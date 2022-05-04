Errori, bug, domande - pagina 485
Il processo di ottimizzazione aspetta qualcosa senza arrivare alla fine. Gli agenti sono liberi.
C'è l'ipotesi che la distribuzione dei lavori agli agenti si fermi dopo che la corsa è stata contata con i valori di arresto dei parametri. E la velocità degli agenti varia considerevolmente.
Le foto delle impostazioni sono allegate.
Agli sviluppatori
La descrizione della nuova build afferma che il progetto deve essere ricompilato. Ho ancora due librerie nella vecchia versione, ma il mio Expert Advisor le vede e le usa normalmente.
Quindi, è obbligatorio ricompilare l'intero progetto o cosa?
Cosa fare quando ci sono molte finestre di indicatori e si vuole passare rapidamente da una all'altra?
La cosa più logica sarebbe quella di aggiungere pulsanti di apertura a scomparsa appropriati per le rispettive finestre.
Ahimè, questa possibilità, come mi sembra, è assente nella versione attuale.
Di conseguenza, devo farlo:
1. Inserisci un indicatore speciale vuoto per ogni finestra.
2. Per inizializzare le rispettive variabili globali nel gestore di eventi esperto quando si cambia lo stato del pulsante.
Nel gestore dell'evento di un indicatore vuoto cambiare la sua dimensione (IndicatorSetInteger(INDICATOR_HEIGHT, height)) in base alle variabili globali.
La dimensione della finestra non cambia sempre durante questo tipo di elaborazione ed è difficile capire da cosa dipende.
Da altre questioni, di cui ho scritto prima:
La mancanza di una semplice possibilità di assegnare una scala unica per diversi indicatori in una finestra; di conseguenza, quando diversi indicatori con diverse gamme di valori sono collocati le loro scale si intersecano e risultano in abracadabra, per evitare la quale dobbiamo calcolare la gamma per ogni indicatore e determinare la gamma totale della finestra attraverso le variabili globali.
2. la mancanza di accesso diretto del programma dagli indicatori personalizzati agli array dell'Expert Advisor, e, di conseguenza, la complicazione del modello di implementazione dei tester personalizzati e dei sistemi di trading adattivi, in cui alcuni indicatori sono estensioni dell'interfaccia dell'Expert Advisor (per esempio, indicatori della dinamica della redditività e altri indicatori risultanti sulla storia del test direttamente sotto i grafici dei prezzi).
Conclusione: attualmente, le caratteristiche dell'interfaccia di MQL5 sono, credo, il suo tallone d'Achille, ma ammetto che non è così evidente per la maggior parte degli sviluppatori, che prestano maggiore attenzione agli algoritmi.
Ciao, buona fortuna per la caccia sul mercato a tutti! Potete dirmi per favore (non so dove chiedere), c'è uno script che mostri l'ora attuale nella finestra di lavoro?
L'archivio contiene dei preset, metteteli in ...\MQL5\Preset\.
Decomprimere Sources.zip in .../MQL5\.
C'è un bug quando si apre un file. Sembra che il meta-editor riscriva tutto il codice in una riga (la stessa cosa su diversi computer). Attraverso il blocco note tutto si apre come dovrebbe. Ecco uno screenshot:
Cosa farne e dov'è l'insetto?
Prova a rimuovere il punto nel nome del file o a sostituirlo con un altro carattere.
sembra che ME stia trattando il file come se avesse un'estensione sconosciuta.
Nell'archivio dei preset, mettili in .../MQL5\Presets\.
Decomprimere Sources.zip in .../MQL5\
non è la piattaforma ma qualcosa dai server.
il forum va giù insieme alla piattaforma...