Neon Trade MT5

4.33

La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite e un prolungato mantenimento delle posizioni.

PROVARE GRATIS

File .SET per il trading (non funzioneranno nel tester di strategie)

La nostra comunità Telegram

Versione gratuita (leggera) per MetaTrader 5 

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE E ALL'USO

  1. Non esitate a scrivermi in privato per ottenere raccomandazioni e supporto se avete in mente di acquistare o affittare un consulente. 
  2. Non siate pigri nel guardare la guida video e leggere la guida testuale, ho cercato di inserire il massimo di informazioni utili su tutto il sistema e le sue potenzialità. 
  3. La redditività a lungo termine (un anno o più) è dimostrata con i rischi minimi possibili, utilizzando l'opzione più conservativa per l'uso del robot (con buoni depositi a partire da 30.000 dollari). 
  4. Questo è un prodotto onesto che promette solo quello che può davvero fare e niente di più, curando i depositi degli utenti e non i suoi desideri, utilizzando il principio della massima trasparenza. 
  5. Quello che il mercato può dare, ci dà e niente di più. Tutto quello che è sopra sono i vostri desideri e rischi eccessivi. Il rischio è a volte inevitabile se è consapevole, ma non altrimenti. La chiave per un trading di successo è una buona gestione dei rischi.

## Scenari di applicazione del Neon Trade:

  • Incrementare un piccolo deposito da 500 dollari, utilizzando la strategia MARTINGALE (per coloro che percepiscono un alto rischio come giustificato, data la realtà che dice: o si risparmia denaro per l'opzione conservatrice o si rischia, personalmente rischio tutta la mia vita e mi relaziono normalmente con il rischio se è giustificato)
  • Trading con 28 coppie di valute con un rischio minimo e una redditività dimostrata oscillante tra il 10 e il 40 percento di profitto annuale, utilizzando un deposito a partire da 30.000 dollari. (come strategia principale, si usa il mantenimento a lungo termine delle posizioni)
  • Trading di azioni statunitensi utilizzando il broker RoboForex
  • Trading di crittomonete
  • Trading con un portafoglio misto di scelta, con possibilità di personalizzazione. (per gli sperimentatori e i curiosi)

## Caratteristiche di Neon Trade:

  • Auto-configurazione: Subito dopo l'attivazione, l'esperto si configura automaticamente, caricando le impostazioni più aggiornate dal nostro server tramite API. Non è necessario effettuare una configurazione manuale - tutto è ottimizzato per ottenere i migliori risultati.
  • Multivaluta: Neon Trade funziona contemporaneamente con diverse coppie di valute, effettuando calcoli su server remoti. Anche il tuo computer resta alleggerito dal carico di lavoro.
  • Adattamento Dinamico: L'aggiornamento costante delle impostazioni tramite API garantisce una reazione tempestiva alle condizioni di mercato in cambiamento e una completa automatizzazione.
  • Calcolo in Cloud: Solo una piccola percentuale dei calcoli viene eseguita sul tuo dispositivo, mentre il lavoro principale avviene su potenti server.
  • Sicurezza: La maggiore probabilità di profitto si ha con il trading a lungo termine - un anno o più (a condizione che mi scrivi dopo l'acquisto e segui le mie raccomandazioni, evitando iniziative personali).
  • Comodità: Installazione su un solo grafico di tua scelta.
  • Affidabilità: L'esperto riprende le sue posizioni in caso di riavvii del terminale.
  • Controllo del Rischio: I rischi vengono distribuiti automaticamente tra le coppie di valute. Il sistema cerca di mantenere una percentuale di profitto annuale e ricalcola i rischi al volo, costantemente.
  • Minimizzazione dei Drawdown: Grazie all'hedging, il sistema riduce i drawdown negoziando su diverse coppie di valute e periodi grafici.
  • Neutralità ai Ritardi e al Ping: Il robot esegue operazioni di trading alla comparsa di una nuova barra, il che lo rende efficace sia su conti demo che reali. Un ulteriore vantaggio di questo approccio è l'insensibilità al ping. Gli slippage non influiscono sul trading.
  • Resistenza alle disconnessioni VPS: Poiché il robot opera per barre, brevi disconnessioni hardware non avranno un effetto critico sul trading. Lunghe disconnessioni non porteranno alla perdita del deposito, grazie a una gestione del rischio ben configurata.

