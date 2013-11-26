Problemi con il forum. - pagina 3

Swan:

Puoi rimuovere del tutto la descrizione del soggetto )?

Lei capisce che io non lo faccio.

Ci siamo allontanati dall'idea di "adattarsi a un piccolo schermo" - per i browser fissi facciamo il massimo del contenuto. Ma per i browser mobili (iPhone, iPad, Android, ecc.) l'intero sito è progettato in modo minimalista, adattandosi completamente agli schermi.

Bene, ho provato sull'ipad - un buon forum vecchio stile, bello da vedere!
 

div class="descriptionInBlock"

con aggiunto style="margin-left:30px"

accentua meglio i temi

 
Renat:

Lei si rende conto che io no.

Ci siamo allontanati dall'idea di "adattarsi a un piccolo schermo" - per i browser fissi facciamo il massimo del contenuto. Ma per i browser mobili (iPhone, iPad, Android, ecc.) l'intero sito ha un design minimalista, adattandosi completamente agli schermi.

ma per dirla in modo crudo)

imho la maggior parte dell'area dello schermo è occupata da informazioni spazzatura, sembra semplicemente orribile.

Che interesse c'è a vedere il primo post di un thread che esiste da qualche anno? Visualizzare l'ultimo è anche un piacere dubbio, vedere un frammento di un post...

Sarebbe bello dare all'utente una scelta di design...

 

Prima andavo sul sito e vedevo tutto, ma ora i miei occhi divergono

 

Ci sarà qualche altro aggiustamento e avremo una visione migliore:

papaklass:
Secondo me, è peggiorato: non è conveniente e non è ovvio. Il desiderio di migliorare è benvenuto, ma non a spese della convenienza. Lascia i titoli degli argomenti, e i post cercheranno nei thread di coloro che sono interessati all'argomento.
Sono d'accordo, è diventato molto scomodo sfogliare gli argomenti, con gli occhi che sfrecciano intorno.
Swan:

Sarebbe bello dare all'utente una scelta di design...

cartapesta:
Secondo me è peggiorato: non è conveniente e non è ovvio. Sforzarsi di migliorare è benvenuto, ma non a spese della convenienza. Lascia i nomi degli argomenti, e i post cercheranno nei thread di coloro che sono interessati a questo argomento.
sergey1294:
Sono d'accordo, è diventato molto scomodo sfogliare gli argomenti, gli occhi divergono.
Penso che dovremmo sostenere l'idea di dare all'utente il diritto di scegliere lo stile del forum (vecchio e nuovo).
 
Interesting:
Penso che dovremmo sostenere l'idea di dare all'utente la scelta dello stile del forum (vecchio e nuovo).
Grazie per il sostegno!
 
Interesting:
Penso che dovremmo sostenere l'idea di dare all'utente il diritto di scegliere lo stile del forum (vecchio e nuovo).

È molto probabile che il profilo utente sia un'interfaccia completa (predefinita) o semplificata.

La modalità minimalista mobile è abilitata automaticamente e non viene annullata.

