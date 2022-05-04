Errori, bug, domande - pagina 450
Puoi dirmi per favore come rimuovere le caselle di controllo con i numeri dal grafico, le elimino con lo script, sono stanco di cliccare e poi ricompaiono, non l'ho trovato nelle impostazioni, grazie.
Non hai cercato abbastanza.
nel menu contestuale della scheda notizie
non ha cercato bene.
nel menu contestuale della scheda notizie
Aiutatemi a capire il tester multivaluta.
Ho capito che le barre a 15 minuti su diverse valute iniziano in momenti diversi, dovrebbe essere così?
Esempio: Sto cercando di ottenere dati su USDJPY quando il tester lavora con EURUSD M15 su prezzi aperti.
Ad ogni passo mostro il tempo e l'offerta per USDJPY:
Sì, lo è nella vita reale.
I prezzi di ogni strumento sono indipendenti dagli altri. Pertanto, la barra dei 15 minuti di qualcuno inizia con un tick alle 10:30:01, mentre la barra dei 15 minuti di qualcun altro inizia alle 10:30:03 - le differenze sono particolarmente grandi di notte.Guarda le prestazioni dell'Expert Advisor in modalità di visualizzazione.
No, il calendario.
Potete dirmi per favore quale funzione può essere utilizzata per conoscere l'offset della barra se si conosce il tempo????
Grazie