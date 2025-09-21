Valute / ATPC
ATPC: Agape ATP Corporation
1.31 USD 0.03 (2.34%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATPC ha avuto una variazione del 2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.30 e ad un massimo di 1.33.
Segui le dinamiche di Agape ATP Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.30 1.33
Intervallo Annuale
0.90 2.93
- Chiusura Precedente
- 1.28
- Apertura
- 1.30
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Minimo
- 1.30
- Massimo
- 1.33
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 2.34%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 8.26%
- Variazione Annuale
- -32.82%
21 settembre, domenica