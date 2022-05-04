Errori, bug, domande - pagina 477
Nel tuo caso, devi usare gli array dinamici
Grazie, funziona.
Correggere, se non difficile, l'errore nel tester.
Gli esperti sono ciechi quando elaborano una zecca. È impossibile aggiornare le informazioni su un simbolo durante l'elaborazione dei tick.
Nel trading normale questo non accade e tutti i dati sono aggiornati.
https://www.mql5.com/ru/forum/4270/page2#comment_87059
Senza questa correzione è impossibile elaborare correttamente gli errori di trading.
Quando, durante l'ottimizzazione, tutti i trade sono in positivo, il file di report xml è storto.
... Per favore, correggetelo.
O non capisco qualcosa, o avete dimenticato di fare la funzione FileClear()
Ora, come ho capito, per cancellare un file devi 1 chiudere, 2 cancellare, 3 aprire. - Questo è molto scomodo.
Perché cancellare il file? Sposta il puntatore del file a 0 e inizia a scrivere.
Se ci sono 5 linee nel file. Voglio sovrascriverli con 3. Sposto il puntatore all'inizio del file, scrivo 3.... E ce ne sono altri 2 dietro di loro... Così ci sono 5 linee nel file invece di 3 - uno scudo...
Aprire il file con il flag di sola scrittura FILE_WRITE e scrivere quello che si vuole. Tutto quello che c'è stato prima sarà cancellato.
Ci sono alcune particolarità nel lavorare con i flag di lettura e scrittura:
Sembra che la funzione FileChangeSize sia necessaria
La funzione FileChangeSize sembra essere necessaria
E hanno anche dimenticato le funzioni di rinominazione dei file/cartelle.
// OK, sono d'accordo, puoi rinominare con FileMove(...), ma per le cartelle abbiamo bisogno anche di un analogo. :)