## Raccomandazioni:

  • Deposito ottimale: $1000+ (conto in centesimi) o $30000+ (conto normale)
  • Scegli un broker che offra swap positivi (necessari per mantenere a lungo posizioni senza costi aggiuntivi)
  • Tipo di conto: hedging
  • Modalità di trading: DYNAMIC con sincronizzazione automatica tramite API (non fare trading con impostazioni STATIC di default, scrivimi e ti fornirò i file .set)

    ## Bonus

    ## Idee principali e base teorica (i nostri articoli e ricerche unici che hanno preceduto lo sviluppo del consulente, se qualcuno avrà tempo per esplorarli)

    Il mio consulente lavora sulla base di una continua riottimizzazione, utilizzando le quotazioni più recenti. Si aggiorna automaticamente utilizzando i dati dai miei server, permettendovi di evitare l'ottimizzazione manuale. Questo è gestito dal mio software proprietario, che ciclicamente esegue la riottimizzazione sulle quotazioni più recenti e non si ferma mai, sempre aggiornando le impostazioni e caricandole sul mio server (lo stesso software genera semplici consulenti nel mio canale Telegram sulla base di queste stesse impostazioni, cercate il link al canale nella sezione precedente). Un esempio di questo tipo di ottimizzazione è presentato nella modalità "STATIC". L'ottimizzazione viene eseguita contemporaneamente su tutti i principali cambi valutari e periodi di tempo - da M1 a H4. Questo concetto permette di raggiungere la massima efficienza della diversificazione. A sua volta, questo significa la massima stabilità della redditività e il minimo rischio.


    Recensioni 15
    mvlicciardoni
    44
    mvlicciardoni 2025.08.26 10:33 
     

    I've been using this expert for about 7 months, and it is the best I've ever used. I've tried hundreds of EA's in my trading career, and nothing has ever come close to this. The returns are realistic, the drawdown is low, and the support is fantastic. The advisor really is profitable in the long term and suitable for large deposits.

    geovani irizarry
    86
    geovani irizarry 2025.03.27 15:02 
     

    Great support from the developer Excellent product and works well with the correct settings....

    Jasper Ng
    29
    Jasper Ng 2025.03.04 00:15 
     

    This EA seems extremely promising with good results so far!

