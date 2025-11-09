Asian Session Breakout EA – Trading automatico intelligente e preciso

Asian Session Breakout EA è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato per negoziare le rotture durante la sessione asiatica.

Individua l’intervallo di prezzi formatosi nelle ore di bassa volatilità, attende una rottura confermata e apre operazioni con rigoroso controllo del rischio e tempismo preciso.

L’EA è ottimizzato per il timeframe M5.

Per impostazione predefinita, è altamente efficace su GBPJPY durante la sessione di Tokyo. I test su altre coppie sono in corso e saranno aggiornati appena possibile.

Come funziona

L’EA monitora il mercato durante le ore di sessione asiatica definite.

Disegna un rettangolo dell’intervallo di prezzi dall’inizio alla fine della sessione.

Quando il prezzo rompe l’intervallo, conferma la direzione e apre una posizione.

Il rischio è gestito tramite stop loss, take profit, regole di break-even e calcolo dinamico del lotto.

Le operazioni possono essere chiuse automaticamente a un orario di chiusura giornaliero.

Caratteristiche principali

Rilevamento automatico delle rotture

Intervallo di sessione asiatica personalizzabile (inizio/fine, visualizzazione grafica)

Filtro media mobile integrato per confermare le operazioni

Gestione avanzata del rischio: rapporto R:R, SL/TP in pips, livelli di break-even

Chiusura automatica operazioni e orario limite di ingresso

Livelli di trading visivi direttamente sul grafico

Parametri di input

Intervallo di sessione asiatica

Ora/minuto di inizio e fine – Definire la finestra esatta.

Mostra intervallo – Attiva/disattiva visualizzazione.

Colore / stile linea / spessore – Personalizzare aspetto. Filtro media mobile

Periodo e spostamento – Regolare la media.

Metodo – EMA, SMA, ecc.

Prezzo applicato – Chiusura, apertura, massimo, minimo.

Mostra MA – Mostrare o nascondere. Strategia di trading

Timeframe – M5 di default.

Modalità acquisto/vendita – Abilitare long, short o entrambi.

Orario limite ingresso – Nessuna nuova operazione dopo questo orario.

Orario chiusura giornaliero – Chiudere tutte le operazioni. Gestione rischio

Dimensione lotto – Fissa o 0 per calcolo automatico.

Distanza SL (pips) – Dal prezzo della media mobile.

Rapporto rischio/rendimento – Calcolo TP da SL.

Rischio per operazione (%) – Percentuale saldo.

Limite massimo rischio (%) – Limite per operazione.

R:R per break-even – Spostare SL a pareggio. Visualizzazione posizioni

Mostra livelli operativi – TP/SL sul grafico.

Colori TP/SL – Verde per profitto, rosso per perdita.

Riempimento tra livelli – Evidenziare area operativa.

Come usare

Applicare l’EA al grafico dello strumento desiderato (consigliato GBPJPY).

Impostare orario sessione asiatica.

Configurare i parametri di rischio.

Usare su M5.

Utilizzare VPS per operatività continua.

Raccomandazioni

Timeframe: M5

Broker: Utilizzare un broker ECN a basso spread (ECN = Electronic Communication Network, collega direttamente gli ordini ai fornitori di liquidità senza dealing desk, con spread più bassi e esecuzione più veloce).

Rischio: Iniziare con conto demo, poi passare a basso rischio e infine utilizzo completo quando si è sicuri.

⚠ Avvertenza: Questo EA è fornito solo a scopo educativo. Nessuna garanzia di profitto. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il trading comporta rischi.



