Errori, bug, domande - pagina 456
Questo può essere implementato in diversi modi, a seconda del vostro compito.
Date un'occhiata alle sezioni della guida di MQL5 "Chart Periods", "Instrument Information" e fate attenzione alla funzione ChartSetSymbolPeriod().
Per l'implementazione, avrete molto probabilmente bisogno di prescrivere una lista di TFs e Symbols o di ottenerli dall'ambiente di mercato.
Ciao a tutti, c'è una sfumatura molto spiacevole quando si chiudono le posizioni aperte,
Profitto ottenere per esempio +150$ e chiudere tutto: MA sul grafico ha visto una tale immagine:
ha deciso di fare una piccola aggiunta prima di chiudere tutte le posizioni sui diversi simboli nel codice è così:
cioè quando il profitto su tutte le coppie è più di quanto specificato nei parametri, e il patrimonio netto è più del saldo, allora chiudiamo
Ma dopo questi cambiamenti la situazione non è cambiata, ora abbiamo le stesse sfumature solo in un posto diverso.
Ho l'unica spiegazione per questo: abbiamo calcolato un profitto del testo che è superiore a quello che abbiamo impostato in +.
e quando abbiamo iniziato a chiudere i prezzi sono già cambiati, cioèUn paio di zecche in
di zecche nel tester passato ed eravamo già in rosso mentre tutto si chiudeva (2 coppie di strumenti
EURUSD .. GBPUSD)
Quindi?
Hai dei piedi?
Ci sono delle fermate?
No solo trawl (quello che c'è sotto su ogni tick), ora provato il seguente codice:
PP - profitto nei parametri, e ancora le stesse mancanze, un paio di tick e siamo tutti in perdita o altro...?
Si apre per arbitraggio su 2 coppie (EURUSD ... GBPUSD) e quando si raggiunge il profitto desiderato
Chiudiamo.
Ho fatto in modo che le linee extra non interferiscano con la chiusura rapida delle pose,
Ci sono meno salti, ma sono sempre più propenso a pensare che sia dovuto alla lentezza del computer,
Ho abbastanza RAM, ma ho la CPU piena?
Per favore, consigli su come interpretare lo stato di SYMBOL_TRADE_MODE.
Posso inviare ordini per cambiare i livelli di stop nel modo SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY?
Il codice fornito non è sufficiente. L'errore è al di fuori di esso.
dopo di che (
) le pose sono immediatamente chiuse con questo codice che è stato preso da questo sito
Non ho alcun errore in 2 coppie di valute. Cercherò di analizzare ciò che è sbagliato, ma il fatto è che ho ottenuto risultati diversi su diversi computer con diverse interfacce e quasi nessun salto alla chiusura