    Prodotti consigliati
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Cls PRO
    Marco Aurelio Santos Costa
    Experts
    With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
    AwS Mt5
    Marta Gonzalez
    4 (1)
    Experts
    AwS Algorithm whit Stocastic:  It is a algorithm system  that uses the stocastic signal as a reference to enter the market.                     The system detects the important points and operates the trend o the pulback, you chosse the direction                                                        You can download the demo and test it yourself. Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Safety first" approach in development. Stress-tests on historical data for    m
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Experts
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
    Stabilized dema cross robot
    Ekaterina Saltykova
    Experts
    Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
    OrionBTC
    Pierre Paul Amoussou
    Experts
    OrionBTC è un Expert Advisor sviluppato per il trading automatico della coppia BTCUSD sulla piattaforma MetaTrader 5. Combina una strategia di breakout dinamica , una gestione del rischio basata sulla volatilità (ATR) e un filtro di tendenza configurabile su timeframe superiori. Caratteristiche tecniche: Timeframe consigliato: M15 Simbolo: BTCUSD Strategia: breakout controllato con stop loss e trailing stop dinamici basati su ATR Limite massimo di operazioni al giorno: 2 Fascia oraria operativa
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
    Ea Fibo Grid Hedge
    Diogo Antonio De Jesus
    Experts
    EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Ciao Commercianti! Vi presento la Strategia "Duende", Duende è un algoritmo che rileva modelli di diversi livelli alti e bassi, dove rimangono costanti per fare buoni inserimenti, con un sistema di recupero che interroga varie cose come pareggio e incroci tra pari Ha dimostrato di controllare diverse valute senza problemi, con un potente controllo delle notizie durante il mercato è possibile gestirlo con tutti i simboli di cui hai bisogno La mia strategia è ottimizzata per "Tutto il mercato F
    Ksm mt5
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experts
    Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
    Momo botbot
    Or Franco
    Experts
    Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    A1 Beta
    Justin Jeremy Salazar Agleam
    Experts
    # A1 Beta Expert Advisor: Advanced Multi-Strategy Trading System ## Perfect for Traders Who Want Reliable, Automated Trading ** A1 Beta Expert ** is a sophisticated trading robot that combines three powerful technical indicators to identify high-probability market entries with smart risk management built-in. ## Key Features: - **Triple-Confirmation Strategy**: Uses Awesome Oscillator color changes, RSI levels, and ATR volatility measures for precise entry points - **Dynamic Position Siz
    SkyNet Fx EA
    Fernando De Paljla Silva
    Experts
    SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
    ForexM
    Marius Civilis
    Experts
    ForexM Trading completamente automatizzato EA ForexM EA negozia azioni secondo analisi di mercato professionali in tempo reale. Tutti gli ordini inseriti sono del tipo di esecuzione a mercato e ben ponderati grazie al lavoro in tempo reale degli analisti di mercato. EA viene fornito con le migliori impostazioni iniziali e pronto all'uso. Caratteristiche: - Trading completamente automatizzato. - Gestione del rischio. - Funziona su qualsiasi numero di strumenti contemporaneamente. - Nessuna DLL
    Sentinel Heikin Ashi
    Daniel Eduardo San Martin
    Experts
    Stai cercando di massimizzare i profitti e ridurre i rischi? SENTINEL Heikin-Ashi combina i segnali Heikin-Ashi con la solidità della gestione del rischio del modulo SENTINEL, ottimizzato per offrirti strumenti avanzati e facili da usare. Punti di partenza (testato nel 2024): EURUSD M15 , XAUUSD M12 , USDJPY M5 · Adattabile a vari asset e timeframe Identifica opportunità precise : Cogli operazioni redditizie grazie alla combinazione di segnali Heikin-Ashi, RSI e il nuovo filtro basato sull'incr
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Experts
    PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Harmonic ABCD Wizard
    Mihail Matkovskij
    Experts
    Automatic/semi-automatic trading robot, working on AB = CD pattern signals. It can work as an indicator. Supports sending signals in notifications, to a mobile device, as well as e-mail. The search for patterns is carried out by the universal Zigzag, Peak ZigZag, which was specially adapted to work in this EA. Through the use of the trace mode (when scanning patterns is performed on several Zig-zags with different Peak dist, see the description of the parameters), various AB = CD patterns from t
