Errori, bug, domande - pagina 481
Puoi dirmi come scoprire l'ora locale del computer dal tester? Funzioni come TimeLocal e TimeGMT sono sovrapposte al tester.
Sai - non è una domanda oziosa ;-) - Devi cronometrare il test in modo da non superare il limite di 15 minuti.
E ricordate, non potete usare anche la DLL. ;-/
Perché avete bisogno dell'ora locale per questo?
Prima di tutto tester mostra il tempo di test in millisecondi nel log, in secondo luogo, è possibile utilizzare la funzione
GetTickCount()
Sviluppatori, come faccio a disabilitare il trading del mouse?
Sono stufo di toccare accidentalmente la linea dell'ordine/stop e la sua finestra di cambiamento si apre.
Ho già contattato il Service Desk e mi hanno ignorato,
Ho già toccato la linea di ordine/stop e la finestra per disabilitarla è stata ignorata, perché mi sono sempre chiesto se l'ho già fatto?
Ho notato nel debugger sugli array bidimensionali che gli indici vengono riordinati.
quali numeri di indice vengono riordinati?
Se ho capito bene, [0][1] deve contenere 0,1 (e apparentemente lo fa), ma viene stampato come 1. Mentre [1][0] dovrebbe contenere 1, ma viene stampato come 0,1.
Suppongo che le "colonne" e le "righe" siano state scambiate durante l'indirizzamento al momento dell'unmapping (in generale l'indirizzamento era rotto).
Ho scritto di nuovo al Service Desk, ma l'hanno ignorato,