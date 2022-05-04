Errori, bug, domande - pagina 487

SL & TP Modification

Un ordine di trading per modificare i livelli di StopLoss e/o TakeProfit. 5 campi sono obbligatori:

  • azione
  • simbolo
  • sl
  • tp

Probabilmente dovrebbe essere corretto: sono richiesti quattro campi invece di cinque.

 
Yedelkin:

Forse bisogna fare una correzione: sono richiesti quattro campi invece di cinque.

Corretto, grazie.
 
strano programma


È un bug o è progettato in modo che il tester possa aprire e chiudere posizioni a prezzi esterni all'OHLC?

O cosa mi manca?

 
Lyuk:

È un bug o è progettato in modo che il tester possa aprire e chiudere posizioni a prezzi esterni all'OHLC?

O non capisco qualcosa?

Specificare lo spread, il numero di build e il nome del server. Tieni presente che le candele sono disegnate ai prezzi Bid e gli acquisti (frecce blu) ai prezzi Ask.
Lo spread galleggia intorno ai 10-15 pip (1.43905-1.43916), sul grafico lo spread è più grande di un ordine di grandezza. Build 489, server Alpari-Demo.
 

Puoi consigliare perché ci può essere un errore quando si testa un EA? build 489

alpari, solo quando si usa USDCHF USDJPY dice quanto segue:

2011.08.16 19:35:45     Core 1  no prices for symbol USDJPY

Ho una base con prezzi e quotazioni dal 1999 su m1.

 
Lyuk:

È un bug o è progettato in modo che il tester possa aprire e chiudere posizioni a prezzi esterni all'OHLC?

O mi manca qualcosa?



Allo stesso modo, c'è la possibilità di tale apertura/chiusura anche nel tester.
SD, biglietto#200538

 

È scritto nella documentazione:

Программы MQL5

Affinché un programma mql5 funzioni, deve essere compilato (pulsante "Compile" o tasto F7). La compilazione dovrebbe passare senza errori (gli avvertimenti sono ammessi e dovrebbero essere analizzati). A questo punto, un file eseguibile con lo stesso nome e con estensione EX5 deve essere creatonella directory corrispondente,terminal_dir\MQL5\Experts, terminal_dir\MQL5\indicators o terminal_dir\MQL5\scripts. Esattamente questo file può essere eseguito.

Il problema è che il terminale non può vedere l'EA compilato in questa directory. Cosa fare?

A proposito, dopo aver cliccato su "Compile" non ci sono errori nel MetaEditor e il campo indicato dalla freccia nel tester nella figura inferiore lampeggia due volte... ma l'EA non appare per la selezione.

Aggiunto in seguito: spuntando la casella accanto a "esegui in modalità compatibilità XP" nelle proprietà .exe del terminale e del tester - trova tutto.

Signori sviluppatori - domanda per voi!!!
 
Leggete la sezione "Lanciare il terminale" nell'aiuto del terminale. Se il tuo caso non è descritto lì, fornisci ulteriori dettagli - versione del sistema operativo, bit rate, ecc.
[Eliminato]  
tester_el_pro:


quando l'opzione"offset del grafico" è attivata

dimensione regolabile del rientro dal bordo destro, dopo la sua impostazione

nel modello mt5 - NON viene salvato.


in mt4 - viene salvato.



Questo è stato corretto?

