Problemi con il forum. - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Puoi rimuovere del tutto la descrizione del soggetto )?
Lei capisce che io non lo faccio.
Ci siamo allontanati dall'idea di "adattarsi a un piccolo schermo" - per i browser fissi facciamo il massimo del contenuto. Ma per i browser mobili (iPhone, iPad, Android, ecc.) l'intero sito è progettato in modo minimalista, adattandosi completamente agli schermi.
div class="descriptionInBlock"
con aggiunto style="margin-left:30px"
accentua meglio i temi
Lei si rende conto che io no.
Ci siamo allontanati dall'idea di "adattarsi a un piccolo schermo" - per i browser fissi facciamo il massimo del contenuto. Ma per i browser mobili (iPhone, iPad, Android, ecc.) l'intero sito ha un design minimalista, adattandosi completamente agli schermi.
ma per dirla in modo crudo)
imho la maggior parte dell'area dello schermo è occupata da informazioni spazzatura, sembra semplicemente orribile.
Che interesse c'è a vedere il primo post di un thread che esiste da qualche anno? Visualizzare l'ultimo è anche un piacere dubbio, vedere un frammento di un post...
Sarebbe bello dare all'utente una scelta di design...
Prima andavo sul sito e vedevo tutto, ma ora i miei occhi divergono
Ci sarà qualche altro aggiustamento e avremo una visione migliore:
Secondo me, è peggiorato: non è conveniente e non è ovvio. Il desiderio di migliorare è benvenuto, ma non a spese della convenienza. Lascia i titoli degli argomenti, e i post cercheranno nei thread di coloro che sono interessati all'argomento.
Swan:
Sarebbe bello dare all'utente una scelta di design...
Secondo me è peggiorato: non è conveniente e non è ovvio. Sforzarsi di migliorare è benvenuto, ma non a spese della convenienza. Lascia i nomi degli argomenti, e i post cercheranno nei thread di coloro che sono interessati a questo argomento.
Sono d'accordo, è diventato molto scomodo sfogliare gli argomenti, gli occhi divergono.
Penso che dovremmo sostenere l'idea di dare all'utente la scelta dello stile del forum (vecchio e nuovo).
Penso che dovremmo sostenere l'idea di dare all'utente il diritto di scegliere lo stile del forum (vecchio e nuovo).
È molto probabile che il profilo utente sia un'interfaccia completa (predefinita) o semplificata.
La modalità minimalista mobile è abilitata automaticamente e non viene annullata.