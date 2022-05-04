Errori, bug, domande - pagina 482
L'intero codice dovrebbe preferibilmente essere fornito.
Ciao! Non aiuta in Settings-Trade-Only-Click?
Iltrading one-click non si applica a questo.
Per esempio,
Questa sarebbe una caratteristica molto utile per sviluppare pannelli informativi o di trading su un grafico.
Sviluppatori, come faccio a disabilitare il trading del mouse?
Sono stufo di toccare accidentalmente la linea dell'ordine/stop e la sua finestra di cambiamento si apre.
Ho già contattato il Service Desk e mi hanno ignorato,
Ho già toccato la linea di ordine/stop e la finestra per disabilitarla è stata ignorata, perché mi sono sempre chiesto se l'ho già fatto?
Per un grafico individuale: cliccate con il tasto destro del mouse sul grafico->Proprietà->Mostra livelli di trading
In realtà, intendevo qualcosa del genere
Potete disabilitarlo per l'intero terminale nelle impostazioni del terminale.
Per un grafico individuale: clic destro sul grafico->Proprietà->Mostra livelli di trading
Devo vedere i posizionamenti degli ordini anche nel mio lavoro normale, ma non solo spegnere la visibilità.
Dovresti rimuovere le reazioni del mouse a queste linee. Basta cliccare sull'oggetto con la linea sotto e il gioco è fatto. che sfortuna. E questo è molto fastidioso.
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore sincronizzazione fallita
2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community account non è specificato
Non posso ottimizzare nel cloud nella build 485... Cosa mi sono perso? È pagato?
Nell'ultima build, per connettersi a MQL5 Cloud Network è necessario specificare il login e la password nelle impostazioni del terminale.
