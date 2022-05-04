Errori, bug, domande - pagina 487
SL & TP Modification
Un ordine di trading per modificare i livelli di StopLoss e/o TakeProfit. 5 campi sono obbligatori:
Probabilmente dovrebbe essere corretto: sono richiesti quattro campi invece di cinque.
Forse bisogna fare una correzione: sono richiesti quattro campi invece di cinque.
È un bug o è progettato in modo che il tester possa aprire e chiudere posizioni a prezzi esterni all'OHLC?
O cosa mi manca?
Puoi consigliare perché ci può essere un errore quando si testa un EA? build 489
alpari, solo quando si usa USDCHF USDJPY dice quanto segue:
Ho una base con prezzi e quotazioni dal 1999 su m1.
Allo stesso modo, c'è la possibilità di tale apertura/chiusura anche nel tester.
SD, biglietto#200538
È scritto nella documentazione:
Программы MQL5
Affinché un programma mql5 funzioni, deve essere compilato (pulsante "Compile" o tasto F7). La compilazione dovrebbe passare senza errori (gli avvertimenti sono ammessi e dovrebbero essere analizzati). A questo punto, un file eseguibile con lo stesso nome e con estensione EX5 deve essere creatonella directory corrispondente,terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators o terminal_dir\MQL5\scripts. Esattamente questo file può essere eseguito.
Il problema è che il terminale non può vedere l'EA compilato in questa directory. Cosa fare?
A proposito, dopo aver cliccato su "Compile" non ci sono errori nel MetaEditor e il campo indicato dalla freccia nel tester nella figura inferiore lampeggia due volte... ma l'EA non appare per la selezione.
Aggiunto in seguito: spuntando la casella accanto a "esegui in modalità compatibilità XP" nelle proprietà .exe del terminale e del tester - trova tutto.
Signori sviluppatori - domanda per voi!!!
quando l'opzione"offset del grafico" è attivata
dimensione regolabile del rientro dal bordo destro, dopo la sua impostazione
nel modello mt5 - NON viene salvato.
in mt4 - viene salvato.
Questo è stato corretto?