KurseKategorien
Währungen / ATPC
Zurück zum Aktien

ATPC: Agape ATP Corporation

1.33 USD 0.05 (3.91%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATPC hat sich für heute um 3.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.30 bis zu einem Hoch von 1.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Agape ATP Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
1.30 1.33
Jahresspanne
0.90 2.93
Vorheriger Schlusskurs
1.28
Eröffnung
1.30
Bid
1.33
Ask
1.63
Tief
1.30
Hoch
1.33
Volumen
6
Tagesänderung
3.91%
Monatsänderung
1.53%
6-Monatsänderung
9.92%
Jahresänderung
-31.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K