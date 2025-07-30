SignauxSections
Phinnustda Warrarungruengskul

XAUUSD Trend Follow

Phinnustda Warrarungruengskul
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
10 (17.85%)
Perte trades:
46 (82.14%)
Meilleure transaction:
277.45 USD
Pire transaction:
-52.00 USD
Bénéfice brut:
1 048.21 USD (73 222 pips)
Perte brute:
-613.92 USD (35 041 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (354.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
354.67 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
41.84%
Charge de dépôt maximale:
4.63%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.84
Longs trades:
54 (96.43%)
Courts trades:
2 (3.57%)
Facteur de profit:
1.71
Rendement attendu:
7.76 USD
Bénéfice moyen:
104.82 USD
Perte moyenne:
-13.35 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-207.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-207.68 USD (18)
Croissance mensuelle:
8.32%
Prévision annuelle:
100.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.08 USD
Maximal:
236.62 USD (20.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.99% (208.28 USD)
Par fonds propres:
4.63% (51.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 53
USDX.r 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 433
USDX.r 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 38K
USDX.r 20
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +277.45 USD
Pire transaction: -52 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +354.67 USD
Perte consécutive maximale: -207.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 02:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.16% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 02:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
