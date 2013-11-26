Problemi con il forum. - pagina 2
Che browser stai usando? Usate i proxy?
Firefox 4 (ma l'ho visto anche su versioni precedenti).
Nessuna delega.
La cosa strana è che è apparso solo nei due thread in cui ho scritto i miei post. Il resto è stato visualizzato senza problemi.
e un'altra domanda - gli argomenti letti vengono aggiunti ai cookie?
Per esempio, su questo computer questo argomento è già stato letto.
Poi vado sul forum da Android e:
1. questo argomento è segnato come non letto, ma ha effettuato l'accesso usando lo stesso nome utente.
2. la vista del forum è ancora vecchia (cioè non ci sono didascalie per gli argomenti dei post)
PS. in particolare prima di questo post - leggere il thread da Android. Dopo aver aggiunto questo post è diventato di nuovo non letto per Android.
Lo stato di lettura è inizializzato ad ogni visita al sito ed è legato alla sessione dell'utente (si potrebbe dire ai cookie).
Sono possibili le seguenti situazioni:
1) Un utente ha visitato il sito web dal computer A, ha letto alcuni argomenti e se n'è andato. Poi è venuto dal computer B. In questo caso la leggibilità sul computer B sarà OK.
2) L'utente ha visitato il sito web dal computer A e dal computer B. Sul computer A ha letto diversi argomenti. In questo momento la velocità di lettura sul computer B non cambierà. Cambierà solo quando l'utente sul computer B effettuerà nuovamente il login.
Questa sembra essere la seconda situazione.
Inoltre, sui dispositivi mobili non ci sarà un'anteprima nell'elenco degli argomenti. Questo cambiamento si applica solo alla versione completa (desktop) del sito.
i lavori sono entrati nel codebase
Sembra che sia già stato aggiustato - non mi sembra che sia successo a me.
non ancora fissato.
Ctrl+F5 o uscire dal profilo - stessa cosa. funziona nel codebase
A proposito, come potete vedere, i lavori stessi sono sfalsati.
domanda tecnica - quanto è difficile implementare che la descrizione dell'argomento sia visualizzata solo quando il mouse passa sopra il nome dell'argomento?
Questo darà alcune dinamiche interessanti e mostrerà ciò che vuoi vedere, cioè una descrizione sotto l'argomento,
Il tema sarà inizialmente nascosto e apparirà sulla domanda degli utenti solo quando ci passeranno sopra il mouse.
Sfortunatamente, questa opzione non funziona per noi.
Stiamo lavorando per costruire carne invece della precedente opzione di puro scheletro.
La cosa principale è non esagerare :) la spina dorsale del forum e gli argomenti dovrebbero essere chiaramente visibili.
Ora la descrizione lo rende un po' sfocato. Il carattere più grande dell'argomento non aiuta la percezione.
puoi rimuovere del tutto la descrizione del soggetto )?
il meglio è il nemico del bene©
La pagina del forum non entra in 19'.
La descrizione dell'argomento non porta nessuna informazione utile, a dir poco...