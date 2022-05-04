Errori, bug, domande - pagina 605
Appoggio questa richiesta.
...
Speriamo che i miglioramenti nelle caratteristiche e nell'usabilità continuino.
Fatto. Sono anche contento che la libreria di controllo stia contribuendo all'introduzione delle giuste caratteristiche.
Molto è già stato fatto e si saranno accumulate molte richieste. Posso quasi sentire le mie richieste affondare in una lunga lista. Voglio tutto in una volta, naturalmente, ma capisco il carico di lavoro degli interpreti.Beh, finché la parte grafica è all'ordine del giorno, forse qualcosa prenderà piede... Oltre agli eventi, in #286616 ho proposto la caratteristica opzionale di posizionamento del testo (x,y) nell'oggetto OBJ_EDIT ( sebbene anche in OBJ_BUTTON questa caratteristica sarebbe bella)
Ora, quando si ridimensiona OBJ_EDIT, il testo è spinto verso il bordo sinistro con allineamento verticale nella linea, mentre in OBJ_BUTTONè centrato. In altre parole, il testo può essere ritagliato visivamente solo sul lato destro, "nascondendo parzialmente il testo" a sinistra, in basso o in alto non funzionerà.
Cioè, non sarà possibile creare un effetto di linee strisciate in uno spazio limitato o un'area di testo con testo scorrevole in puro MQL.
Esempio:
Il testo è tagliato sulla destra.
Potrebbe essere tagliato a sinistra con lo scorrimento orizzontale
Domanda agli sviluppatori. Le capacità della nuova build includono l'evento CHART_EVENT_MOUSE_MOVE.
Saranno introdotti gli eventi CHART_EVENT_MOUSE_DOWN e CHART_EVENT_MOUSE_UP?
Senza di loro, non si può avere un drag and drop completo.
EURCAD 1M,5M,15M hanno lacune troppo grandi nella storia!
Per favore, correggetelo.
Ci sarà un CHART_EVENT_MOUSE_MOVE con lo stato del tasto sinistro del mouse.
)) richiesta simile #282875. Lo ripeterò qui:
Per favore - aggiungete l'analisi della proprietà OBJPROP_ANCHOR per Edit Box.
in modo che il testo al suo interno sia posizionato dalla proprietà OBJPROP_ANCHOR specificata. Cioè, per rendere regolabile l'allineamento del testo all'interno della casella di modifica.
Victor, presta attenzione a un'altra importante applicazione per i controlli della libreria standard. (È scomparso completamente dal Service Desk, né in aperto né in chiuso).
Riguarda l'evento CHARTEVENT_OBJECT_DELETE - cancellazione dell'oggetto grafico (se la proprietà CHART_EVENT_OBJECT_DELETE=true del grafico)
Nella richiesta, ho chiesto di impostare lparam per registrare la bandiera di chi ha cancellato l'oggetto - da terminale (lparam=0) o programmaticamente da MQL (lparam=1).
