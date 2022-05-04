Errori, bug, domande - pagina 473

TheXpert:

Porca miseria, speravo fosse un bug.

Un'altra domanda - ci sono piani per introdurre membri statici e costanti nella classe?

Sono previsti membri statici.
 
marketeer:

P.S. In realtà, non è una virgola che dovrebbe essere passata lì, ma ho fatto questo errore perché ho usato la mia funzione per molto tempo, dove il separatore è una stringa, non un codice - imho, è più conveniente. Dovete scrivere StringGetCharacter(",", 0) come secondo parametro;

L'ho impacchettato in una linea, ho anche assemblato la linea di ingresso di due. Va bene :)

   StringSplit(Smbl_Crrnt+","+Smbl_,StringGetCharacter(",",0),Smbl_m);
 
tester_el_pro:

Purtroppo, lei scrive con una formattazione tale che è impossibile da leggere.

Fornire un chiaro esempio riproducibile con un layout completo dei dati di input e di output, una descrizione dell'ambiente e gli stessi indicatori di test.

Altrimenti in questa modalità con enormi supposizioni e sottovalutazioni si può ricavare qualsiasi cosa.

Renat:

Purtroppo, lei scrive con una formattazione tale che è semplicemente impossibile da leggere.

Fornire un chiaro esempio riproducibile con un layout completo dei dati di input e di output, una descrizione dell'ambiente e gli stessi indicatori di test.

Altrimenti in questo modo con enormi supposizioni e sottovalutazioni si può ricavare qualsiasi cosa.


Che ne dite di non salvare la dimensione del margine destro del modello?


in mt4 - salva ...

 

Ho notato che il prezzo di apertura ha più di 5 cifre dopo il punto. È normale che sia così?

tol64:

Ho notato che il prezzo di apertura ha più di 5 cifre dopo il punto. È normale che sia così?

Sì, potrebbe benissimo essere...
 
Interesting:
Sì, questo potrebbe essere il caso...
In questo caso le posizioni sono state aperte manualmente. Se si normalizzano i prezzi in EA, è possibile anche questo?)
tol64:
In questo caso le posizioni sono state aperte manualmente. Se si normalizzano i prezzi in EA, si può osservare anche questo?)
Questo si osserva quando si ricalcola il prezzo di apertura di una posizione che è stata formata da diversi trade. Usiamo una formula speciale per calcolare il prezzo medio di tutti gli scambi.
Interesting:
Sì, potrebbe essere...


manicomio ...:))


Più segni, più confusione e più occhiate ...

:(

tester_el_pro:

manicomio ...:))

Più segni, più confusione e più occhiate ...

:(

Sbagliato, semplice matematica...

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
