX.r 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 38K
USDX.r 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +277.45 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +354.67 USD
Massima perdita consecutiva: -207.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 02:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 02:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD Trend Follow
30USD al mese
74%
0
0
USD
1.1K
USD
33
100%
56
17%
42%
1.70
7.75
USD
36%
1:500
Copia