    Aurum Vector Pro
    Mujib Ramdan Hidayatulloh
    Experts
    ️ Aurum Vector Pro EA - The XAUUSD (Gold) M5 Timeframe Scalping Specialist! ️ Are you an intraday trader frustrated by the rapid movements and market noise on the XAUUSD M5 chart? Do you struggle to make split-second decisions amidst volatile spikes, often leading to losses? Stop trading on guesswork. It's time to use a tool built by specialists, for specialists. Introducing the Aurum Vector Pro EA , an Expert Advisor created and optimized exclusively for scalping the Gold (XAUUSD) market on
    HLC Ticks Channel
    Dmitiry Ananiev
    Experts
    Советник скальпер торгует в тиковом канале основанном на канале Дончиана. Уникальный алгоритм расчета канала учитывает тиковые движения рынка и подстраивается под канал, для получения максимальной прибыли.  Советник рассчитан на брокеров с минимальным спредом и комиссиями. Работает на многих кроссах. В роботе возможна торговля фиксированным лотом или лотом пропорциональным депозиту.  Так же предусмотрен виртуальный стоплосс который отрабатывает расширения спреда в Ролловер и на новостях.
    Adapto
    Simone Peruggio
    Experts
    SCRIVIMI IN PRIVATO APPENA PRENDI IL BOT PER ENTRARE NEL GRUPPO DEDICATO! Ti piace vedere le curve dei tuoi conti che volano alle stelle? Ti piace sognare di avere un EA che fa tutto per te e tu non devi fare niente? Allora non prendere Adapto. Se la tua concezione di bot è ancorata all'idea di non fare assolutamente nulla, di mettere un bot e per grazie divina l'universo ti farà stampare soldi come se non ci fosse un domani, mi diispiace, ma non sei nel posto giusto. Per chi è Adapto? - Per chi
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experts
    HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
    RTR No Hard Stop Losses
    Retail Trading Realities LTD
    Experts
    [signal] [ back test $10k to $94million ] [ back test risk% = 0.10 ] [ back test risk% = 0.2 0 ] [single symbol settings] [set files]   [ inputs explained ] ******Live Signal +107.00% (26/02/2025)********** RTR No Hard Stop Losses algo EA for MT5 Load this EA onto any Forex M5 chart like EURUSD/GBPUSD/USDJPY has to be a 24hr market . High win rate approx. 78.00% Trend following with high % win rate . No Martingale . There is a trailing stop for all trades on the higher timeframe . Multiple Symbo
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Experts
    The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
    The Beta Trader
    Dmitriy Nechaev
    2.75 (4)
    Experts
    Sei pronto a influenzare il futuro del trading automatizzato? Sei stanco delle "scatole nere" che promettono mari e monti ma si rivelano inutili? Anche noi! Ecco perché abbiamo creato "The Beta Trader" , un bot per il forex che non ci limitiamo a vendere, ma che sviluppiamo insieme a te . Non sosteniamo che sia il prodotto perfetto. Diciamo che è il modo migliore per creare il prodotto perfetto . Il nome "Beta" non è casuale: ti invitiamo a far parte del nostro team. Testa, condividi la tua esp
    Exotic Adrenalin
    Ivan Simonika
    Experts
    Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
    RitzEAnehaGoodWill
    Syamsurizal Dimjati
    Experts
    READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
    DYJ BoS EA
    Daying Cao
    Experts
    DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
    Gold SWmax EA
    Sergei Linskii
    Experts
    Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 5. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimiza
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.79 (48)
    Experts
    Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.84 (32)
    Experts
    Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Experts
    FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (14)
    Experts
    MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.38 (45)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Dynamic Pips MT5
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (4)
    Experts
    ️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno   sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump   ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di   dazi doganali su larga scala   che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente   sono aumentate — recentemente tra   Israele e Iran   — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La
    Pips Maven
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experts
    Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Mean Machine
    William Brandon Autry
    4.95 (38)
    Experts
