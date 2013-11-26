Problemi con il forum. - pagina 5
Il Profilo permette ora di personalizzare l'aspetto del forum
Oh, grazie.
Nel Profilo, è ora possibile personalizzare l'aspetto del forum
+100.
Non vado quasi mai sulla home page, ma personalmente ho davvero bisogno della possibilità di personalizzare il forum (e non credo di essere l'unico)...
Il collasso dei temi funziona (grazie mille), ma la selezione del numero di temi non va bene.
E non dipende dalla modalità minimizzata/sgonfiata.
ZS Scusa, dopo aver rifatto il login ha funzionato tutto.
il forum cattura ancora un bug quando si aggiunge un post alle vecchie discussioni.
la pagina dopo aver aggiunto un post e unread#unread ad essa
è la stessa pagina, ma se salta "normalmente". Non c'è un ultimo post su StringSplit.
Questa è la stessa pagina, ma dopo il refresh forzato con Ctrl+F5
il forum cattura ancora un bug quando si aggiunge un post a vecchie discussioni.
Grazie per avermi avvisato. Sì, c'è un problema con gli argomenti più vecchi di 3 mesi, perché sono strettamente in cache.
Ci occuperemo di questo.
Non vado quasi mai sulla pagina principale, ma personalmente ho davvero bisogno (e non credo di essere l'unico) della possibilità di personalizzare il forum...
Aggiunta l'opzione di personalizzazione anche per il forum
il forum cattura ancora un bug quando si aggiunge un post a vecchie discussioni.
Il caching dei vecchi argomenti sarà disabilitato, ma il problema con i vecchi argomenti si verificherà ancora per un po', poiché gli argomenti sono già presenti nella cache del browser.
Usare Ctrl+F5 in questi casi
Il motore del forum "cattura" le parole chiave/frasi e le cambia in link. Dopo aver modificato un post con il link rimosso il cambiamento non viene salvato, il link rimane. Qual è il punto?