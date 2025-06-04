Valute / IMRN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IMRN: Immuron Limited - American Depositary Shares
1.90 USD 0.05 (2.70%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMRN ha avuto una variazione del 2.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.88 e ad un massimo di 1.91.
Segui le dinamiche di Immuron Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.88 1.91
Intervallo Annuale
1.50 2.87
- Chiusura Precedente
- 1.85
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Minimo
- 1.88
- Massimo
- 1.91
- Volume
- 23
- Variazione giornaliera
- 2.70%
- Variazione Mensile
- 3.26%
- Variazione Semestrale
- 8.57%
- Variazione Annuale
- -29.37%
20 settembre, sabato