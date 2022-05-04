Errori, bug, domande - pagina 820

Sì!!! Risultato 10027, errore 4752!!! Grazie!!!

10027
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
L'autotrading è vietato dal terminale client

L'ho spuntato dall'inizio nelle proprietà EA, cos'altro manca?

 
Congratulazioni.
 
Ancora una volta non ho acceso MT5 per un paio di mesi, ma eccolo qui....

Ho capito che non c'è ancora lavoro con gli array dinamici multidimensionali in mql5? o piuttosto solo come doppio x_arr[][3]?

Se sì, allora qualcuno ha scritto una classe per lavorare con gli array dinamici multidimensionali?

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных / Объект динамического массива - Документация по MQL5
 
Avevo bisogno solo di quelli bidimensionali, quindi ho usato CArrayObj.
 
https://www.mql5.com/ru/forum/6729/page2#comment_200027
 
Sì, è esattamente quello che sto cercando:

MetaDriver:

Posso suggerire il seguente problema.

Array di qualsiasi dimensione (per chiarezza, limitiamolo a, diciamo, ^16).

La dimensionalità è impostata alla creazione dal numero di parametri, come per gli array normali.

XXArray  xx2(5,7),  xx5(12,12,16,16,8);

Per tutte le dimensioni dovrebbero funzionare gli indicizzatori ( A[i][j][k][n][m]....).

Puramente per lo sport e l'allenamento del cervello. :)

Chi ha risolto questo problema?

Il fatto è che ancora una volta vorrei fare il porting al codice C++ di mql5, ma ancora una volta inciampo nel "rake" con gli array dinamici di mql5

PS: vorrei aprire un topic nella speranza di superare collettivamente questo problema...

Quando si visualizza la scheda terminale/diario di bordo, premere "A" (inglese) XP SP3 Home

Risultato =.


