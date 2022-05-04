Errori, bug, domande - pagina 450

gumgum:

costruire 478

A volte sul posto:

Funziona così:

Intendo la lingua.

Sì, la build attuale non include nuove traduzioni.
 

Puoi dirmi per favore come rimuovere le caselle di controllo con i numeri dal grafico, le elimino con lo script, sono stanco di cliccare e poi ricompaiono, non l'ho trovato nelle impostazioni, grazie.

 
OniNePriletyat:

Puoi dirmi per favore come rimuovere le bandiere numeriche dal grafico, le elimino con lo script, sono stanco di cliccare e ricompaiono, non l'ho trovato nelle impostazioni, grazie.

Non hai cercato abbastanza.

nel menu contestuale della scheda notizie

 
sergeev:

non ha cercato bene.

nel menu contestuale della scheda notizie

No, il calendario.
 

Aiutatemi a capire il tester multivaluta.

Ho capito che le barre a 15 minuti su diverse valute iniziano in momenti diversi, dovrebbe essere così?

Esempio: Sto cercando di ottenere dati su USDJPY quando il tester lavora con EURUSD M15 su prezzi aperti.

Ad ogni passo mostro il tempo e l'offerta per USDJPY:

 
MoneyJinn:

Aiutatemi a capire il tester multivaluta.

Ho capito che le barre a 15 minuti su diverse valute iniziano in momenti diversi, dovrebbe essere così?

Sì, lo è nella vita reale.

I prezzi di ogni strumento sono indipendenti dagli altri. Pertanto, la barra dei 15 minuti di qualcuno inizia con un tick alle 10:30:01, mentre la barra dei 15 minuti di qualcun altro inizia alle 10:30:03 - le differenze sono particolarmente grandi di notte.

Guarda le prestazioni dell'Expert Advisor in modalità di visualizzazione.
 
Silent:
No, il calendario.
Sì, grazie, ora lo vedo.
Potete dirmi per favore quale funzione può essere utilizzata per conoscere l'offset della barra se si conosce il tempo????

 
A differenza di MT4, MT5 non ha la funzione iBarShift. Dovete farvelo da soli. Date un'occhiata agli articoli - migrazione a MT5.
Grazie

