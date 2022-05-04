Errori, bug, domande - pagina 449
Pomeriggio.
1. Potreste dirmi se posso scaricare la cronologia dei tick dal 4 al 5 per usarla nel test di MT-5.
2. Vorrei usare il test multivalente MT5, ma la mia società di intermediazione usa solo MT4 finora, qual è la soluzione?
Grazie.
OBJPROP_XOFFSET è usato per posizionare lo sprite visualizzato all'interno dell'immagine. Vedere Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET) per maggiori dettagli.
Molto probabilmente avrete bisogno di OBJPROP_XDISTANCE.
1. Ecco una descrizione più corretta della funzione(https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate) la descrizione attuale corrisponde alla realtà
2. Sono necessari più dettagli. Non riproducibile.
Non capisco cosa c'entri StringConcatenate. Avevo una domanda su StringSetCharacter sul primo punto. L'ho copiato dalla documentazione sul sito web - https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.
Sul secondo elemento è stato risolto ricaricando l'editor. Tuttavia, ho dovuto sostituire StringConcatenate con una somma, poiché la funzione non funziona come previsto. CodiceTutte le variabili qui sono stringhe, non vuote. Come risultato, vogliamo "IndicatorName (XX) Basic" ma otteniamo "IndicatorName Basic". Non riesco a capire come questo possa accadere.
Grazie. Tutto funziona.
Il processore è single core.
Scenario:
Lancio il test. Alla prima esecuzione, di solito "errore di sincronizzazione dell'agente tester".
Riavviare il test di solito va bene.
Senza alcuna modifica, eseguo di nuovo lo stesso test. MT5 si blocca.
Nelle build precedenti non c'era nessun blocco in questo scenario.
rrr:
2. Vorrei usare MT5 per i test multivalenti, ma la mia società di intermediazione usa solo MT4, qual è la soluzione?
Prova sul server degli sviluppatori - access.metatrader5.com:443
C'è un piccolo inconveniente: non tutti i simboli sono presenti (ma quelli che lo sono sono abbastanza).
Scarica il terminale client MetaTrader 5 seguendo questo link: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Sì, devo aver fatto un errore sul primo punto. Spiegare cosa c'è esattamente di sbagliato nella descrizione, cioè una copia dovrebbe essere restituita?
E riguardo alla concatenazione, nel tuo caso avresti dovuto scrivere qualcosa come
Costruire 478. MT5 si blocca durante l'esecuzione di un singolo test (circa il 50% del tempo).
La CPU è single core.
Scenario:
Esecuzione di un test. Al primo avvio, di solito "errore di sincronizzazione dell'agente tester".
Il riavvio del test di solito va bene.
Senza alcuna modifica, eseguo di nuovo lo stesso test. MT5 si blocca.
Le build precedenti non si bloccavano in questo scenario.
I dettagli, più sono meglio è, non farebbero male.
Ieri e oggi la situazione è stata testata su un Celeron single core. Finora nessuna fortuna nel ripeterlo.
Si prega di scrivere al Service Desk.
costruire 478
A volte sul posto:
Funziona così:
