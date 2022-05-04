Errori, bug, domande - pagina 473
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Porca miseria, speravo fosse un bug.
Un'altra domanda - ci sono piani per introdurre membri statici e costanti nella classe?
P.S. In realtà, non è una virgola che dovrebbe essere passata lì, ma ho fatto questo errore perché ho usato la mia funzione per molto tempo, dove il separatore è una stringa, non un codice - imho, è più conveniente. Dovete scrivere StringGetCharacter(",", 0) come secondo parametro;
L'ho impacchettato in una linea, ho anche assemblato la linea di ingresso di due. Va bene :)
Purtroppo, lei scrive con una formattazione tale che è impossibile da leggere.
Fornire un chiaro esempio riproducibile con un layout completo dei dati di input e di output, una descrizione dell'ambiente e gli stessi indicatori di test.
Altrimenti in questa modalità con enormi supposizioni e sottovalutazioni si può ricavare qualsiasi cosa.
Purtroppo, lei scrive con una formattazione tale che è semplicemente impossibile da leggere.
Fornire un chiaro esempio riproducibile con un layout completo dei dati di input e di output, una descrizione dell'ambiente e gli stessi indicatori di test.
Altrimenti in questo modo con enormi supposizioni e sottovalutazioni si può ricavare qualsiasi cosa.
Che ne dite di non salvare la dimensione del margine destro del modello?
in mt4 - salva ...
Ho notato che il prezzo di apertura ha più di 5 cifre dopo il punto. È normale che sia così?
Ho notato che il prezzo di apertura ha più di 5 cifre dopo il punto. È normale che sia così?
Sì, questo potrebbe essere il caso...
In questo caso le posizioni sono state aperte manualmente. Se si normalizzano i prezzi in EA, si può osservare anche questo?)
Sì, potrebbe essere...
manicomio ...:))
Più segni, più confusione e più occhiate ...
:(
tester_el_pro:
manicomio ...:))
Più segni, più confusione e più occhiate ...
:(
Sbagliato, semplice matematica...