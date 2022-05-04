Errori, bug, domande - pagina 472

È più semplice così -- ','
 
TheXpert:
È più facile così -- ','.
Oh, giusto, ho guardato l'esempio nella documentazione ;-). Uso ancora la mia funzione con separatore di stringa ovunque, perché il separatore può essere una sequenza di caratteri.
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string
Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5
 
marketeer:
Non ci sono due serie.

Stringa e array. Finiscono tutti con gli stessi valori, giusto?


Rendere una stringa delimitata...

И? Ho bisogno degli input per cella.

Grazie per StringSplit. Non è affatto nella guida.

 
Dovrò pensarci. In linea di principio, anche un'opzione. Grazie a tutti.
 
Silent:

Grazie per StringSplit. Non è affatto nella guida.

È StringSplit. Scarica l'ultima versione, puoi semplicemente cancellare il file di aiuto corrente per farlo, l'editor caricherà la versione corrente al primo accesso.
 
Rosh:
C'è una StringSplit. Scarica una versione fresca, puoi semplicemente cancellare il file di aiuto corrente per farlo, l'editor caricherà quello aggiornato al primo accesso.
Sì, ora ce l'abbiamo, grazie.
 
Vorrei che qualcuno mi rispondesse... Nessuna parola qui, nessuna parola alla SD...
 
In MQL5 non c'è un ambito come in C++. Pertanto, tutte le dichiarazioni all'interno della classe sono visibili dall'esterno.
 
TheXpert:
Vorrei che qualcuno mi rispondesse... Nessuna parola qui, nessuna parola nella SD...
Non preoccupatevi, ho una dozzina di compiti in SR e nessuna parola su tutti ;-).
 
mql5:
Non c'è scopo in MQL5 come in C++. Ecco perché tutte le dichiarazioni all'interno di una classe sono visibili all'esterno.

Porca miseria, speravo fosse un bug.

Un'altra domanda - ci sono piani per introdurre membri statici e costanti nella classe? -- Non ho capito come aggirare la loro mancanza normalmente.

E c'era anche una domanda sulle pagine di codice. #180052

... Nel caso, non si possono avere neanche le classi nelle classi?

Non sipossono vedere dall'esterno:
Non preoccupatevi, ho una dozzina di compiti in SD e ho il silenzio su tutti ;-).
È un peccato che si trovi il tempo per domande di livello esplicitamente elementare, mentre si ignorano le domande che difficilmente troveranno una risposta da chiunque tranne che da loro.
