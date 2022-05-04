Errori, bug, domande - pagina 482

L'intero codice dovrebbe preferibilmente essere fornito.
Karlson:
Ciao! Non aiuta in Settings-Trade-Only-Click?

Iltrading one-click non si applica a questo.


  • One-click trading - questa opzione permette di eseguire operazioni di trading con un solo clic sulla scheda "Trade" della finestra "Market Watch". Se è abilitato, i comandi di acquisto o vendita nella scheda specificata invieranno istantaneamente una richiesta corrispondente al server commerciale. Se questa opzione è disabilitata, i comandi di fare compravendite apriranno la finestra di creazione degli ordini.

Se si tiene conto anche del fatto che la priorità degli ordini è più alta di quella degli oggetti grafici, la cosa si fa davvero pesante. Si clicca su un pannello personalizzato creato e se c'è un ordine dietro, esce anche la finestra. Una buona cosa è avere una funzione che imposti la priorità degli oggetti sul grafico. Come i livelli in Photoshop ))).

Per esempio,

bool  ObjectSetInteger(
   long    chart_id,          // идентификатор графика
   string  name,              // имя
   int     prop_id,           // свойство OBJPROP_LAYER
   int     prop_value         // значение (ноль первый слой и так далее)
   );

Questa sarebbe una caratteristica molto utile per sviluppare pannelli informativi o di trading su un grafico.

 
sergeev:

Sviluppatori, come faccio a disabilitare il trading del mouse?

Sono stufo di toccare accidentalmente la linea dell'ordine/stop e la sua finestra di cambiamento si apre.

Ho già contattato il Service Desk e mi hanno ignorato,

Ho già toccato la linea di ordine/stop e la finestra per disabilitarla è stata ignorata, perché mi sono sempre chiesto se l'ho già fatto?

Potete disabilitarlo per l'intero terminale nelle impostazioni del terminale.

Per un grafico individuale: cliccate con il tasto destro del mouse sul grafico->Proprietà->Mostra livelli di trading
Retsam:

In realtà, intendevo qualcosa del genere

int OnInit()
{
array [0][0]= 0;
array [0][1]= 0.1;
array [0][2]= 0.2;
array [1][0]= 1;
array [1][1]= 1.1;
array [1][2]= 1.2;
array [2][0]= 2;
array [2][1]= 2.1;
array [2][2]= 2.2;

  for(int l=0;l<3;l++)
  {
  
    for(int c=0;c<3;c++)
    {
    Print("array [",l,"][",c,"] - ",array[l][c]);
    }
  
  }

return(0);
}
 
Alexander:
Potete disabilitarlo per l'intero terminale nelle impostazioni del terminale.

Per un grafico individuale: clic destro sul grafico->Proprietà->Mostra livelli di trading

Devo vedere i posizionamenti degli ordini anche nel mio lavoro normale, ma non solo spegnere la visibilità.

Dovresti rimuovere le reazioni del mouse a queste linee. Basta cliccare sull'oggetto con la linea sotto e il gioco è fatto. che sfortuna. E questo è molto fastidioso.

 
Qui c'è un errore nel manuale.
 

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore sincronizzazione fallita

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community account non è specificato

Non posso ottimizzare nel cloud nella build 485... Cosa mi sono perso? È pagato?

 
Konstantin83:

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore sincronizzazione fallita

2011.08.10 14:36:30 MQL5 Cloud Singapore MQL5.community account non è specificato

Non posso ottimizzare nel cloud nella build 485... Cosa mi sono perso? È pagato?

Nell'ultima build, per connettersi a MQL5 Cloud Network è necessario specificare il login e la password nelle impostazioni del terminale.


 
Rosh:

Nell'ultima build, per connettersi alla rete MQL5 Cloud Network è necessario inserire il login e la password nelle impostazioni del terminale.

Funziona, grazie
 
Ultimamente è diventato impossibile lavorare con MT5 a causa delle continue riconnessioni e perdite di connessione al server, sembra che stia accadendo una sorta di regressione della piattaforma :(