    Presentazione di Mean Machine GPT Versione 9.0+—Un Salto Rivoluzionario nella Tecnologia di Trading con IA Sono orgoglioso di annunciare l'aggiornamento più significativo di Mean Machine GPT fino ad oggi: la Versione 9.0+. Questa versione rivoluzionaria introduce l'accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, il nuovo ruolo di Analista, controlli iniziali p
    Doctor Winston mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (1)
    Experts
    Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
    Nexus EA Forex MT5
    Enrique Enguix
    4.41 (17)
    Experts
    NEXUS — un Expert Advisor che evolve con il mercato Molti EA funzionano… finché il mercato non cambia. Il motivo è spesso semplice: regole fisse come “compra con RSI < 30”. Funzionano per un po’, poi diventano cieche quando il regime cambia. NEXUS combina regole quantitative e validazione out-of-sample: costruisce combinazioni in tempo reale dai dati. Analizza una finestra configurabile (ad es. 500 periodi in H1 o D1) e genera migliaia di combinazioni tra indicatori e contesto. Se una combinazi
    Remstone
    Remstone
    5 (2)
    Experts
    Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 6 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illusione. Ma una va
    Ape Alpha Propfirm Edge
    Jacob Hooper
    Experts
    Informazioni su APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) è un Expert Advisor (EA) sviluppato su una strategia di ritorno alla media . Il sistema è progettato per individuare movimenti di prezzo eccessivi ed entrare in posizione nella direzione opposta secondo condizioni predefinite. Integra funzionalità di gestione del rischio come limiti giornalieri di perdita e meccanismi di chiusura automatica dei trade. I parametri sono regolabili in base alla dimensione del conto, all’ambiente operativo
    Tree Of Life MT5
    Oeyvind Borgsoe
    Experts
    Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
    EA Maling Gold
    Felin Sitohang
    Experts
    EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
    SFE Swing EA MT5
    Joel Juanpere
    Experts
    This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Experts
    Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.67 (6)
    Experts
    Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
    The Forex Exchanger MT5
    Fabio Cavalloni
    5 (6)
    Experts
    All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
    Scalping Gold xauusd
    Komila Safarova
    Experts
    Panoramica dell’EA Questo Expert Advisor (EA) è stato sviluppato per il trading automatizzato su XAUUSD (Oro) utilizzando una combinazione di livelli di Fibonacci , la teoria delle Onde di Elliott e i crossover EMA (25/100) . È ottimizzato per funzionare in modo efficiente su conti Cent , consentendo una gestione più flessibile del rischio e della dimensione delle posizioni. Caratteristiche principali Configurazione semplice – file di impostazioni pronto (.set) disponibile su richiesta Gestione
    Sora Adaptive MT5
    Zaky Hamdoun
    Experts
    Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
    Night Hunter Pro MT5
    Valeriia Mishchenko
    4 (36)
    Experts
    EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
    Altri dall’autore
    Neon Shadow MT5
    Evgeniy Ilin
    4.85 (34)
    Experts
    Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
    FREE
    Neon Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    5 (1)
    Experts
    La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
    Neon Shadow MT4
    Evgeniy Ilin
    4.64 (11)
    Experts
    Non stai semplicemente guardando un consulente, ma sei parte di un approccio globale il cui obiettivo principale è garantire guadagni a lungo termine e realistici con un rischio minimo per il trader. La base di questo approccio si fonda su concetti di trading avanzati combinati con l'apprendimento automatico, che si rafforzano reciprocamente in modo efficace. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è gestita dai miei server. Le
    FREE
    Crypto Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Currency Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Crypto Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Stocks Trade MT4
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Currency Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Stocks Trade MT5
    Evgeniy Ilin
    Experts
    Prodotto tecnicamente complesso ma facile da utilizzare che implementa un approccio portfolio combinato con l'apprendimento automatico. Grazie a questo vantaggio, il consulente ha praticamente infinite opportunità di espansione, miglioramento della qualità e avrà il massimo supporto a lungo termine e garantito. L'obiettivo principale è un piccolo ma sicuro guadagno per l'utente. # Principio di funzionamento: molteplici coppie di valute e periodi vengono addestrati indipendentemente con i miei
    Filtro:
    mvlicciardoni
    44
    mvlicciardoni 2025.08.26 10:33 
     

