Neon Trade MT5

La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite e un prolungato mantenimento delle posizioni. PROVARE GRATIS File .SET per il trading (non funzioneranno nel tester di strategie) La nostra comunità Telegram

Versione gratuita (leggera) per MetaTrader 5 GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO Non esitate a scrivermi in privato per ottenere raccomandazioni e supporto se avete in mente di acquistare o affittare un consulente. Non siate pigri nel guardare la guida video e leggere la guida testuale, ho cercato di inserire il massimo di informazioni utili su tutto il sistema e le sue potenzialità. La redditività a lungo termine (un anno o più) è dimostrata con i rischi minimi possibili, utilizzando l'opzione più conservativa per l'uso del robot (con buoni depositi a partire da 30.000 dollari). Questo è un prodotto onesto che promette solo quello che può davvero fare e niente di più, curando i depositi degli utenti e non i suoi desideri, utilizzando il principio della massima trasparenza. Quello che il mercato può dare, ci dà e niente di più. Tutto quello che è sopra sono i vostri desideri e rischi eccessivi. Il rischio è a volte inevitabile se è consapevole, ma non altrimenti. La chiave per un trading di successo è una buona gestione dei rischi. ## Scenari di applicazione del Neon Trade:

Incrementare un piccolo deposito da 500 dollari, utilizzando la strategia MARTINGALE (per coloro che percepiscono un alto rischio come giustificato, data la realtà che dice: o si risparmia denaro per l'opzione conservatrice o si rischia, personalmente rischio tutta la mia vita e mi relaziono normalmente con il rischio se è giustificato)

Trading con 28 coppie di valute con un rischio minimo e una redditività dimostrata oscillante tra il 10 e il 40 percento di profitto annuale, utilizzando un deposito a partire da 30.000 dollari. (come strategia principale, si usa il mantenimento a lungo termine delle posizioni)

Trading di azioni statunitensi utilizzando il broker RoboForex

Trading di crittomonete

Trading con un portafoglio misto di scelta, con possibilità di personalizzazione. (per gli sperimentatori e i curiosi) ## Caratteristiche di Neon Trade: Auto-configurazione: Subito dopo l'attivazione, l'esperto si configura automaticamente, caricando le impostazioni più aggiornate dal nostro server tramite API. Non è necessario effettuare una configurazione manuale - tutto è ottimizzato per ottenere i migliori risultati.

Multivaluta: Neon Trade funziona contemporaneamente con diverse coppie di valute, effettuando calcoli su server remoti. Anche il tuo computer resta alleggerito dal carico di lavoro.

Adattamento Dinamico: L'aggiornamento costante delle impostazioni tramite API garantisce una reazione tempestiva alle condizioni di mercato in cambiamento e una completa automatizzazione.

Calcolo in Cloud: Solo una piccola percentuale dei calcoli viene eseguita sul tuo dispositivo, mentre il lavoro principale avviene su potenti server.

Sicurezza: La maggiore probabilità di profitto si ha con il trading a lungo termine - un anno o più (a condizione che mi scrivi dopo l'acquisto e segui le mie raccomandazioni, evitando iniziative personali).

Comodità: Installazione su un solo grafico di tua scelta.

Affidabilità: L'esperto riprende le sue posizioni in caso di riavvii del terminale.

Controllo del Rischio: I rischi vengono distribuiti automaticamente tra le coppie di valute. Il sistema cerca di mantenere una percentuale di profitto annuale e ricalcola i rischi al volo, costantemente.

Minimizzazione dei Drawdown: Grazie all'hedging, il sistema riduce i drawdown negoziando su diverse coppie di valute e periodi grafici.

Neutralità ai Ritardi e al Ping: Il robot esegue operazioni di trading alla comparsa di una nuova barra, il che lo rende efficace sia su conti demo che reali. Un ulteriore vantaggio di questo approccio è l'insensibilità al ping. Gli slippage non influiscono sul trading.

Resistenza alle disconnessioni VPS: Poiché il robot opera per barre, brevi disconnessioni hardware non avranno un effetto critico sul trading. Lunghe disconnessioni non porteranno alla perdita del deposito, grazie a una gestione del rischio ben configurata. ## Raccomandazioni: Deposito ottimale: $1000+ (conto in centesimi) o $30000+ (conto normale)

Scegli un broker che offra swap positivi (necessari per mantenere a lungo posizioni senza costi aggiuntivi)

Tipo di conto: hedging

Modalità di trading: DYNAMIC con sincronizzazione automatica tramite API (non fare trading con impostazioni STATIC di default, scrivimi e ti fornirò i file .set)

## Bonus

## Idee principali e base teorica (i nostri articoli e ricerche unici che hanno preceduto lo sviluppo del consulente, se qualcuno avrà tempo per esplorarli)

Il mio consulente lavora sulla base di una continua riottimizzazione, utilizzando le quotazioni più recenti. Si aggiorna automaticamente utilizzando i dati dai miei server, permettendovi di evitare l'ottimizzazione manuale. Questo è gestito dal mio software proprietario, che ciclicamente esegue la riottimizzazione sulle quotazioni più recenti e non si ferma mai, sempre aggiornando le impostazioni e caricandole sul mio server (lo stesso software genera semplici consulenti nel mio canale Telegram sulla base di queste stesse impostazioni, cercate il link al canale nella sezione precedente). Un esempio di questo tipo di ottimizzazione è presentato nella modalità "STATIC". L'ottimizzazione viene eseguita contemporaneamente su tutti i principali cambi valutari e periodi di tempo - da M1 a H4. Questo concetto permette di raggiungere la massima efficienza della diversificazione. A sua volta, questo significa la massima stabilità della redditività e il minimo rischio.



