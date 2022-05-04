Errori, bug, domande - pagina 883
Domanda: è garantito che la richiesta rimanga invariata dopo essere stata chiamata?
La domanda è legata al fatto che anche se non c'è nessun const prima della richiesta, è descritto come [in] e c'è la necessità di riutilizzarlo. E la stessa domanda per
L'assenza di cost è probabilmente dovuta a questo avvertimento:
Lo specificatore const non è applicabile ai membri di strutture e classi
Molto probabilmente sì, anche se manca il costruttore, ovviamente. Scrivete a SD, forse lo correggeranno.
L'assenza di const è probabilmente dovuta a questa clausola
No, non c'entra per niente.
Se non si apportano modifiche alla richiesta, questa non dovrebbe cambiare nel suo ambito.
Ы?
E l'unitor stesso:
Quindi non c'è motivo di preoccuparsi.
TheXpert:
No, non c'entra per niente.
Perché la colonna ID nelle schede Commercio e Storia della finestra Strumenti è sempre vuota?
Nella Guida è scritto che:
Cosa si intende per sistema commerciale esterno?
Avete controllato se gli ordini Stop Limit si attivano durante il trading?
Avete controllato se gli ordini Stop Limit vengono attivati nel trading in borsa?
Sì, l'ho appena guardato attentamente e non appare nulla in questo campo al momento dell'attivazione dell'ordine. Ho ancora questa colonna nella scheda Storia (è possibile impostarla/disattivarla nel menu contestuale), ma tutti i campi sono vuoti anche lì per tutti i trade e gli ordini.
Non pensavo che ci fosse qualcosa nel terminale che non conoscessi. ))
Quando si parla del codice di ritorno 10008, Sergeev ha anche menzionato questa situazione: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Forse anche ai warrant viene assegnato un nuovo identificatore...