    I've been using this expert for about 7 months, and it is the best I've ever used. I've tried hundreds of EA's in my trading career, and nothing has ever come close to this. The returns are realistic, the drawdown is low, and the support is fantastic. The advisor really is profitable in the long term and suitable for large deposits.

    Francois Petrus Canosci
    178
    Francois Petrus Canosci 2025.04.02 12:16 
     

    Purchased this EA a while back. Excellent product and works well with the correct settings. The team provides exceptionally good support. Be sure to check trade monitoring for the best yielding settings to get the most from this EA! ***Also looking forward to being able to use Bishop Trade when it eventually is available***.

    geovani irizarry
    86
    geovani irizarry 2025.03.27 15:02 
     

    Great support from the developer Excellent product and works well with the correct settings....

    1036086
    431
    1036086 2025.03.07 13:32 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    Jasper Ng
    29
    Jasper Ng 2025.03.04 00:15 
     

    This EA seems extremely promising with good results so far!

    Rutt Tungkiratichai
    2679
    Rutt Tungkiratichai 2025.02.28 11:39 
     

    Maybe the best EA in mql5.I will update soon.

    2 June 2025 update???? Bad EA.Bad author.

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.06.03 16:27
    Here you are again with the same old arguments: I'm bad and the whole world is bad, but not you. Let me tell you for my 300 dollars that you tremble every day, and that’s a sign that you’ll never earn anything. This is the mindset of a poor person. I hope that, after some time, you will start thinking differently. Even with 3000 dollars, the chances are slim. It's a revelation that very few are able to understand.
    jrbrownz2002
    29
    jrbrownz2002 2025.02.20 02:02 
     

    Can't safe enough great things about the Evgeniy- a complete genius, and not trying to scam or make money but wants to see others win!!

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.02.20 10:00
    Thank you. I wouldn't necessarily say I'm a genius; I just spend more time on all of this than most people do—you could do it too. As for not trying to make money, of course I am trying; everyone is. But the point is that I'm just trying to create a product with potential and developing it so that customers can also earn from it. I am constantly improving the algorithms, and the goal of this product is to give people the opportunity to learn how to earn, even if it's just a little. There are many improvements ahead.
    bradleka
    29
    bradleka 2025.02.12 02:17 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    artemisfow83
    68
    artemisfow83 2025.02.07 09:45 
     

    L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

    asheybani2
    65
    asheybani2 2025.01.08 05:49 
     

    Have been using this EA for couple of month now with promising results specially on the Crypto trades. Support is very responsive and helpful

    Zulan
    85
    Zulan 2024.09.25 16:26 
     

    New features and signals are added all the time, many of the signals are very promising. Great support from the developer using telegram channel. Very convenient to have the EA update the signals automatically as market changes.

    Ravi Chandiran
    644
    Ravi Chandiran 2024.09.24 11:55 
     

    After I consulted the Forum members and the developer, I fixed the issues. The EA is working fine. It deserves 5 Star.

    onkmr
    21
    onkmr 2024.08.30 19:53 
     

    Results on backtest doesn’t fit live trading.

    Evgeniy Ilin
    32938
    Risposta dello sviluppatore Evgeniy Ilin 2025.02.12 18:23
    The results of backtesting will never match real trading because in real trading there are numerous unaccounted factors that only have a negative impact. It will only match for a grid trader, martingale or a averager. My task is to move away from these algorithms. Any user who gets in touch with me after making a purchase or rental will be at an advantage in the long run. I dedicate time to each person, and I strive for them not just to run the advisor and make some money, but to gain knowledge, which is far more valuable than anything else.
    Mauro Andrade
    193
    Mauro Andrade 2024.04.08 06:23 
     

    This is an art creation from genius mathematicians who ABSOLUTELY know what they are doing. If you are looking for THE BEST EA out there, look no further. I have close to 20 years trading and Neon is absolutely the best system for all kinds of traders! Very reliable, easy to use and even FUN as you get to build your own portfolio and see it improve over time. Neon is a total winner. Congrats Evegniy and the Centropolis team. You have changed the trading game! All the best, -Mauro.

    leslavi
    24
    leslavi 2024.03.18 10:23 
     

    Я очень впечатлён результатами тестирования. Значительная прибыль при незначительных просадках за каждый период (с большим forward). Это не просто робот а стабильная эффективная и высоко-проффессионально реализованная инвестиционная система с распределением рисков и возможностью создания собственных индивидуальных пакетов. я как раз сейчас этим занимаюсь(прочитал руководство посмотрел видео). В общем очень серьёзная работа автора.

    Rispondi alla recensione