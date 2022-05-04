Errori, bug, domande - pagina 883

Domanda: è garantito che la richiesta rimanga invariata dopo essere stata chiamata?

bool OrderSend( [in] MqlTradeRequest& request, [in,out] MqlTradeResult& result )

La domanda è legata al fatto che anche se non c'è nessun const prima della richiesta, è descritto come [in] e c'è la necessità di riutilizzarlo. E la stessa domanda per 

bool OrderSendAsync([in] MqlTradeRequest& request, [in,out] MqlTradeResult& result)
 
A100 anche se non c'è nessun const prima della richiesta

L'assenza di cost è probabilmente dovuta a questo avvertimento:

Lo specificatore const non è applicabile ai membri di strutture e classi

Quindi, apparentemente, tutti danno per scontato che non abbia senso cambiare i valori di richiesta all'interno delle funzioni e usare facilmente la richiesta ripetutamente.
 
A100:

Domanda: è garantito che la richiesta rimanga invariata dopo la chiamata

Molto probabilmente sì, anche se manca il costruttore, ovviamente. Scrivete a SD, forse lo correggeranno.

Yedelkin:

L'assenza di const è probabilmente dovuta a questa clausola

No, non c'entra per niente.

cartapesta:

Se non si apportano modifiche alla richiesta, questa non dovrebbe cambiare nel suo ambito.

Ы?

A100:

E l'unitor stesso:

Quindi non c'è motivo di preoccuparsi.

 

TheXpert:

Yedelkin: L'assenza di const è probabilmente dovuta a questa clausola:

Lo specificatore const non è applicabile ai membri di strutture e classi

No, non c'entra per niente.

Sì, mi sono reso conto stamattina che il riferimento in quella clausola è a una delle regole di creazione della struttura/classe. La struttura interna della struttura/classe, per così dire.
 

Perché la colonna ID nelle schede Commercio e Storia della finestra Strumenti è sempre vuota?

Nella Guida è scritto che:

  • L'ID è l'identificatore dell'ordine nel sistema di trading esterno;

Cosa si intende per sistema commerciale esterno?

 
tol64: E perché tutti i campi della colonna ID della finestra Strumenti nelle schede Trading e Storia sono sempre vuoti?

Avete controllato se gli ordini Stop Limit si attivano durante il trading?

 
Yedelkin:

Avete controllato se gli ordini Stop Limit vengono attivati nel trading in borsa?

Sì, l'ho appena guardato attentamente e non appare nulla in questo campo al momento dell'attivazione dell'ordine. Ho ancora questa colonna nella scheda Storia (è possibile impostarla/disattivarla nel menu contestuale), ma tutti i campi sono vuoti anche lì per tutti i trade e gli ordini.

Non pensavo che ci fosse qualcosa nel terminale che non conoscessi. ))

 
tol64: Sì, l'ho appena guardato attentamente di proposito e non appare niente neanche in questo campo quando l'ordine viene attivato.
Allora non lo so. Ho pensato che ci sarebbe stato un risultato non nullo nel commercio di azioni .
 
tol64:
Quando si parla del codice di ritorno 10008, Sergeev ha anche menzionato questa situazione: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Forse anche ai mandati viene assegnato un nuovo identificatore...
Yedelkin:
Quando si parla del codice di ritorno 10008, Sergeev ha anche menzionato questa situazione: https://www.mql5.com/ru/forum/6599/page3#comment_188465 Forse anche ai warrant viene assegnato un nuovo identificatore...
Grazie. Lo terrò a mente. Forse qualcuno mi dirà quando questa colonna è riempita e quando non lo è (come nel mio caso). Semmai, chiederò al Service Desk.
