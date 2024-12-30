SegnaliSezioni
Ade Yonathan Lisanto

LazyPRO v2 AUDCAD

Ade Yonathan Lisanto
0 recensioni
Affidabilità
142 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 248%
XMGlobal-Real 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
754
Profit Trade:
578 (76.65%)
Loss Trade:
176 (23.34%)
Best Trade:
243.04 USD
Worst Trade:
-58.43 USD
Profitto lordo:
1 030.28 USD (108 907 pips)
Perdita lorda:
-264.62 USD (74 752 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (8.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
243.34 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
95.80%
Massimo carico di deposito:
18.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
12.43
Long Trade:
445 (59.02%)
Short Trade:
309 (40.98%)
Fattore di profitto:
3.89
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
-1.50 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-61.62 USD (2)
Crescita mensile:
1.37%
Previsione annuale:
16.65%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.16 USD
Massimale:
61.62 USD (12.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (61.62 USD)
Per equità:
49.85% (436.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCADmicro 754
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCADmicro 766
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCADmicro 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +243.04 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.27 USD
Massima perdita consecutiva: -21.98 USD

Trading System Overview

Focus: Transactions centered on AUDCAD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Employs an averaging martingale approach, a method proven effective in delivering consistent results.
Capital Management: Supports the potential for a 100% top-up of the total managed funds to bolster capital resilience and enhance trading sustainability.
Performance: Designed to maintain substantial risk control, leveraging the strategy's robustness to navigate market fluctuations effectively.

This trading system is tailored for investors aiming to capitalize on AUDCAD market movements while adopting a strategy that prioritizes consistent performance and controlled risk exposure.


